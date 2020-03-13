 Зеленський підписав закон про повну загальну середню освіту

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Міністерства освіти і науки.

Закон гарантує рівний доступ до освіти для учнів, забезпечує педагогічну автономію вчителів і передбачає більше можливостей для шкіл у використанні власних коштів, зазначили в міністерстві.

"Документ надає вчителям реальну автономію в створенні програм, розробці систем оцінки, відкриває широкі можливості для підвищення кваліфікації і зростання їхньої зарплати", - сказано в повідомленні.

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Крім цього, учні зможуть вибирати навчальні предмети і "будувати індивідуальні освітні траєкторії", а їхні батьки отримають право ініціювати в школі позаплановий інституційний аудит.