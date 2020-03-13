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 Політика України
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Все про:Путін (16435) Шустер (208) Донбас (15538) Сивохо (40)

 На "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять національну платформу примирення Сивохо і путінську конституцію

Сьогодні, 13 березня, о 21:00, в соціально-політичному ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера", яке виходить у прямому ефірі каналу "Україна", обговорять, як зміни в Конституції РФ можуть вплинути на Україну, що буде з Донбасом і чи зможе Сергій Сивохо запустити національну платформу примирення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Гості студії:

Леонід Кравчук, президент України (1991-1994);

Михайло Саакашвілі, президент Грузії (2004-2013);

Давид Арахамія, глава фракції партії "Слуга народу";

Олексій Резніков, віцепрем'єр-міністр, міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій;

Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України;

Андрій Білецький, лідер партії "Національний корпус";

Ірина Геращенко, співголова фракції "Європейська Солідарність";

Нестор Шуфрич, народний депутат, ОПЗЖ;

Ігор Смешко, голова СБУ (2003-2005), лідер партії "Сила і честь";

Марк Фейшин, юрист, громадський діяч;

Олександр Мартиненко, генеральний директор "Інтерфакс-Україна";

Олесь Доній, політичний діяч.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181369
 
 
 Топ коментарі
 
а каикм боком Украина к конституции недолюдей? зачем это обсуждать?
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Соберутся штук двадцать обсосов, будут рассказывать быдлу, что во всем виноваты папиредники, задники, соя, шоколад, Петя, Сеня и т.д. И посмотрите, ни у одной падлы не слетит с языка, что причина №1 это #уйло который напал на Украину, и №2 -труппа клоунских дегенератов, которые получили страну с плюсами, за 9 месяцев ни осталось ни одного, нигде, везде полная #опа !!
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плювати мені на славіка шустрого, хуйловську конституцію і особливо на платформу сивухи
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а каикм боком Украина к конституции недолюдей? зачем это обсуждать?
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На "Свободе слова Савика Шустера" обсудят национальную платформу примирения Сивохо и путинскую конституцию

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Не то обсуждают.Лучше обсудить на каком столбе повесить портнова или где линчевать мертведчука. или когда посадить клоунов-летом или до осени подождать. На "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять національну платформу примирення Сивохо і путінську конституцію - Цензор.НЕТ 1397
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Адам Смит@_Smithchenko 18 ч

Думаю, что Сивохо отстранят от "миротворческого" процесса.
Всё, что у него пока получается - раззадорить пассионариев.
А зачем "Слугам", в условиях падающего рейтинга, такие приключения на свою голову?
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Шустер трішки підправить мізки зебікам і все буде в порядку. Овець треба періодично підкормлювати зеленою половою.
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Сивоху нужно не обсуждать, а садить. Где посадки предателей? В стране все предатели- Сивоха, Зеленский, Ермак, ОПЗЖ, зеленые депутаты - все до одного предатели. Нужно менять всю власть, иначе они наворотят делов.
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Але спочатку треба посадити Порошенка, так, пані Ларисо?
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Ей , Богу, я конечно, считаю, что Шустер делает хорошую передачу. Но , на мой взгляд, даже если мордобоя не будет, такого рода передача не нужна..
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я прочитал ... путинскую проституцию
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плювати мені на славіка шустрого, ********** конституцію і особливо на платформу сивухи
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Соберутся штук двадцать обсосов, будут рассказывать быдлу, что во всем виноваты папиредники, задники, соя, шоколад, Петя, Сеня и т.д. И посмотрите, ни у одной падлы не слетит с языка, что причина №1 это #уйло который напал на Украину, и №2 -труппа клоунских дегенератов, которые получили страну с плюсами, за 9 месяцев ни осталось ни одного, нигде, везде полная #опа !!
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Так Сивохо уже вчера запустили, что на все четыре свалился, ха-ха-ха, маловато правда, но лиха беда начало. На "Свободе слова Савика Шустера" обсудят национальную платформу примирения Сивохо и путинскую конституцию - Цензор.НЕТ 6292
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поехавшие кравчук и саака.. полудурок шуфрич.. кгбист смешко.. ппц.. кто в здравом уме будет вообще это смотреть?
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Розчаровані зебіли і лікуєщіє оповці.
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Вот если потом, в финале все отмудохали б Шуфрича - вот это была тема. А так - около политическое УГ На "Свободе слова Савика Шустера" обсудят национальную платформу примирения Сивохо и путинскую конституцию - Цензор.НЕТ 252
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хтось направду дивиться цього кацапського маніпулятора?
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Дивляться ще й як, вони ще й від шарія екстазують - це одна й та ж публіка.
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Шо его, сивуху, обсуждать? Его надо таки уже бить. И не столько алкаша сивуху, которого подставили старшие тААварищи, назначив его щупом-термометром, сколько тех самых старших тААварищей.
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Ви не помітили? На повістку виносять якийсь непотріб, а головне - підписання мінських на угоду кремля та земельне питання - то таке. Черті заполонили Україну! На "Свободе слова Савика Шустера" обсудят национальную платформу примирения Сивохо и путинскую конституцию - Цензор.НЕТ 6187
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А какому боку обсуждает шов одного предательского еврея конституцию ерефии, почему остльные страны - или посмеёться полминуту, или вообще без внимания оставит - Украина что, уже придаток раиссии или ещё независимая страна.
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сівохи не буде... Будуть Арахамія з донієм зраду зганяти...
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Як добре,що я взагалі не дивлюсь телевізор...
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Всім давно відомо, що Шустера проплачують олігархи яким вигідно задурювать населення для свого збагачення. Таких би нелюдів в Штатах давно б посадили на електричний стілець, в європі на довічне.
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все эти сивохи, ермаки, клоуны есть предатели Украины.
шустер соберёт евреев решать украинские проблемы.
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Ігор Мосійчук 🦏Пишуть підписники. Вислали фото. Бачу їх вже й на інших каналах. Кажуть це Сівохо. Донецьк 2010 рік.
Пане президент, а Ви точно впевнені, що Сівохо має необхідний авторитет для діалогу з українцями на окупованих територіях?
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Сивохо не дали донести ганебний зміст цієї платформи, так шустер допоможе.
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Раззадорить пассионариев и есть цель *уйла с его посипаками-колабороционистами. Создать хаос и псевдомайдан. Але я вірю, що мудрий український народ(не нарід), дочекаєцця того моменту, коли ,дійсно, треба виносити зедебілів та зажопників. А
Народ в нас СУПЕР!) Я в нього вірю!!!
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Вікно Овертона це називається. Раніше речі, за які били зразу в голову, нині виводяться в площину дискусій. Цим небезпечний Шустер- він буде шукати плюси і мінуси в цій платформі- шось шо взагалі не повинно мати місце в інфо полі в Україні. Ми про це взагалі не повинні балакати. Повинні балакати про де окупацію
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