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 Політика України
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Все про:нормандська четвірка (1010) Єрмак Андрій (129) COVID-19 (771)

 Зустріч радників у нормандському форматі не відбулася 12 березня через карантин: лідери ще можуть зустрітися в Берліні у квітні, - Єрмак

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що зустріч радників лідерів країн Нормандського формату не відбулася 12 березня через карантин, і сподівається, що саміт глав держави ще може відбутися в Берліні у квітні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Зустріч радників мала відбутися 12 березня, але у зв'язку з карантином її перенесли. У нас буде телефонна розмова наступного тижня між радниками, під час якої ми будемо, зокрема, говорити про дату можливого саміту лідерів, який має відбутися в Берліні, я сподіваюся, у квітні", - сказав він на брифінгу в ОП у п'ятницю в Києві.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181341
 
 
 Топ коментарі
 
Зеленского со всеми его коллаборантами арестовать!!!
Статья 111. Государственная измена
1. Государственная измена, т.е. действие, преднамеренно содеянное гражданином Украины в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности Украины: переход на сторону врага в условиях военного состояния или в период вооруженного конфликта, шпионаж, предоставление иностранному государству, иностранному организации или их представителям помощи в проводке подрывной деятельности против Украины, -
наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.
2. Освобождается от уголовной ответственности гражданин Украины, если он во исполнение преступной задачи иностранного государства, иностранного организации или их представителей никаких действий не совершил и добровольно заявил органам государственной власти о своей связи с ними и о полученной задаче.

Статья 110. Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины
1. Умышленные действия, содеянные с целью изменения границ территории или государственной границы Украины на нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, а также публичные призывы или распространения материалов с призывами к совершению таких действий, -
наказываются ограничением воли на срок до трех лет или лишением свободы на тот самый срок.
2. Те самые действия, если они содеяны лицом, которое является представителем власти, или повторно, или за предыдущим заговором группой лиц, или объединенные с разжиганием национальной или религиозной вражды, -
наказываются ограничением воли на срок от трех до пяти лет или лишением свободы на тот самый срок.
3. Действия, предусмотренные частями первой или второй этой статьи, которые привели к гибели людей или других тяжелых следствий, -
наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет.
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ко дню пабеды булаву к мавзолею бросить,стало быть..
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Гетьман навязуе СВОЕ - і всі слухають (дивитись фото) - а фуйло той взагалі пригнічений Оце Лідер ...
п.с.
так, і до нього дуже багато питань, та іншого Але ж він не посьміховисько та неуч примітивний...- як ото , на фото нижче...
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ну что....понеслось овно трубам! то гепа качал стул под зеленским , то кучма с ермаком....входим в турборежим, да, зелененькие ?
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Зеленского со всеми его коллаборантами арестовать!!!
Статья 111. Государственная измена
1. Государственная измена, т.е. действие, преднамеренно содеянное гражданином Украины в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности Украины: переход на сторону врага в условиях военного состояния или в период вооруженного конфликта, шпионаж, предоставление иностранному государству, иностранному организации или их представителям помощи в проводке подрывной деятельности против Украины, -
наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.
2. Освобождается от уголовной ответственности гражданин Украины, если он во исполнение преступной задачи иностранного государства, иностранного организации или их представителей никаких действий не совершил и добровольно заявил органам государственной власти о своей связи с ними и о полученной задаче.

Статья 110. Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины
1. Умышленные действия, содеянные с целью изменения границ территории или государственной границы Украины на нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, а также публичные призывы или распространения материалов с призывами к совершению таких действий, -
наказываются ограничением воли на срок до трех лет или лишением свободы на тот самый срок.
2. Те самые действия, если они содеяны лицом, которое является представителем власти, или повторно, или за предыдущим заговором группой лиц, или объединенные с разжиганием национальной или религиозной вражды, -
наказываются ограничением воли на срок от трех до пяти лет или лишением свободы на тот самый срок.
3. Действия, предусмотренные частями первой или второй этой статьи, которые привели к гибели людей или других тяжелых следствий, -
наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет.
 показати весь коментар
 
 
ко дню пабеды булаву к мавзолею бросить,стало быть..
 показати весь коментар
 
 
Гетьман навязуе СВОЕ - і всі слухають (дивитись фото) - а фуйло той взагалі пригнічений Оце Лідер ...
п.с.
так, і до нього дуже багато питань, та іншого Але ж він не посьміховисько та неуч примітивний...- як ото , на фото нижче...
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я так смотрю по фото , что у "нашего" недоумка" полная срака радости ..- он сумел тому ушлепку сидящему напротив в "глаза посмотреть" ...- мечта сбылась у идиота латентного...
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то не глаз был, оно пуйлу в анус заглянуло и увидело там стремлению к миру.


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«Когда я посмотрел Путину в глаза, я увидел три буквы. Это - «К», «Г», «Б».-Джо Байден "зе" посмотрел в глаза оккупанта и создателя кровопролития в Украине увидел-"мир" "труд" "жвачка" и "единорот"
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ермак, гнида, ты, мразь и агент паРаши, нам зубы пленными не заговаривай.

ты, тварь рашистская, в Минске слил Украину, превратил рашистскую агрессию во "внутренний конфликт" и полностью обелил паРашу.

на очереди присоединение Украины к ОРДЛО и превращение ее в малоросский округ вЯликой раши-паРаши.
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Я смотрю на цензор дос атака нехилая идет

Вова дал команду СБУ За то что Бутусов перешел на личности а он так хотел быть белым наполеоном а оказался весь в дерьме
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"капитуляция Украины в нормандском формате не состоялась 12 марта из-за карантина, блд" - ермак. "Но ничего, чуть позже сдадимся, потерпите ***** Владимирович, извините"...
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