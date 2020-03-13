 Про правове визнання "представників" ОРДЛО і прямі переговори з ними не йдеться, - Єрмак

Про це Єрмак сказав на брифінгу в ОП у п'ятницю у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Хочу наголосити, з повною відповідальністю, що жодних кроків, які на сьогодні створювали б правове поле для представників так званих ОРДЛО, їх визнання, не існує. Жодних прямих переговорів - про це не йдеться", - сказав він.

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Єрмак пояснив, що йдеться про створення платформи, в рамках якої громадяни України, які проживають сьогодні і на контрольованій, і на неконтрольованій території України, можуть спілкуватися щодо питань, які узгоджені в пакеті Мінських домовленостей.

Як повідомлялося раніше, у Мінську підписано домовленості про створення органу, яким фіксується суб'єктність ОРДЛО, а Росія в статусі гаранта-спостерігача, виявилася нарівні з Німеччиною, Францією та ОБСЄ.