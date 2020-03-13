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Все про:Бразилія (72) Болсонару (2) COVID-19 (771)

 COVID-19 виявлено у президента Бразилії Болсонару

У президента Бразилії Жаіра Болсонару виявили вірус COVID-19.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське, про це інформує бразильське видання O Dia.

Перший тест дав позитивний результат.

Результати другого тесту, який має підтвердити або спростувати результат, очікуються увечері 13 березня, зазначає видання.

Напередодні, 12 березня, коронавірус виявили у прессекретаря Болсонару.

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Інфікування Болсонару - це перший випадок зараження коронавірусом серед світових лідерів. Також відомо про зараження міністра культури Франції Франка Рістер і дружини прем'єр-міністра Канади Софі Грегуар-Трюдо.

За даними ДСНС, всього станом на 13 березня на території України зафіксовано 3 випадки захворювання коронавірусом COVID-19 у двох областях, а саме: Чернівецька - 2 і Житомирська - 1. 71-річна хвора в Житомирській області померла 13 березня. Вона пізно звернулася до лікарів.

Станом на день 13 березня, у світі зареєстровано 135 467 лабораторно підтверджених випадків захворювання коронавірусом (COVID-19), з них 4 981 - летальні, одужали 69 645 людини.

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Серед країн ЄС найбільше випадків зараження коронавірусом зафіксовано в Італії - 15 113, одужали - 1045, померли 1016 осіб; Іспанії - 3 864, одужали - 189, померли 90; Німеччині - 3059, одужали - 46, померли 6 хворих; Франції - 2 882 одужали - 12, померли 61.

У материковому Китаї - 80 945 хворих (померли 3180 тис.), Ірані - 10 075 (429), Південній Кореї - 7 869 (66).

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що зупинити коронавірус неможливо, можна лише сповільнити його поширення.

Нагадаємо, вперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.

Інкубаційний період коронавірусу в середньому становить від 14 до 21 діб і протікає безсимптомно. Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019 nCoV від людини до людини.

11 лютого новий коронавірус отримав офіційну назву COVID-19, тобто Corona Virus Disease 2019.

10 березня під Всесвітньої організації охорони здоров'я заявили, що поширення коронавірусу із Китаю дає підстави говорити про загрозу пандемії.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181342
 
   
 Топ коментарі
 
На его месте должен был быть Бубочка!
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Надо срочно зеленого чмошника отправить в Бразилию на встречу.
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Сейчас просто представил как динозавр бежит за летучей мышью, чтоб её слопать COVID-19 обнаружен у президента Бразилии Балсонару - Цензор.НЕТ 9403
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дак сначала птеродактили наелись летучих мышей, а потом тиранозавры жрали птеродактелей
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Надо срочно зеленого чмошника отправить в Бразилию на встречу.
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_Эта дрянь уже повсюду, как видите. Максимально избегайте людей, сидите дома и вся семья также. Не тормозите, если жить охота!
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Можна только представить как Путин боится, или возможно это его рук дело?
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Думаю президент Бразилии здоровый как бык, просто нужно разогнать пандемию, ибо она выгодна каждой власти прежде всего в урезании гражданских свобод. Это очевидно. По всему миру заболевают те кто в силу своего положения может быть изолирова от вне легко, но "пандемии" нужны звонкие имена, чтоб паника охватила всех.
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угу : 80 945 больных (скончались 3180 тыс.),Источник: https://censor.net.ua/n3181342
то есть заболело 80 тыс - умерло 3 млн....
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уже сказали что повторные тесты не подтвердились
от с Трампом ручкался на прошлой неделе и тот здоров тоже
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