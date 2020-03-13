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 Суд у справі МН17 можуть відкласти через коронавірус

У Нідерландах через спалах коронавірусу можуть перенести судове засідання у справі МН17, яке мало відбутися 23 березня 2020 року о 10:00 за місцевим часом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Укрінформ" із посиланням на пресслужбу суду.

"Така ймовірність існує, остаточне рішення буде прийнято не пізніше ніж 18 березня", - повідомили в суді.

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня 2019 року Спільна слідча група (Joint Investigation Team, JIT) назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє з них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов. Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

В Амстердамі 8 березня 2020 року узгоджено і затверджено оновлений список членів JIT від України. Від Офісу генерального прокурора в JIT увійшли чотири представники. Групу очолив заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов, який на центральному рівні координує роботу з розслідування міжнародних злочинів.

9 березня 2020 року почалмсь засідання суду у справі МН17. На засідання не з'явився жоден з підозрюваних. Однак прокурор Фердінандуссе повідомив, що фізична відсутність обвинувачених у залі суду або їхня відмова брати участь у судовому процесі не завадить встановити правду в справі MH17 і винести справедливий вирок.

За його словами, четверо підозрюваних зіграли ключову координуючу роль у транспортуванні, установці "Бука" і вивезенні його назад у Росію. Таким чином вони були настільки втягнуті в процес ураження літака ракетою, що фактично несуть за це відповідальність.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181350
 
 
 Топ коментарі
 
Чертов вирус, дело рук параши и ее финансирования, это просто прекрасный способ заразить всю планету и сменить власть во всех странах, более гениального плана и не придумаешь.
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Клоун - изменник украинцев и Украины. Его подопечные подписали все, что хотел Путин. Вот и "президент".Не даром на инаугурации президентское свидетельство упало.Упал Зеленский ниже плинтуса, оттуда и не выковыряешь.
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А может наивная недооценка происходящего?
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Клоун - изменник украинцев и Украины. Его подопечные подписали все, что хотел Путин. Вот и "президент".Не даром на инаугурации президентское свидетельство упало.Упал Зеленский ниже плинтуса, оттуда и не выковыряешь.
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С самого начала слушаний в окружном суде Гааги дела о сбитом над Донбассом "Боинге-777", подтвердило наши предупреждения о том, что выдача Цемаха России, проведенное Зеленским под давлением Ермака, обернется для него (зеленского) колоссальными проблемами. Адвокат обвиняемого Пулатова, Sabine ten Doesschate "... extradition of an important witness to the case by Ukraine of Russia - an act of overt sabotage
... выдача Украиной России важного свидетеля дела - акт явной диверсии"
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Чертов вирус, дело рук параши и ее финансирования, это просто прекрасный способ заразить всю планету и сменить власть во всех странах, более гениального плана и не придумаешь.
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А может наивная недооценка происходящего?
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Это широкопрофильная штука - Избавиться от избытка надоедливых пенсионеров, запретить все митинги, собрания и протащить нужные решения, объяснить собственную несостоятельность в решении экономических проблем вирусом и т.д. Думаю, приветствуется всеми странами.
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«Dura lex, sed lex» - Закон суров, но это закон. Медленная смерть- это изощрённая пытка!
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только если говорить честно, то из за кацаповируса ..
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Оце хорошу причину знайшли, щоб поволинити.
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Странно только что переговоры и сотрудничество с террористами не останавливают нинаминуту
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