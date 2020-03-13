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Все про:закон (868) Зеленський (4776) школа (812) Міносвіти (581)

 Зеленський підписав закон про повну загальну середню освіту

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про повну загальну середню освіту, ухвалений Верховною Радою 16 березня.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Міністерства освіти і науки.

Закон гарантує рівний доступ до освіти для учнів, забезпечує педагогічну автономію вчителів і передбачає більше можливостей для шкіл у використанні власних коштів, зазначили в міністерстві.

"Документ надає вчителям реальну автономію в створенні програм, розробці систем оцінки, відкриває широкі можливості для підвищення кваліфікації і зростання їхньої зарплати", - сказано в повідомленні.

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Крім цього, учні зможуть вибирати навчальні предмети і "будувати індивідуальні освітні траєкторії", а їхні батьки отримають право ініціювати в школі позаплановий інституційний аудит.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181337
 
 
 Топ коментарі
 
так і сказав: образованіє далжно бить срєднім, как у мєня
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Прикольно, обсос со средним образованием подписал ЗАКОН о среднем образовании.
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Задовбали своїми зєбільними законами - понасцикають тут , а мені прибиратись... Зеленский подписал закон о среднем образовании - Цензор.НЕТ 9005

Зеленский подписал закон о среднем образовании - Цензор.НЕТ 607
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так і сказав: образованіє далжно бить срєднім, как у мєня
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Ну не все так плохо - подписаться же смог!) А текст ему скорее всего пересказали)))
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Прикольно, обсос со средним образованием подписал ЗАКОН о среднем образовании.
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Задовбали своїми зєбільними законами - понасцикають тут , а мені прибиратись... Зеленский подписал закон о среднем образовании - Цензор.НЕТ 9005

Зеленский подписал закон о среднем образовании - Цензор.НЕТ 607
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один зелений глист питає іншого- а в тебе мізки є?
- ти що дурак, в нас зєлєних глистів ні в кого їх не має. Зеленский подписал закон о среднем образовании - Цензор.НЕТ 8548
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В зєлі глистів нема? Ойц, ну хоч шось позитивне в цього дебіла знайшлося...)))
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а этот ублюдок только и подписывает "законы" в турборежиме................... Зеленский подписал закон о среднем образовании - Цензор.НЕТ 7862
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Згідно нового Закону "О срєднєм абразаваніі" - повним срєднім абразаванієм буде вважатися закінчення 4-х класів. Для того, аби на виборах голосувати за клоунів, гвалтівників, збочинців, зрадників, аферістів і інший непотріб - 4-х класів навчання буде достатньо.
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Чем серьезнгей сделать рыло пытается Ишак, тем смешней он выглядит!
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Самое кльовое среднее образование - это между манголией и крывым рогом! Не знаю, чему их там учат, но там каждый идиот может стать прэзом ! )))
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Скажите ему, что еще есть высшее образование.
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