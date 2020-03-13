 Проведено 4 слідчі експерименти у справах розстрілу майданівців на Інститутській, Шовковичній та Майдані Незалежності, - ДБР. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Сьогодні відбулися відбулися 4 слідчі експерименти на вулицях Інститутській, Шовковичній та Майдані Незалежності у місті Києві. Слідчі ДБР перевіряли і уточнювали відомості, які мають значення для встановлення обставин вчинення замахів на умисні вбивства протестувальників та заподіяння їм тілесних ушкоджень.

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"Під час слідчих дій отримано додаткову інформацію про місце розташування правоохоронців, які застосовували до учасників акцій протесту вогнепальну зброю та спецзасоби 18-20 лютого 2014 року", - йдеться в повідомленні.

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До проведення слідчих експериментів залучено спеціалістів експертних установ у галузі балістики, судової медицини та геодезії.





Отримані результати будуть використані під час проведення комплексних балістичних, вибухотехнічних та судово-медичних експертиз спеціалістами Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України та Київського міського клінічного бюро судово-медичних експертиз.

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