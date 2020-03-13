 Зустріч радників у нормандському форматі не відбулася 12 березня через карантин: лідери ще можуть зустрітися в Берліні у квітні, - Єрмак

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Зустріч радників мала відбутися 12 березня, але у зв'язку з карантином її перенесли. У нас буде телефонна розмова наступного тижня між радниками, під час якої ми будемо, зокрема, говорити про дату можливого саміту лідерів, який має відбутися в Берліні, я сподіваюся, у квітні", - сказав він на брифінгу в ОП у п'ятницю в Києві.
Статья 111. Государственная измена
1. Государственная измена, т.е. действие, преднамеренно содеянное гражданином Украины в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности Украины: переход на сторону врага в условиях военного состояния или в период вооруженного конфликта, шпионаж, предоставление иностранному государству, иностранному организации или их представителям помощи в проводке подрывной деятельности против Украины, -
наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.
2. Освобождается от уголовной ответственности гражданин Украины, если он во исполнение преступной задачи иностранного государства, иностранного организации или их представителей никаких действий не совершил и добровольно заявил органам государственной власти о своей связи с ними и о полученной задаче.
Статья 110. Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины
1. Умышленные действия, содеянные с целью изменения границ территории или государственной границы Украины на нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, а также публичные призывы или распространения материалов с призывами к совершению таких действий, -
наказываются ограничением воли на срок до трех лет или лишением свободы на тот самый срок.
2. Те самые действия, если они содеяны лицом, которое является представителем власти, или повторно, или за предыдущим заговором группой лиц, или объединенные с разжиганием национальной или религиозной вражды, -
наказываются ограничением воли на срок от трех до пяти лет или лишением свободы на тот самый срок.
3. Действия, предусмотренные частями первой или второй этой статьи, которые привели к гибели людей или других тяжелых следствий, -
наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет.
п.с.
так, і до нього дуже багато питань, та іншого Але ж він не посьміховисько та неуч примітивний...- як ото , на фото нижче...
ты, тварь рашистская, в Минске слил Украину, превратил рашистскую агрессию во "внутренний конфликт" и полностью обелил паРашу.
на очереди присоединение Украины к ОРДЛО и превращение ее в малоросский округ вЯликой раши-паРаши.
Вова дал команду СБУ За то что Бутусов перешел на личности а он так хотел быть белым наполеоном а оказался весь в дерьме