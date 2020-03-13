 На "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять національну платформу примирення Сивохо і путінську конституцію

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Гості студії:
Леонід Кравчук, президент України (1991-1994);
Михайло Саакашвілі, президент Грузії (2004-2013);
Давид Арахамія, глава фракції партії "Слуга народу";
Олексій Резніков, віцепрем'єр-міністр, міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій;
Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України;
Андрій Білецький, лідер партії "Національний корпус";
Ірина Геращенко, співголова фракції "Європейська Солідарність";
Нестор Шуфрич, народний депутат, ОПЗЖ;
Ігор Смешко, голова СБУ (2003-2005), лідер партії "Сила і честь";
Марк Фейшин, юрист, громадський діяч;
Олександр Мартиненко, генеральний директор "Інтерфакс-Україна";
Олесь Доній, політичний діяч.
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Не то обсуждают.Лучше обсудить на каком столбе повесить портнова или где линчевать мертведчука. или когда посадить клоунов-летом или до осени подождать.
Адам Смит@_Smithchenko 18 ч
Думаю, что Сивохо отстранят от "миротворческого" процесса.
Всё, что у него пока получается - раззадорить пассионариев.
А зачем "Слугам", в условиях падающего рейтинга, такие приключения на свою голову?
шустер соберёт евреев решать украинские проблемы.
В Раді зареєстрований законопроєкт щодо амністії бойовиків
Вадим Новинський та його однопартійці в перший день роботи нової Ради ініціювали законопроєкти про допомогу окупованому Донбасу та амністію бойовиків, які воювали на стороні окупантів
Пане президент, а Ви точно впевнені, що Сівохо має необхідний авторитет для діалогу з українцями на окупованих територіях?
Народ в нас СУПЕР!) Я в нього вірю!!!