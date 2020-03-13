 Зеленському не треба їхати 9 травня на парад Путіна, - Яценюк

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Народного фронту", про це заявив Арсеній Яценюк.

Ключова ідеологема Кремля, зазначив він, що Росія - країна-переможниця: "РФ цим намагається приватизувати загальну перемогу".

"Українці боролися з нацистами. Основний театр воєнних дій був на території України. За різними оцінками, до 10 млн українців загинули у Другій світовій війні", - підкреслив Яценюк.

"Це і наша перемога, Володимире Володимировичу, - звернувся він до Путіна: так, тоді Україна була у складі Радянського Союзу. І Україна боролася з нацистами, і стала країною-засновником Організації Об'єднаних Націй".

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За словами Яценюка, "Путін - творець міфів і брехні".

"На цьому тримається його режим. Цей формат трактування історичних подій - це якраз частина його методології, як утримувати владу", - підкреслив він, нагадавши, що ще десять років тому Путін говорив, що Росія "і без України виграла б Другу світову війну". Після цього Яценюк відправив Путіну "Велику радянську енциклопедію", де чітко описаний внесок України в перемогу у Другій світовій.

"Тому я думаю, що було би правильно, якби президент Зеленський разом із нашими європейськими колегами прийняв рішення про те, як ми відзначаємо 8 і 9 травня спільно з європейськими друзями", - сказав він.

"Ми поважаємо внесок всіх у перемогу над нацизмом. Тільки ми вимагаємо до себе поваги також. Це є спільним досягненням", - підсумував Яценюк.