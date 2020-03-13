 Рішення Зеленського створити "консультаційну раду" з представниками ОРДЛО - це його особиста зрада України, - нардеп від "ЄС" Павленко

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив нардеп від "Європейської Солідарності" Ростислав Павленко.
Нардеп зазначив, що голова Офісу президента України Андрій Єрмак і інші спікери влади заговорили про "спадковість Мінських угод".
"Є критична відмінність. За Порошенка визнавався абсолютним принцип "спершу безпека". Припинення вогню, Росія геть,- потім говоритимемо про інше", - підкреслив Павленко.
"Нинішня влада зайшла з іншого кінця, почала набирати зобов'язань для України без виконання зобов'язання Росією - найперше, щодо припинення вогню", - зазначив він.
Павленко підкреслив, що в той же час, коли гинуть українські воїни на Донбасі, влада говорить про вибори або "консультативні органи" з російськими маріонетками.
"Так що це не спадковість. Це зрада, ваша особиста і новопридумана. Не ховайтесь за "папєрєднікав", готуйтесь відповідати за власні дії", - підсумував нардеп.
Як повідомлялося раніше, у Мінську підписані домовленості про створення органу, яким фіксується суб'єктність ОРДЛО, а Росія в статусі гаранта-спостерігача, опинилася нарівні з Німеччиною, Францією та ОБСЄ.
https://gazeta.ua/articles/politics/_vyatrovich-napisav-na-kuchmu-i-ermaka-zayavi-v-sbu-nabu-i-dbr/955280?fbclid=IwAR1UqGvEW5-6HGLTmYid6L5Iskh_CTMci-JuBAy1FcOoXE_jfZUWZP_3slw
ПОЧЕМУ не признает его злочынным и не похерит ??
Зебилы это отлично знают, как и помнят что минские соглашения ДАВНО закончились...
ІМНО, підписав в Омані...
Известные украинцы прокомментировали произошедшее на своих страницах в Facebook.
«вова зеленский, известный в народе, как шмаркля и Янелох, судя по всему, согласился, что в Украине гражданская война. Ермак прямо выводит рашку из войны на Донбассе, - пишет журналист LIGA.net Петр Шуклинов. - Зеленский, гнида! тебя и Ермака за это будут судить. История вам этого не простит».
Журналист LIGA.net Юрий Смирнов удивляется отсутствию каких-либо комментариев со стороны Офиса резидента.
«Вот честно, я не понимаю, почему нельзя нормально скоммуницировать и объяснить, зачем это все. А потом у резидента удивляются, почему это, мол, наши СМИ разгоняют зраду и вообще действуют не в интересах государства».
Колумнист Сергей Фурса отмечает, что все произошло в то время, когда внимание общественности был отвлечено коронавирусом.
«мудак ермак под шумок коронавируса подписал в Минске документ, выполнив давнюю хотелку кремляди перевести все в формат "гражданской войны". Коломойский под шумок коронавируса продает всем идею, что дефолт это не так и плохо», - написал он.
«Это госизмена. Теперь война на Донбассе это не военное вторжение России и оккупация части территорий, а "внутренний конфликт". И сделал это Глава ОПы Ермак под диктовку димки кизяка из москвы. Можно резюмировать, что моника зеленский санкционировал то, что отбеливает обосРашку и противоречит всем резолюциям ПАСЕ. Украину сдали», - написал политик Борислав Береза.
Ранее сообщалось, что опубликованы копии документов, подписанных на встрече в Минске.
Не то шо при Порохе , почти в каждом выпуске новостей озвучивали , на сколько подорожала цыбуля , картопля , капустка и майонез . . ..
А так понтовался!!! А оказался " ссыкло обыкновенное"!
РИДІД
@yurchuk57
·4 ч
ДАЙТЕ ЩЕ 100 ДНІВ!!! І від України не залишиться НІЧОГО! І МАЙЖЕ НІКОГО! Можна бурятами заселяти! Ви цього хотіли! Ви це зробили!!!
@herooftheday10
·17 ч
Секретар посольства РФ Олексій Трофіменков в центрі Києва напав на журналіста ВБТ Олексія Середюка! Сьогодні під час виступу представника ООН з прав людини в музеї братів Кличків на центральному стадіоні. теж 12.03
https://twitter.com/i/status/1238223347516923904
п.с. совпадение с "окурком" - не случайное..
dima
Не, короткий - это другое:
2004 - выгнали Яныка*
2009 - вернули Яныка*
2014 - выгнали Яныка*
2019 - вернули Яныка*
У випадку заворушень зелена влада може розпилити аерозолі у місцях концентрації людей - і все, маємо вже не ґепідемію, а морову пошесть.
І не кажіть, що "да не пойдут они на такое! биооружие против своих, да как так можно!"
(ми для них жодного разу не свої)
Елементарно залишать країну на період мору, от і все. До того ж їхню місію вже буде виконано, далі черга північно-східного мишобрата.
А ефект буде приблизно таким, як від удару вогнеметів по будівлі, що вже горить...
Всі заклики про примирення і приєднання ДІРИ на правах особливих регіонів - потрібно *****!
Необхідно лише, відрізати, перекрити ту частину випаленої із зруйнованою інфраструктурою частину територій.
Закрити всі КПВВ, відрізати електрику і т д. Не потрібно тягнути території,більш-менш адекватні вже на підконтрольній Україні частині, там НЕМАЄ наШИХ! Там соціальний треш!
Ось такий варіант буде добрим для України й зовсім не потрібен *****!