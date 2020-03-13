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 МОЗ пропонує Раді узаконити можливість дистанційної роботи на період карантину

Міністерство охорони здоров'я України має намір узаконити можливість і право працювати дистанційно на період запровадження карантину.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це на брифінгу заявив головний санлікар Віктор Ляшко.

"Ми давно рекомендували роботодавцям перевести людей на цей період на дистанційну роботу. Ми ініціюємо розглянути на позачерговому засіданні Верховної Ради законопроєкт, який дозволить прописати в Кодексі законів про працю право і можливість працювати дистанційно на період введення карантинних заходів", - сказав він.

Також читайте: Розглядається можливість обмеження одного населеного пункту України у зв'язку з коронавірусом, - головний санлікар Ляшко

Ляшко додав, що таке рішення унеможливить будь-які спекуляції з цього приводу.

"Карантин ми вводимо з метою зменшення масових скупчень людей", - додав він.

Нагадаємо, раніше МОЗ рекомендував відпускати працівників на дистанційну роботу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181339
 
 
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Тихо, тихо, а то COVID-9 розлютується і нападе....
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Ну конечно же спекуляций не будет!
К примеру гражданин, которому нечем платить комуналку или кредит объясняет это тем что карантин, предприятие закрыто, работы нет, зарплаты нет Минздрав предлагает Раде узаконить возможность дистанционной работы на период карантина - Цензор.НЕТ 438. А ему в ответ, так вот же закон, вы имеете право и возможность работать дистанционно. Минздрав предлагает Раде узаконить возможность дистанционной работы на период карантина - Цензор.НЕТ 5919 Заплати, и никаких спекуляций.
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Эти тридварасы и та нифига не делают.
НУ хоть через компы меньше государству дерьма делать будут...
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Да в Раде и так никогда депутатов нет, а кто присутствует - занимаются чем угодно, но не работой на благо страны
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