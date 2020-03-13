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Все про:День Перемоги (257) Зеленський (4776) Путін (16435) Росія (26688) Яценюк (2268)

 Зеленському не треба їхати 9 травня на парад Путіна, - Яценюк

Було би правильно, якби президент Зеленський ухвалив рішення про те, як ми відзначаємо 8 і 9 травня спільно з нашими європейськими друзями.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Народного фронту", про це заявив Арсеній Яценюк.

Ключова ідеологема Кремля, зазначив він, що Росія - країна-переможниця: "РФ цим намагається приватизувати загальну перемогу".

"Українці боролися з нацистами. Основний театр воєнних дій був на території України. За різними оцінками, до 10 млн українців загинули у Другій світовій війні", - підкреслив Яценюк.

"Це і наша перемога, Володимире Володимировичу, - звернувся він до Путіна: так, тоді Україна була у складі Радянського Союзу. І Україна боролася з нацистами, і стала країною-засновником Організації Об'єднаних Націй".

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За словами Яценюка, "Путін - творець міфів і брехні".

"На цьому тримається його режим. Цей формат трактування історичних подій - це якраз частина його методології, як утримувати владу", - підкреслив він, нагадавши, що ще десять років тому Путін говорив, що Росія "і без України виграла б Другу світову війну". Після цього Яценюк відправив Путіну "Велику радянську енциклопедію", де чітко описаний внесок України в перемогу у Другій світовій.

"Тому я думаю, що було би правильно, якби президент Зеленський разом із нашими європейськими колегами прийняв рішення про те, як ми відзначаємо 8 і 9 травня спільно з європейськими друзями", - сказав він.

"Ми поважаємо внесок всіх у перемогу над нацизмом. Тільки ми вимагаємо до себе поваги також. Це є спільним досягненням", - підсумував Яценюк.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181375
 
   
 Топ коментарі
 
Поки був Порох, такого питання навіть не виникало. Треба було мати зовсім хвору уяву, щоб просто уявити присутність Пороха на кацапському ділдовоювальному параді.
А тепер вікно Овертона вже зсунулося від твердого "не обговорюється" до дискусійного "а може поїхати, чи краще ніт?"
...
Здобули, блть.
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Так по ходу он не ездил и не мылился ездить. Воровал, коррупционерил- да. Но патриотические песни не хуже Пеци пел. Отдать должное. Его за это русня, кстати, званием "чеченского боевика" наградила. Зеленскому не нужно ехать 9 мая на парад Путина, - Яценюк - Цензор.НЕТ 6930
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Почему "не нужно"? Пусть съездит. "Вишенка на тортик" после событий двух последних дней. Тут его народ "встретит"! Зеленскому не нужно ехать 9 мая на парад Путина, - Яценюк - Цензор.НЕТ 3918 По-скорее всё это закончится.
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Он тебе сам сказал?
Откуда инфа Арсений?
Если шо я тоже так могу:
Яценюку не нужно ехать 9 мая на парад пукина!
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Яценюку не нужно ехать на парад в Мсокву.
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Если Зенелох поедет 9 мая в кацапляндию...,это будет плевок на могилы наших погибших Героев. Назад ему дороги в Украину не будет !!! И об этом надо подумать всем Патриотам Украины.
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Зеленский откровенно предал Украину и если куда он и должен поехать, то это на нары по статье 111. Гос Измена!!! На 15 лет тюрьмы!!!
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Він,звісно,може поїхати. Але вже назад- зась! One way trip!
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не уговаривайте этого клоуна, пусть стоит рядом с фуйлом.
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ПУСТЬ ОНО ЕДЕТ ( уезжает безвозвратно ), но не возвращается. оно уничтожает Украину как независимое государство.
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Зебіли доки не надрочуться на цій помийці, не заснуть.
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Похоже новый генпрокурор точно сильно "любит" петю
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Я щось прогавив? Хто новий генпрокурор?
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На следующей неделе скажут.Похоже портнов
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Ага! Зв'яязали два літака докупи і Порошенка зверху посадили.
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я бы на его месте давно свалил пока тут путинские шестёрки орудуют
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Зачем же кролик такого дурака включил?
Бредятина!
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То петя ему идею подогнал,а сам на лыжи и на ландОн
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Кроль , а ты что завидуешь ? Зеленский никуда не поедет . хотя и очень ему хочется . вам ****** всем хочется.
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Не поїде. Він буде вдома приймати парад побєдобєсія.
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трамп не приїде, то Зє!лупу ніхто не держе - шмигне до москви ше до дівятого
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Дурниці це все. Перемога у війні вимірюється вигодою, яку отримав той, хто переміг у битві. Що отримав есесер? Спочатку отримав території Східної Європи. І все випустив в унітаз. Нема ніякої перемоги? Де вона? Переможці - США, Британія, Франція, Німеччина, весь цивілізований світ! А есесер - переможений. І його вже немає. Залишилися лише біснуваті онуки, які носяться з тією пабєдою заради одного - безкарно понапиватися. Нормальненько так - маю право напитися, бо дєда уважаю. Забороніть продаж алкоголю за тиждень до 9 травня, і в цей день, то жоден ватник про пабєду й не згадає.
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после капитуляции уже по фигу. Может ехать. Все равно это уже ничего не изменит.
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всо зависит от корнавируса в мавзолее
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Между прочим - весьма здравая мысль. раз и навсегда присоединиться к общеевропейским мероприятиям 8 мая, а если их нет - инициировать что-то такое, чтобы наконец оторваться от расейских дедываивали!
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А в Европе на то время как раз было 8 Мая. Т.к. нынешнее Киевское время на час позже от маск, то и надо бы 8 Мая.
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А просто відмовитися від будь-яких "урочистостей" - некошерно? Хто хоче, той пом'яне своїх родичів вдома, без сурм та салютів.
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довго ще будемо терпіти цей кремлядський ЗЕцирк?! Чи може пора Майданом гнати цих виродків та повертати Пороха?
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Вы даже на кофе не могли собраться,вертатели.
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Ты что член его семьи ? Или ты в доле ? Оно такое же рябое
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Треба ввести поправку в руцьку канстітуцію. что презідєнт может обнулять сроки не больше двох разов подряд
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ну как же .. малорос ватник жы...д .и что бы не поехал ? не надо ехать .....
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Зеленському не треба їхати 9 травня на парад Путіна, - Яценюк
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Шоб гастрольор і не поїхав порозважати, грою на піаніні, сцаря? Клоун готовий взяти в будь-якій кількості і з будь якого боку.
Там, ЗЕсранець, ще зможе, втихаря, виставити ультиматум, як він здатний капітулювати...
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Клоун не поедет эта трусливая гнида на коленях будет ползти со своими зебилами и бить челобитную
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Я, вообще-то, не против поездки зеослика на маскву 9 мая, только с одним условием- оно должен стоять на трибуне мавзолея членина с транспарантом"путин *****"
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