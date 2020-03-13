 Росія - агресор, а не міжнародний спостерігач, - Турчинов

Про це сказав екссекретар РНБО України Олександр Турчинов, коментуючи інформацію щодо останніх рішень ТКГ у Мінську, повідомили Цензор.НЕТ у прес-службі Турчинова.

За його словами, в українському законодавстві чітко визначено, що Росія - країна агресор, а самопроголошені органи управління на захопленій частині Донбасу визначені як окупаційні адміністрації РФ.

"Шість років у нас іде війна, і це не громадянська війна і не внутрішній конфлікт, як про це розповідають кремлівські пропагандисти та російська агентура. Це визвольна війна України проти російських загарбників, що захопили частину нашої території. Констатація цього факту не є суб’єктивною позицією - це норма українського законодавства. В прийнятому в 2018 році Законі України "Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях", який я розробляв та доповідав у Верховній Раді України, Російська Федерація чітко визначена як держава-агресор, а самопроголошені органи управління на захопленій частині Донбасу визначені в їх реальному статусі - як окупаційні адміністрації РФ", - сказав він.

"Саме тому, - переконаний Олександр Турчинов, - спроба українських представників в ТКГ у Мінську визнати суб’єктність російських окупаційних адміністрацій, зробивши їх стороною переговорного процесу, а Росію перевести із статусу агресора у статус міжнародного спостерігача, на кшталт Німеччини, Франції та ОБСЄ - є грубим порушенням національного законодавства, відмовою від захисту національного суверенітету і територіальної цілісності країни, що повинно отримати не тільки політичну, але і правову оцінку".

"Абсурдним також є домовленості про відкриття нових пропускних пунктів з окупованими територіями на фоні обговорення в РНБО обмеження сполучення з цивілізованими країнами світу через загрозу епідемії коронавірусу", - резюмував він.