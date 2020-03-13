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 Політика України
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Все про:мінські угоди (1747) Яременко Богдан (104) Красносільська (5) Потураєв (38) Чернєв (13) Лерос Гео (16) Гурін Дмитро (5) Наталуха Дмитро (5) Віталій Безгін (8) Мотовиловець (12)

 Деякі депутати "Слуги народу" просять Зеленського повернути мінські переговори в поле законодавства України: всі домовленості мають вестися виключно з РФ

Деякі депутати фракції "Слуга народу" просять Зеленського повернути переговори в Мінську в поле законодавства України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, звернення на своїх сторінках у Фейсбуці запостив Микита Потураєв, Богдан Яременко, Єгор Чернєв, Гео Лерос, Дмитро Наталуха, Віталій Безгін, Анастасія Красносільська, Вікторія Подгорна, Анна Бондар, Андрій Мотовиловець, Дмитро Гурін, Ігор Василів,

"Поділяємо стурбованість громадськості триваючими заявами різних посадових осіб щодо можливості відновлення постачання води до окупованої Автономної Республіки Крим; неприйнятними заявами про те, що на сході України відбувається внутрішній конфлікт та ін. Не можемо також не помітити схвалене представниками України в рамках Тристоронньої контактної групи рішення про створення Консультативної ради в рамках політичної підгрупи Тристоронньої контактної групи", - говориться в повідомленні.

У депутатів тривогу викликає той факт, що до утворюваної Консультативної ради увійдуть на рівних правах представники України та окремих районів Донецької та Луганської областей України, як сторони консультацій.

"У зв’язку з цим вважаємо за доцільне заявити, що згідно з положеннями Закону України "Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях" № 2268 від 2018 року Російська Федерація здійснює тимчасову окупацію територій в Донецькій та Луганській областях.

Відповідно до законодавства України на тимчасово окупованій території України, узурпувавши виконання владних функцій, діють окупаційні органи влади Російської Федерації.

Відтак, українське законодавство унеможливлює визнання в будь-якій формі будь-яких органів влади так званих ЛНР, ДНР, ОРДЛО і таке ін. Усі переговори щодо забезпечення прав та інтересів громадян України, а також щодо припинення збройної агресії повинні вестись винятково з Російською Федерацією та її представниками.

Легітимність представників так званих ОРДЛО може бути визнана лише в тому разі, якщо вони призначені законними представниками України чи законними органами влади нашої держави".

Зазначається, що політики усвідомлюють дорадчий характер створюваної Консультативної ради, проте він може поставити під сумнів антиросійські санкції.

"Разом з тим, на наше переконання, реалізація на практиці оприлюдненого українськими ЗМІ положення про згадану Консультативну раду закладає основу для того, щоб поставити під сумнів закріплену в законодавстві України позицію нашої держави про те, що на сході України відбувається збройна агресія з боку Російської Федерації, яка тимчасово окупувала Автономну Республіку Крим, місто Севастополь та території в Донецькій та Луганській областях.

Такий підхід може поставити під сумнів продовження санкцій наших західних партнерів. Крім того він жодним чином не вирішує безпекову складову конфлікту на Донбасі".

Політики звернулися до президента:

"У зв’язку з цим ми звертаємось до президента України Володимира Зеленського щодо необхідності, в умовах суперечливоі громадської реакції на останні Мінські ініціативи, надання доручення представникам України в Тристоронній контактній групі та усім переговірникам України повернутися в рамки законодавства України та не допустити реалізації оприлюднених рішень щодо створення Консультативної групи у спосіб і формах, які не знаходять підтримку народу України, протирічать діючому законодавству держави та національним інтересам.

Також закликаємо президента України Володимира Зеленського зобов’язати делегацію України на переговорах з Російською Федерацією проводити на регулярній основі консультації та інформувати Верховну Раду України щодо підходів та стану переговорів".

Деякі депутати Слуги народу просять Зеленського повернути мінські переговори в поле законодавства України: всі домовленості мають вестися виключно з РФ 01
Деякі депутати Слуги народу просять Зеленського повернути мінські переговори в поле законодавства України: всі домовленості мають вестися виключно з РФ 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181378
 
 
 Топ коментарі
 
Пока засерали мозги Сцывохой и коронавирусом , произошел акт государственной измены зелеными уродами . Сейчас начнут выкручиваться .
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Треба виходити на Майдан, і виносити цю владу. Ці ватники зупинятися не збираються.
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Це смішно. Єрмак не зробив це від самого себе.
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довго ще будемо терпіти цей кремлядський ЗЕцирк?! Чи може пора Майданом гнати цих виродків та повертати Пороха?
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У Пороха там терки были с мертвечуком, телеканалы ему позволили при нем открыть, на топливный рынок запустили и пр.. А вот Сеню надо вернуть - того ничего с паРашей не связывает и он им как кость в горле еще с тех пор, как с газом бортонул. Вон стоило Сене засветиться на ТВ, как сразу паРаша всех цепных псов на него спустила. Хорошие сапоги - надо брать.
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Він ще торік розпочався, але конверти це якось згладжували. А зараз страх поборов жадібність і Бєніни конверти вже не мають заспокійливого впливу. На жаль не на всіх "слуг", але все одно - з почином! Деякі депутати "Слуги народу" просять Зеленського повернути мінські переговори в поле законодавства України: всі домовленості мають вестися виключно з РФ - Цензор.НЕТ 5162
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Та їм опзж завжди голосів підкине.
БлаЗЕнята ви зробили це разом. Виродки.
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Це смішно. Єрмак не зробив це від самого себе.
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Он ещё за Оман не ответил и за формулу штангенциркуля.
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Так в том то и дело, что все эти консультативные органы с ордло родом из Омана. Именно в Омане этого зеленого вылупка Патрушев и подвесил за яйца. По сути Зеленскому после Омана уже деваться некуда, кроме того что покорно выполнять хотелки путина. Иначе в сеть попадет такое, отчего Зеленскому плохо станет по настоящему.
После Омана у Зеленского выбора больше нет. Он на крючке. Вопрос только в том, нужен ли Украине такой " вываленый в дерьме" президент????????
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если запахнет керосином,зебилы именно так и отыграют назад
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нет именно ПО СВОЕЙ ХОТЕЛКИ И НЕ ВАЖНО ЧТО ЕМУ НАШЕПТАЛО ЗЕЛЕБОБИКОВАЯ МАЛЬВИНА ОЦОВНА НЕ ВАЖНО ВАЖНО ЧТО ЕРМАК ЗАВХОЗ КЛОВАНСКОЙ ЗАБЕГАЛОВКИ ПОДПИСАЛСЯ ЗА МИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ НЕ ИМЕЯ НА ТО ПОЛНОМОЧИЙ РАДЫ И ДАЖЕ УКАЗА КЛОВАНА...
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Треба виходити на Майдан, і виносити цю владу. Ці ватники зупинятися не збираються.
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Ну разумеется не собираются. И немогут, ибо не они решают это, а в кремле.
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Войско взбунтовалось. Говорят, царь - ненастоящий!!
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Пока засерали мозги Сцывохой и коронавирусом , произошел акт государственной измены зелеными уродами . Сейчас начнут выкручиваться .
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_Выкручиваться? С какой стати? Украинцев они не боятся, а путина вполне. Ну привычно соврут что-то через губу, так это не про "выкручиваться", это про презрение к черни. А выкручиваться имеет смысл лишь перед тем, кто к несомненно ответу призовёт.
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сейчас рыгозебилы начнут выть, что это порохоботские депутаты, а ермак подписывая капитуляцию вообще думал о другом.
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Клоны сказали главному клоуну:
- Вова, ты окуел.
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...что то с этим таки делать придется..эти упыри на банковой сами них..не понимают куда их винторогие завели, чтобы, как лошар последних, и всю Украину вскоре по полной развести и расчленить...там нет ни одного государственника, сплошняком остряки с 95-й кв. Так дальше продолжаться не может. Ряд депутатов "Слуги народа" просят Зеленского вернуть минские переговоры в поле законодательства Украины: все договоренности должны вестись исключительно с РФ - Цензор.НЕТ 2306
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_Не понимают куда их завели? Серьёзно?! Т. е. ты реально думаешь что их мотивы - интересы Украины, просто они глупенькие и не осилили? Правда так думаешь?
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..думаю, что прогноз ситуации от этого подписания отсутствует напрочь, все ситуативно, и в усной форме и по тел.и на доверии...кацапам сейчас хреновастенько особо в связи с ценами на нефть, вот и решили лохов развести чтобы санкции снять, не более, ничего же не изменится, ну таксистов-бомбил поменяем, татар...так еще потом наберут сколько нужно будет....они пока полноценную автономию не добьют там, хрен успокоятся, не для этого все начинали, чтобы так закончить. Или Крым руцке признать заставят,тогда да, возможно и отползут недалече....Дамбасса эта гребанная -взята в заложники для признания Крыма руцке. А наш 73%-й который, уверовал что он мир принести может ...дальше только ненорматив.. Деякі депутати "Слуги народу" просять Зеленського повернути мінські переговори в поле законодавства України: всі домовленості мають вестися виключно з РФ - Цензор.НЕТ 6844
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А куда попрятались всё националисты, "патриоты", борцы за справедливость которые при Порохе были такими активными, прям прохода от них не было? Алё!!! Где вы? Вам всё нравиться? Сволочи!
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бояры ото отхлебни, кто тебе проходу то не давал, бредишь что ли? ..К 73% стаду баран не пробовал обратиться, кто гниль эту по приколу к власти привел?...опять националистов с 1% поддержки зовете грязную роботу делать?...сам то бегом аж бежал галаснуть лишь бы не барыга, который вам в штаны всем насрал...давайте бл...теперь 73 % дебилов и хитровы*анных собирайтесь и исправляйте свою мутку, за Лэсю на фунфурик заработанную у избирательных урн от маланцев продвинутых Деякі депутати "Слуги народу" просять Зеленського повернути мінські переговори в поле законодавства України: всі домовленості мають вестися виключно з РФ - Цензор.НЕТ 4427..вас, кацапи винторогие, как лохов с этими кричалками накинутыми дурачкам, ..барыга, вор, и пр... развели а вы всю Украину..и как вам Украина теперь без "барыги", довбни? Деякі депутати "Слуги народу" просять Зеленського повернути мінські переговори в поле законодавства України: всі домовленості мають вестися виключно з РФ - Цензор.НЕТ 4427
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а чё весну ждать ? можно прям счас начать оЗЕленение улиц.
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Осел видимо не в курсе , что для него камера уже приготовлена и за гос измену он от туда реалити шоу лет 15 вести будет , а так это будет все с конфискацией , то жена с детьми врятли даже передачи возить будут.
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учитывая то, шо слуги-парикмахерши-депутаты там стоят плотными рядами числом не менее 30, если по десять - ето был 31 ряд.
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ЗЕленое дерьмо в 95-й квартал пуйловского сортира !
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инстинкт самосохранения никто не отменял даже в зебильной Раде
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Боюсь,що толку не буде. Ну,хіба що його,(нелоха), про це попросить Mr. Lynch.
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Повторюється історія з Партією Регіонів.
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Все, что в Украине сейчас происходит можно охарактеризовать двумя словами: "зеленые *************"! Остальное - производные.
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Ось чому в СН назбирали фотографів/перукарів/бодібілдерів/шльондр - коротше, усякий непотріб - бо їх не шкода, якщо народ розірве. Ось чому "слуг" возили в Трускавець. Першого дня - пошуки ситуативного оленя (згадайте) та інша маячня. З другого дня - жодного журналіста, жодної фотографії. Дивилась передачу з фахівцем з НЛП - він розказував, чому впевнений, що "слуг" жорстко запрограмували. Згадайте, коли вони повернулись з Трускавцю, приймали якісь закони до третьої ночі, хоча жодної потреби в цьому не було. Фахівець, розповідав,що це такий прийом кодування - "закріплення через тіло".
Ось чому знято недоторканість - спочатку начебто виконання обіцянок, а потім - як канал каналізації невдоволення населення.
Тепер ті, хто трохи розумніший зі слуг почали підозрювати, що їх підставили, вони тупо "витратні матеріали". Запізніле прозріння...
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Зеленский - лжец, подлец и предтаель.
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В качестве "легитимных представителей" можно было бы принять всяких там депутатов горсоветов, избранных при Украине и особо не запятнавших себя. Если такие есть.
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Ряд депутатов фракции "Слуга народа" просят Зеленского вернуть переговоры в Минске в поле законодательства Украины. Источник: https://censor.net.ua/n3181378

А повсирались депутатикі Слуги Урода що іх разом з клоуном на шибеницю потім запросять Деякі депутати "Слуги народу" просять Зеленського повернути мінські переговори в поле законодавства України: всі домовленості мають вестися виключно з РФ - Цензор.НЕТ 6223

Деякі депутати "Слуги народу" просять Зеленського повернути мінські переговори в поле законодавства України: всі домовленості мають вестися виключно з РФ - Цензор.НЕТ 2483


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Какая все-таки мерзость этот Зеленский. Независимо от того, какая мерзость крутится вокруг него - Богдан, Ермак или кто-то другой.
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Зельц со сворой кучм(с немалым опытом предательства и уголовкой) продал врагу огромное количество безмозглого быдла(увы, с правом голоса) и чуть меньше людей. Такая же картина и в "его" "партии", вот и раскол.
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То что Осел продает Украину было понятно еще прошлой весной , вопрос в другом , на что рассчитывали яко бы патриоты Украины голосовавшие за Осла . Потому что из 73% ватников в чистом виде меньше половины , даже в ВСУ за него многие голосовали . Мне эти безмозглые дятлы верящие в сказки напоминают детей , которым можно сто раз говорить , что огонь сделает больно , но ребенок не когда не послушает родителей , пока на руке вулдырь от ожога не вылезет.
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"Нет ума - считай, калека" - это об избирателях Зеленского.
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сівоха за правду пострадал - він чесно сказав про унутрєнній канфлікт
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ОДУМАЙТЕСЬ ИДИОТЫ! ПО 111 СТ. ВАС БУДУТ КАЗНИТЬ НА МЕСТЕ, НИКТО УЖЕ НЕ УБЕЖИТ! А ***** ХОЧЕТ РАЗЫГРАТЬ СЦЕНАРИЙ ЯНУКОВОЩА 2, А ЗЕЛОХ ПОЛЕЗНЫЙ ИДИОТ ИЛИ ПРЕДАТЕЛЬ! ***** НУЖНА ДЕСТАБИЛИЗАЦИЯ И ОН ЕЕ ПОЛУЧАЕТ!
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ермак, шмаркля, вы гниды, мрази и агенты паРаши.
ермак, тварь, консерва рашистская, в Минске слил Украину, превратил рашистскую агрессию во "внутренний конфликт" и полностью обелил паРашу, она теперь просто наблюдатель.
на очереди присоединение Украины к ОРДЛО и превращение ее в малоросский округ вЯликой раши-паРаши.
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На мою думку, презентацію "платформи" імені Сивохо саме на цей день і призначили.
Щось у мого оптимізму все більше суму та безнадії. А зелені, на жаль, не вкурюють ситуацію (я про своїх знайомих, що рвали горло за мАлАдую кАманду)
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Після підписаного акту капітуляції , члени парламенту країни залишаються просто, членами. Навіть коли підписант козел і відвертий зрадник, навіть коли його туди послав недопрезидент.
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если даже бесхребетные недовольны, то это уже хорошо. хорошо не в том смысле что президент не прав а втом что не хотят попасть под статью, измена
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А может лучше Ермака на нары для начала? Ну и он же наверное не без зеленого вождя решение принимал.
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Та ні краще на передову на мінне поле, щоб з терористами познайомився.
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Рассия всегда ссылается на свои законы и на свою конституцию.В Украине свои Законы и своя Конституция .И на рассийскую фальшивую конституцию Украине насрать.
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дюжина слухнарота возмутилась - завтра їх зітруть в борошна
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ВОТ ЧТО ИНТЕРЕСНО ! ЕСЛИ ТАКИМИ ТЕМПАМИ БУДЕТ ПРОДОЛЖАТСЯ ДОГОВОРНЯК С ПАРАШЕЙ ТО - ВТОРОГО СРОКА НЕ ВИДАТЬ А ТАМ МОЖНО НАКРУТИТЬ СТАТЕЙ ЗА ИЗМЕНУ ! И ВООБЩЕ ЧТО-ТО ЗЕКИ НАЧАЛИ ГОВОРИТЬ О ВТОРОМ ВОЗМОЖНОМ СРОКЕ ПРЕЗИДЕНТСТВА .ЭТО ЧТОБЫ НЕ ЗАГРЕМЕТЬ В РАСТОВ ( К ЯНЕКУ ) .
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Это хитрые бестии, всё для выпуска пара.
Сам Зе попросил их выступить, сейчас думают люди, они пойдут, скажут ему, а он им, я не сдамся, и всё не капитулировал.
Врёт он с ермаком как троцкий.
Разводит это кодло, народ Украины.
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..вопрос к 73% убогих приколистов..когда мутку свою исправлять начнете, вы же в Украине теперь монобольшинство..вперед!?..Украина без "барыги", здобулы..е.в. м. курвы продажные... Деякі депутати "Слуги народу" просять Зеленського повернути мінські переговори в поле законодавства України: всі домовленості мають вестися виключно з РФ - Цензор.НЕТ 3126
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донажимались на кнопки, сдали свою власть за конвертики. вы же и должны инициировать импичмент гаранту конституции за её нарушение
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Помнится что жидозеуе_ще обещало отказаться от президентства если оно нарушит хотя бы один закон Украины. Так по количеству нарушенных им законов он уже на виселицу натворил. Не пора ли исполнить?
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