 Рішення Зеленського створити "консультаційну раду" з представниками ОРДЛО - це його особиста зрада України, - нардеп від "ЄС" Павленко

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив нардеп від "Європейської Солідарності" Ростислав Павленко.

Нардеп зазначив, що голова Офісу президента України Андрій Єрмак і інші спікери влади заговорили про "спадковість Мінських угод".

"Є критична відмінність. За Порошенка визнавався абсолютним принцип "спершу безпека". Припинення вогню, Росія геть,- потім говоритимемо про інше", - підкреслив Павленко.

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"Нинішня влада зайшла з іншого кінця, почала набирати зобов'язань для України без виконання зобов'язання Росією - найперше, щодо припинення вогню", - зазначив він.

Павленко підкреслив, що в той же час, коли гинуть українські воїни на Донбасі, влада говорить про вибори або "консультативні органи" з російськими маріонетками.

"Так що це не спадковість. Це зрада, ваша особиста і новопридумана. Не ховайтесь за "папєрєднікав", готуйтесь відповідати за власні дії", - підсумував нардеп.

Як повідомлялося раніше, у Мінську підписані домовленості про створення органу, яким фіксується суб'єктність ОРДЛО, а Росія в статусі гаранта-спостерігача, опинилася нарівні з Німеччиною, Францією та ОБСЄ.