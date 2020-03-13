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Все про:Зеленський (4776) Донбас (15538) Павленко Ростислав (31) Єрмак Андрій (129) Європейська Солідарність (289)

 Рішення Зеленського створити "консультаційну раду" з представниками ОРДЛО - це його особиста зрада України, - нардеп від "ЄС" Павленко

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що виконує Мінські угоди, які дісталися у спадок від попереднього президента, однак саме президенту Зеленському доведеться відповідати за утворення "консультаційної ради" з представниками терористів з ОРДЛО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив нардеп від "Європейської Солідарності" Ростислав Павленко.

Нардеп зазначив, що голова Офісу президента України Андрій Єрмак і інші спікери влади заговорили про "спадковість Мінських угод".

"Є критична відмінність. За Порошенка визнавався абсолютним принцип "спершу безпека". Припинення вогню, Росія геть,- потім говоритимемо про інше", - підкреслив Павленко.

Читайте також: У Мінську підписано акт про капітуляцію України у війні за незалежність - це держзрада, - Бутусов про створення "консультативної ради" з представниками ОРДЛО

"Нинішня влада зайшла з іншого кінця, почала набирати зобов'язань для України без виконання зобов'язання Росією - найперше, щодо припинення вогню", - зазначив він.

Павленко підкреслив, що в той же час, коли гинуть українські воїни на Донбасі, влада говорить про вибори або "консультативні органи" з російськими маріонетками.

"Так що це не спадковість. Це зрада, ваша особиста і новопридумана. Не ховайтесь за "папєрєднікав", готуйтесь відповідати за власні дії", - підсумував нардеп.

Як повідомлялося раніше, у Мінську підписані домовленості про створення органу, яким фіксується суб'єктність ОРДЛО, а Росія в статусі гаранта-спостерігача, опинилася нарівні з Німеччиною, Францією та ОБСЄ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181360
 
   
 Топ коментарі
 
Зебилы, а ведь если бы ваш зебил слушал Пороха то ничего бы этого не было
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Зебилы, а ведь если бы ваш зебил слушал Пороха то ничего бы этого не было
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так твой вождь всех индейцев первым и затеял минские соглашения.. какой-то ты непоследовательный Решение Зеленского создать "консультационный совет" с представителями ОРДЛО - это его личное предательство Украины, - нардеп от "ЕС" Павленко - Цензор.НЕТ 7178
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Если это предательство Зеленского, то почему он еще в кресле президента? Почему на него не подали в прокуратуру, в суд? Это же опасно для страны, если полоумный предатель у руля. Он такое может нагородить, что потом и за 50 лет не разгребешь. Нужно его уже сейчас просить освободить кресло президента и не морочить украинцам голову.
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Вибачаюсь, а не до суду, а в компетентні органи. Але який толк від того коли всі ці органи вже під зрадниками.
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Почему зюзя выконуэ , злочинный минский договор ?? Решение Зеленского создать "консультационный совет" с представителями ОРДЛО - это его личное предательство Украины, - нардеп от "ЕС" Павленко - Цензор.НЕТ 2662 .
ПОЧЕМУ не признает его злочынным и не похерит ??
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потому что вислюк оманський подписал в декабре 2019 года прямой договор с рашкой о сдаче Украины..
Зебилы это отлично знают, как и помнят что минские соглашения ДАВНО закончились...
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Кажеш, в грудні? Ні, думаю, лише обговорив.
ІМНО, підписав в Омані...
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довго ще будемо терпіти цей кремлядський ЗЕцирк?! Чи може пора Майданом гнати цих виродків та повертати Пороха?
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Точно не было ничего и коронавируса и боинга в ираке,да и войну давно закончили...за две недели.
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Порохобот, а сколько при Пете сдладов взорвалось?
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а сколько при остальных складов взорвалось? А при твоем зе?
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...А сколько липецкая хвабрика зробыла канхвет ,, а кузня на Рыбальском , а Мальдивы , а а а-аааа... и тд. Давай ужэ , спивай до конца ..
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А що, це при Пороху "прекратить стрелять" було? Може, не при Пороху склади обладнувались відповідно до норм, статутів? Може, ДРГ не шастали, а тільки зараз почали? Може, це овощ до Пороха припинив розкрадання на тих складах?
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у кацапо-зебилов типа "днепра/зенит", "никанора", и Ко - сейчас задача во чтобы-то не стало отмазать вислюка оманського
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Та и не говори... Ещё их в детстве с коляски роняли,и не раз.
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Зебілів залишилось дуже мало, тільки упороті - але їх потім санітари зметуть віником і викинуть на смітник.
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Как Пэтин рейтинг
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Не путай патриотизм и лизание жо..ы еврейскому олигарху. Бандеровец он.
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100% инфа проверена.. именно Зеленский затеял договорняк с мэром Уханя о запуске вируса, чтобы протянуть земельную реформу
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Пэтя давно бы антивирус запустил бы - Petia Йо.
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Давай давай, соберите коронавирусный майдан из европейских жопомоев. На следующих выборах за свиночолого голосовать некому будет
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В четверг, 12 марта, на встрече в столице Беларуси Минске кремлевским агентом Ермаком были подписаны документы о создании так называемого консультативного совета, в котором обосРашка представлена не стороной конфликта на Донбассе, а наблюдателем.
Известные украинцы прокомментировали произошедшее на своих страницах в Facebook.
«вова зеленский, известный в народе, как шмаркля и Янелох, судя по всему, согласился, что в Украине гражданская война. Ермак прямо выводит рашку из войны на Донбассе, - пишет журналист LIGA.net Петр Шуклинов. - Зеленский, гнида! тебя и Ермака за это будут судить. История вам этого не простит».
Журналист LIGA.net Юрий Смирнов удивляется отсутствию каких-либо комментариев со стороны Офиса резидента.
«Вот честно, я не понимаю, почему нельзя нормально скоммуницировать и объяснить, зачем это все. А потом у резидента удивляются, почему это, мол, наши СМИ разгоняют зраду и вообще действуют не в интересах государства».
Колумнист Сергей Фурса отмечает, что все произошло в то время, когда внимание общественности был отвлечено коронавирусом.
«мудак ермак под шумок коронавируса подписал в Минске документ, выполнив давнюю хотелку кремляди перевести все в формат "гражданской войны". Коломойский под шумок коронавируса продает всем идею, что дефолт это не так и плохо», - написал он.
«Это госизмена. Теперь война на Донбассе это не военное вторжение России и оккупация части территорий, а "внутренний конфликт". И сделал это Глава ОПы Ермак под диктовку димки кизяка из москвы. Можно резюмировать, что моника зеленский санкционировал то, что отбеливает обосРашку и противоречит всем резолюциям ПАСЕ. Украину сдали», - написал политик Борислав Береза.
Ранее сообщалось, что опубликованы копии документов, подписанных на встрече в Минске.
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А Г+Г ,, словно в рот воды набрал . Про продуктовую корзину уже скоро год как не слыхать . Решение Зеленского создать "консультационный совет" с представителями ОРДЛО - это его личное предательство Украины, - нардеп от "ЕС" Павленко - Цензор.НЕТ 7952.
Не то шо при Порохе , почти в каждом выпуске новостей озвучивали , на сколько подорожала цыбуля , картопля , капустка и майонез . . Решение Зеленского создать "консультационный совет" с представителями ОРДЛО - это его личное предательство Украины, - нардеп от "ЕС" Павленко - Цензор.НЕТ 946 ..
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Почему Порошенко не пришел сегодня в ГБР?
А так понтовался!!! А оказался " ссыкло обыкновенное"!
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а його викликали відповідно до Закону?
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Скажи сцикло і всі зразу здогадаються, хто це, ну крім зеботів
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Ты тоже не пришел сегодня в ГБР. Значит и ты ссыкло обыкновенное.
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РИДІД

@yurchuk57

·4 ч

ДАЙТЕ ЩЕ 100 ДНІВ!!! І від України не залишиться НІЧОГО! І МАЙЖЕ НІКОГО! Можна бурятами заселяти! Ви цього хотіли! Ви це зробили!!!
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Как две капли воды....и с тех пор абсолютно ничего не изменилосьРішення Зеленського створити "консультаційну раду" з представниками ОРДЛО - це його особиста зрада України, - нардеп від "ЄС" Павленко - Цензор.НЕТ 7389
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25ЄС_EU_UA_NATO_USA_יִשְׂרָאֵל

@herooftheday10

·17 ч

Секретар посольства РФ Олексій Трофіменков в центрі Києва напав на журналіста ВБТ Олексія Середюка! Сьогодні під час виступу представника ООН з прав людини в музеї братів Кличків на центральному стадіоні. теж 12.03

https://twitter.com/i/status/1238223347516923904
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Чи хтось обирав цього Єрмака? Я так розумію він призначенець.
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В Кривом Рогу тоже оказывается районовские движение были, интересно) Да ещё больше интересно кем был Зеленский в те годы) Потому что 100% он это всё застал.
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а кем еще это ссыкливое недоразумение было? с погонялом "чинарик"...
п.с. совпадение с "окурком" - не случайное..
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Голову адміністрації (зараз офіс) президента призначає президент. Це не виборна посада.
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Зеленскому пора на выход. Народ поверил в него, а оно оказалось казачком засланным. Корпоративный клоун.
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А с чего Вы взяли что народ ожидал именно не этого?
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dima



Не, короткий - это другое:
2004 - выгнали Яныка*
2009 - вернули Яныка*
2014 - выгнали Яныка*
2019 - вернули Яныка*
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Ну так а что вы хотели от некомпетентных дурачков, да ещё малоросов? То что они все юристы поголовно так в Украине нет нормальной юриспруденции так как суды не работают, и законы как дышло.
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Зеленський пішов нах... в свою Росію... Кончений зрадник.
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Повидумують якісь платхформи, прийдуть пообсцикаються, мий тоді після них.....

Решение Зеленского создать "консультационный совет" с представителями ОРДЛО - это его личное предательство Украины, - нардеп от "ЕС" Павленко - Цензор.НЕТ 2886
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До речі. Якщо зараз почнуться протести або Майдан... Біоматеріали COVID-19 вже є (та хоч від померлої у Житомирі жінки), на їхній основі у будь якій лабораторії можна за допомогою поживного бульйону та якоїсь матері зробити хоч тони бойового штаму.
У випадку заворушень зелена влада може розпилити аерозолі у місцях концентрації людей - і все, маємо вже не ґепідемію, а морову пошесть.
І не кажіть, що "да не пойдут они на такое! биооружие против своих, да как так можно!"
(ми для них жодного разу не свої)
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Не факт. Про себе вони подбають заздалегідь.
Елементарно залишать країну на період мору, от і все. До того ж їхню місію вже буде виконано, далі черга північно-східного мишобрата.
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Навіть пецехвіст Шмакля не зможе нічого вдіяти - його Авак налякає, воно вкотре ібісциться і втече у нірвану по колумбійській доріжці.
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Все простіше. Якщо з ******* дадуть наказ на біологічну атаку - "слуги" його просто виконають, от і все.
А ефект буде приблизно таким, як від удару вогнеметів по будівлі, що вже горить...
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Соя, почитайте его деятельность в вр, за кого вы тут пальцы стираете противно.
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Ну какое предательство, он для этого и шел в политику, для него это самоудовлетворение
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Если кто увидит этого дерьмо-президента, плюньте ему в рожу.
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"Решение Зеленского создать "консультационный совет" с представителями ОРДЛО - это его личное предательство Украин", - по всей стране дебил Сивоха, креатура Лицедея, заварил сыр-бор, и тех, кто предотвратил предательство Украины, посадили под домашний арест, а Лицедею, как с гуся вода, молчит, как будто набрал в рот говна, значит Вовчик, с помощью Сивохи изучает реакцию народа на сдачу Украины кремлёвскому мяснику.
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Вообще это повод для принудительной отставки президента и перевыборов в раду.
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учитывая закрытость авиасообщения, границ и т.д., это зеленое кодло даже свалить не сможет. хотя, ростов ждет, да и яныку развлекуха - аж целый квартал приедет.
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Вова, вот ты и сел уже на третий стул. Очень больно будет падать.
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Киндерсюрприз новый претендент на премию Дарвина.
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Почалась в нервовій істерії перекладання відповідальності від одного неука на другого під характерними відмазками - а ми не знали,ми не думали,ми не хотіли. Рішення Зеленського створити "консультаційну раду" з представниками ОРДЛО - це його особиста зрада України, - нардеп від "ЄС" Павленко - Цензор.НЕТ 5692
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Звільнення чинуш штибу Єрмака, Богдана, Данілова, Сивохи, Гончарука. Рябошаки, тощо - нічим не зарадить поточній проблемі сповзання держави Україна в капітуляцію на умовах *****. Вирішить лише одне кардинальне рішення в цій ситуації: звільнення (народний імпічмент) преЗЕдента, звільнення (розпуск) зедебільної Верховної Ради, негайна люстрація з позбавленням прав голосувати всіх 73/43%зебілів (зажопів, комуняк, обрізаних, інших ригоовщних, і навіть нацжонів-нацсук в тім числі), дострокові перевибори.
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Всі заклики, на кшталт "війна до перемоги" - на руку *****!
Всі заклики про примирення і приєднання ДІРИ на правах особливих регіонів - потрібно *****!
Необхідно лише, відрізати, перекрити ту частину випаленої із зруйнованою інфраструктурою частину територій.
Закрити всі КПВВ, відрізати електрику і т д. Не потрібно тягнути території,більш-менш адекватні вже на підконтрольній Україні частині, там НЕМАЄ наШИХ! Там соціальний треш!
Ось такий варіант буде добрим для України й зовсім не потрібен *****!
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Ну, приблизно, саме так, але ще хитріше потрібно діяти... Говорити можна різне, але діяти - лише в українських національних інтересах
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Зрадник України - зеленський. Інші його слуги лише реалізовують його антиукраїнські погляди, які були відомі і перед виборами.
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