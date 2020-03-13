 Зустріч радників у нормандському форматі не відбулася 12 березня через карантин: лідери ще можуть зустрітися в Берліні у квітні, - Єрмак

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Зустріч радників мала відбутися 12 березня, але у зв'язку з карантином її перенесли. У нас буде телефонна розмова наступного тижня між радниками, під час якої ми будемо, зокрема, говорити про дату можливого саміту лідерів, який має відбутися в Берліні, я сподіваюся, у квітні", - сказав він на брифінгу в ОП у п'ятницю в Києві.

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