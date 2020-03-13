 Зеленському не треба їхати 9 травня на парад Путіна, - Яценюк

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Народного фронту", про це заявив Арсеній Яценюк.
Ключова ідеологема Кремля, зазначив він, що Росія - країна-переможниця: "РФ цим намагається приватизувати загальну перемогу".
"Українці боролися з нацистами. Основний театр воєнних дій був на території України. За різними оцінками, до 10 млн українців загинули у Другій світовій війні", - підкреслив Яценюк.
"Це і наша перемога, Володимире Володимировичу, - звернувся він до Путіна: так, тоді Україна була у складі Радянського Союзу. І Україна боролася з нацистами, і стала країною-засновником Організації Об'єднаних Націй".
За словами Яценюка, "Путін - творець міфів і брехні".
"На цьому тримається його режим. Цей формат трактування історичних подій - це якраз частина його методології, як утримувати владу", - підкреслив він, нагадавши, що ще десять років тому Путін говорив, що Росія "і без України виграла б Другу світову війну". Після цього Яценюк відправив Путіну "Велику радянську енциклопедію", де чітко описаний внесок України в перемогу у Другій світовій.
"Тому я думаю, що було би правильно, якби президент Зеленський разом із нашими європейськими колегами прийняв рішення про те, як ми відзначаємо 8 і 9 травня спільно з європейськими друзями", - сказав він.
"Ми поважаємо внесок всіх у перемогу над нацизмом. Тільки ми вимагаємо до себе поваги також. Це є спільним досягненням", - підсумував Яценюк.
Откуда инфа Арсений?
Если шо я тоже так могу:
Яценюку не нужно ехать 9 мая на парад пукина!
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Бредятина!
бман
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Шоб гастрольор і не поїхав порозважати, грою на піаніні, сцаря? Клоун готовий взяти в будь-якій кількості і з будь якого боку.
Там, ЗЕсранець, ще зможе, втихаря, виставити ультиматум, як він здатний капітулювати...