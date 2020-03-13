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Все про:арешт (1089) прокуратура (2111) суд (5998) запобіжний захід (96) Анісімов (3)

 Суд залишив під вартою "смотрящего" часів Януковича Анісімова

Запорізький апеляційний суд залишив під вартою бізнесмена Євгена Анісімова, який звинувачується в скоєнні в складі злочинного угруповання низки злочинів в Запорізькій області в 2010-2013 роках.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу прокуратури Запорізької області.

Захист Анісімова подав апеляційні скарги на обрану судом запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

"За результатами розгляду Запорізьким апеляційним судом, вказані апеляційні скарги залишено без задоволення, та запобіжний захід у вигляді тримання під вартою відносно обвинуваченого залишено без змін", - сказано в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Кримінального авторитета Анісімова здав найближчий поплічник, відмовившись від винагороди, - Черняк. ВIДЕО

Анісімова затримали 16 лютого в Києві. Перед цим він 6 років був у розшуку. Спецоперацію проводили співробітники Департаменту карного розшуку Нацполіції за підтримки КОРДу.

Анісімова підозрюють у створенні злочинної організації, розтраті майна, легалізації отриманих злочинним шляхом доходів, вимаганні, незаконному виготовленні зброї та незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибухівкою.

Затримати "авторитета" вдалося завдяки тому, що його "здав" найближчий поплічник.

17 лютого суд у Запоріжжі обрав Анісімову запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без права застави.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181352
 
   
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Суд оставил под стражей "смотрящего" времен Януковича Анисимова - Цензор.НЕТ 591 Oleksiy Goncharenko

@GoncharenkoUa

·17 мин

#ИНСАЙД Источник в Офисе Президента сообщил, что Зеленский активно обсуждает введение чрезвычайного положения. В рамках борьбы с коронавирусом хотят ввести чрезвычайное положение и заодно без лишних протестов протянуть договоренности с Россией и продажу земли.
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Под потроха роют, вернее не под него самого, а под его коррупционные схемы, но скоро отпустят как свинарчука и пашинского. Если гривна начала ослабевать значит коррупционные схемы попэрэдныкив, которые притихли после смены власти, что дало возмолжность гривне укрепится, вновь заработали.
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Ты Зе-Бот что-то забыл, что в последнее время больше всех требовал падения гривны спонсор (хозяин) твоего Зе-зрадника - Коломойский !!! ............ Порох сейчас здесь не причём !!!
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Вы с Олегом сходитесь в одном - коррупция как была ВСЕГДА, так и осталась. Независимо от ваших политических предпочтений
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Так я, шо зе защищаю? Я наоборот показываю, что похоже - зе и его команда садятся на коррупционные схемы потроха и его свинарчуков.
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