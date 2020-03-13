 Проведено 4 слідчі експерименти у справах розстрілу майданівців на Інститутській, Шовковичній та Майдані Незалежності, - ДБР. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.
Сьогодні відбулися відбулися 4 слідчі експерименти на вулицях Інститутській, Шовковичній та Майдані Незалежності у місті Києві. Слідчі ДБР перевіряли і уточнювали відомості, які мають значення для встановлення обставин вчинення замахів на умисні вбивства протестувальників та заподіяння їм тілесних ушкоджень.
"Під час слідчих дій отримано додаткову інформацію про місце розташування правоохоронців, які застосовували до учасників акцій протесту вогнепальну зброю та спецзасоби 18-20 лютого 2014 року", - йдеться в повідомленні.
До проведення слідчих експериментів залучено спеціалістів експертних установ у галузі балістики, судової медицини та геодезії.
Отримані результати будуть використані під час проведення комплексних балістичних, вибухотехнічних та судово-медичних експертиз спеціалістами Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України та Київського міського клінічного бюро судово-медичних експертиз.
Слава Богу!
25ЄС_EU_UA_NATO_USA_יִשְׂרָאֵל
@herooftheday10
·17 ч
Секретар посольства РФ Олексій Трофіменков в центрі Києва напав на журналіста ВБТ Олексія Середюка! Сьогодні під час виступу представника ООН з прав людини в музеї братів Кличків на центральному стадіоні. теж 12.03
https://twitter.com/i/status/1238223347516923904
Чи саме так і задумано?