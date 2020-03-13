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 Політика України, Фоторепортаж
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Все про:Київ (7421) злочини проти Майдану (113) ДБР (954)

 Проведено 4 слідчі експерименти у справах розстрілу майданівців на Інститутській, Шовковичній та Майдані Незалежності, - ДБР. ФОТО

13 березня 2020 р слідчі Державного бюро розслідувань провели в центрі Києва слідчі експерименти в кримінальному провадженні за фактом організації умисних вбивств і заподіяння вогнепальних тілесних ушкоджень учасникам акцій протесту під час Революції Гідності, зокрема в період 18-20 лютого 2014 року.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Сьогодні відбулися відбулися 4 слідчі експерименти на вулицях Інститутській, Шовковичній та Майдані Незалежності у місті Києві. Слідчі ДБР перевіряли і уточнювали відомості, які мають значення для встановлення обставин вчинення замахів на умисні вбивства протестувальників та заподіяння їм тілесних ушкоджень.

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"Під час слідчих дій отримано додаткову інформацію про місце розташування правоохоронців, які застосовували до учасників акцій протесту вогнепальну зброю та спецзасоби 18-20 лютого 2014 року", - йдеться в повідомленні.

Проведено 4 слідчі експерименти у справах розстрілу майданівців на Інститутській, Шовковичній та Майдані Незалежності, - ДБР 01

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Проведено слідчий експеримент у справі розстрілів на Інститутській, - ДБР. ФОТОрепортаж

Проведено 4 слідчі експерименти у справах розстрілу майданівців на Інститутській, Шовковичній та Майдані Незалежності, - ДБР 02

До проведення слідчих експериментів залучено спеціалістів експертних установ у галузі балістики, судової медицини та геодезії.

Проведено 4 слідчі експерименти у справах розстрілу майданівців на Інститутській, Шовковичній та Майдані Незалежності, - ДБР 03

Отримані результати будуть використані під час проведення комплексних балістичних, вибухотехнічних та судово-медичних експертиз спеціалістами Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України та Київського міського клінічного бюро судово-медичних експертиз.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181357
 
 
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·17 ч

Секретар посольства РФ Олексій Трофіменков в центрі Києва напав на журналіста ВБТ Олексія Середюка! Сьогодні під час виступу представника ООН з прав людини в музеї братів Кличків на центральному стадіоні. теж 12.03

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Україна - країна для українофобів.
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25ЄС_EU_UA_NATO_USA_יִשְׂרָאֵל




@herooftheday10

·17 ч

Секретар посольства РФ Олексій Трофіменков в центрі Києва напав на журналіста ВБТ Олексія Середюка! Сьогодні під час виступу представника ООН з прав людини в музеї братів Кличків на центральному стадіоні. теж 12.03

https://twitter.com/i/status/1238223347516923904
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Одно з двух, або пишіть російською Независимости, або ж не спотворюйте як кацапи «НЄзалЄжності».
Чи саме так і задумано?
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