 Філатов розповів, як Дніпро готується протистояти коронавірусу

Мер Дніпра розповів, як місто готується протистояти коронавірусу

Про це міський голова розповів сьогодні, 13 березня, підбиваючи підсумки засідання тимчасового оперативного штабу з питань готовності і реагування на поширення коронавірусу, повідомляє сайт "Новини Дніпра".

Як повідомляє пресслужба мерії Дніпра, такі засідання влада планує проводити раз на три дні. Філатов нагадав, що місто виділило 98 млн гривень на придбання медичного обладнання, медикаментів та засобів захисту. А це лише на 2 мільйони менше, ніж передбачив уряд для всієї країни. Міська інфекційна лікарня №21, яка визначена опорною в разі спалаху зараження пацієнтів інфекцією Covid-19, забезпечена всім необхідним, запевнив мер. "Дніпро - одне з перших українських міст приділив цьому максимальну увагу. Єдина рекомендація, і це те, про що говорить зараз весь світ - максимально скоротити соціальні контакти і пройти так зване соціальне дистанціювання. Для цього використовують всі ці заходи. Це не примха, так робить весь світ - закриваються кордони, скасовується авіасполучення. Це такий виклик, з яким людство зіштовхнулося вперше чи не за сто років. Наше завдання зараз - запобігти експонентному вибуху захворюваності і розтягнути його в часі", - сказав Філатов.

Глава Дніпра також закликав не спекулювати на темі захворювання і не знаходити конспірологічних версій, а довіряти перевіреній інформації. Так, 21-ша інфекційна лікарня розрахована на 200 пацієнтів. Тут є і ізольовані бокси на 30 осіб. Для будівлі медустанови також розроблено механізм знезараження стоків. Найближчим часом Дніпро закупить ще 35 апаратів штучної вентиляції легенів. Всього в лікарнях міста є 83 такі пристрої (за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, 25% хворих з важким перебігом хвороби вимагають штучної вентиляції легенів). Також придбали кисневі апарати. Філатов також підкреслив, що місто зробить все, щоб захистити і забезпечити всім необхідним медичних працівників. Крім того, мерія придбає 160 ранцевих розпилювачів для обробки сходових кліток, вестибюлів, під'їздів і ліфтів у багатоквартирних будинках. Таку систему знезараження Дніпро почав використовувати першим серед українських міст.

Громадський транспорт будуть обробляти антисептиками вночі, вранці і в міжпіковий період. Також будуть провітрювати салони на кінцевих зупинках. На станціях метрополітену будуть дезінфікувати місця, яких найчастіше торкаються пасажири. Продавців, зокрема, в маленьких магазинах і кіосках, також зобов'яжуть знезаражувати прилавки і торгові поверхні. У міськраді планують переводити співробітників комунальних структур на дистанційну роботу, а також мають намір обмежити відвідування засідань у мерії. Городяни зможуть дивитися їх у режимі онлайн-трансляції. Це ж стосується і особистих прийомів громадян. Згідно з постановою Кабінету Міністрів про введення в Україні карантинного режиму, з 16 березня в Дніпрі, як і в багатьох інших містах, призупинять роботу кінотеатрів, театрів, а також інших громадських закладів, де одночасно можуть перебувати понад 60 осіб. За порушення розпорядження власники закладів будуть нести кримінальну відповідальність. Карантин у лікарнях передбачає обмеження часу відвідування пацієнтів. У соціальній сфері також вжиті превентивні заходи. Так, співробітників установ зобов'язали носити захисні маски. Філатов відзначив важливість страхування саме літніх людей від можливого зараження вірусом Covid-19. Тому масові заходи в територіальних центрах, які переважно відвідують найбільш вразливі до інфекції люди у віці 60+, скасували. На час припинять роботу міські табори "Золотий вік" і "Гордість Дніпра", а також проєкт "Університет третього віку".

Як повідомлялося раніше, Дніпровська міська інфекційна лікарня №21 масово закуповує обладнання, медикаменти і засоби для дезінфекції.