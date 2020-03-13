 Суд залишив під вартою "смотрящего" часів Януковича Анісімова

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу прокуратури Запорізької області.

Захист Анісімова подав апеляційні скарги на обрану судом запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

"За результатами розгляду Запорізьким апеляційним судом, вказані апеляційні скарги залишено без задоволення, та запобіжний захід у вигляді тримання під вартою відносно обвинуваченого залишено без змін", - сказано в повідомленні.

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Анісімова затримали 16 лютого в Києві. Перед цим він 6 років був у розшуку. Спецоперацію проводили співробітники Департаменту карного розшуку Нацполіції за підтримки КОРДу.

Анісімова підозрюють у створенні злочинної організації, розтраті майна, легалізації отриманих злочинним шляхом доходів, вимаганні, незаконному виготовленні зброї та незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибухівкою.

Затримати "авторитета" вдалося завдяки тому, що його "здав" найближчий поплічник.

17 лютого суд у Запоріжжі обрав Анісімову запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без права застави.