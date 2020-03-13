EN|RU|UK
Теми дня: Карантин в Україні Коронавірус із Китаю Російські терористи збили Боїнг Новий Кабмін Російсько-турецька війна в Сирії Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Політика України
  3919  100
Все про:мінські угоди (1740) Єрмак Андрій (129)

 Про правове визнання "представників" ОРДЛО і прямі переговори з ними не йдеться, - Єрмак

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявляє, що Україна не піде на правове визнання "представників" окремих районів Донецької та Луганської областей та прямі переговори з ними.

Про це Єрмак сказав на брифінгу в ОП у п'ятницю у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Хочу наголосити, з повною відповідальністю, що жодних кроків, які на сьогодні створювали б правове поле для представників так званих ОРДЛО, їх визнання, не існує. Жодних прямих переговорів - про це не йдеться", - сказав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленського і Єрмака судитимуть за державну зраду, - журналіст Шуклінов про "консультативну раду" щодо Донбасу

Єрмак пояснив, що йдеться про створення платформи, в рамках якої громадяни України, які проживають сьогодні і на контрольованій, і на неконтрольованій території України, можуть спілкуватися щодо питань, які узгоджені в пакеті Мінських домовленостей.

Як повідомлялося раніше, у Мінську підписано домовленості про створення органу, яким фіксується суб'єктність ОРДЛО, а Росія в статусі гаранта-спостерігача, виявилася нарівні з Німеччиною, Францією та ОБСЄ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181335
 
 
 Топ коментарі
 
слышь падло, иди Зеле ссы в уши, нам то не надо !!!!
 показати весь коментар
 
речь идет о том,что вы там втихаря понаподписывали...и о том,сколька вам с данылычем светит на нарах.
 показати весь коментар
 
ОПЯТЬ БРЕШЕ!
У нас большинство людей грамотные и могут сами прочитать что написано в документе!!
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
слышь падло, иди Зеле ссы в уши, нам то не надо !!!!
 показати весь коментар
 
 
за идиотов нас держат.
И судя по 73% - так и есть..
 показати весь коментар
 
 
забавно, год назад зебабуины угрожали отлавливать сознательных граждан и вешать их на столбах! всё идёт к тому, что эта участь постигнет самих забабуинов
 показати весь коментар
 
 
Сейчас время как раз играет на Украину. Нефть падает, деревянный взлетел, в рашкостане всё начинает валиться, а тут им Донбасс содержать ещё- вот они и хотят его по-быстрому спихнуть Украине. А эти придурки, вместо того чтоб гнуть нашу линию, легли и ноги раздвинули- пани просють... Речь не идет о правовом признании "представителей" ОРДЛО и прямых переговорах с ними, - Ермак - Цензор.НЕТ 8563
 показати весь коментар
 
 
Время будет и дальше играть на Украину. В России разруха, а мы имеем прямую торговлю с ЕС. Мы будем двигаться вперед, если нас не затянут в российское болото.
 показати весь коментар
 
 
Так вот сейчас и затягивают семимильными шагами.
 показати весь коментар
 
Ой напомни, кем устроился на роботу бывший глава Петиной адм?
 показати весь коментар
 
речь идет о том,что вы там втихаря понаподписывали...и о том,сколька вам с данылычем светит на нарах.
 показати весь коментар
 
 
Он утверждает, что один раз - не пи.....с
 показати весь коментар
 
 
ОПЯТЬ БРЕШЕ!
У нас большинство людей грамотные и могут сами прочитать что написано в документе!!
 показати весь коментар
 
 
Надо почитать внимательно, что они там напринимали в новом законе о среднем образовании......... может уже и грамотность отменили.
 показати весь коментар
 
 
В том то и дело, что прочитать могут те, кто пользуется компьютером, ( а в селах ?, молодежь мало интересуеться политикой) разве опожоповские каналы об этом расскажут? Вечером вылезет мосейчук и страшным голосом расскажет об ужасах короновируса, а потом трансляция шоу и т.д., Это мы здесь обсуждаем, читаем
 показати весь коментар
 
Нах..я в таком случае что-то подписывать? Можете встречаться на подвалах в орде и чпокаться с ордынцами сколько вам угодно - если от этого получаете кайф, но причем тут подписание документов официальными представителями Украины?
 показати весь коментар
 
 
Речь идет о том, когдаивас пинками гнать, завтра, или послезавтра, подонки зеленые!
 показати весь коментар
 
 
Очень боюсь, что очередной майдан страна не переживёт, и в Кремле на это сильно рассчитывают.
 показати весь коментар
 
Нет, не Россия. Мы (вернее те кто голосовал за Зе) сами загнали себя.
 показати весь коментар
 
Ссыт прямо в глаза, но не все ведь зебилы... Ермак, ты совсем берега попутал?...
 показати весь коментар
 
 
Эти басни расскажешь в СБУ, ватоголовец. Или, на худой конец, на марше добровольцев. Речь не идет о правовом признании "представителей" ОРДЛО и прямых переговорах с ними, - Ермак - Цензор.НЕТ 7158 Кстати, несмотря на короновирус, к ним легко можем присоединиться и мы, "диванные аналитики". Так шо мало нас не будет Речь не идет о правовом признании "представителей" ОРДЛО и прямых переговорах с ними, - Ермак - Цензор.НЕТ 7158 Полетишь за Сивухой следом. Аж гай зашумит! Речь не идет о правовом признании "представителей" ОРДЛО и прямых переговорах с ними, - Ермак - Цензор.НЕТ 6526
 показати весь коментар
 
 
В СБУ, где глава Баканов - он же глава Квартала........... ну это даже на шутку не тянет.
 показати весь коментар
 
 
Вышла из отпуска, Ирада? Речь не идет о правовом признании "представителей" ОРДЛО и прямых переговорах с ними, - Ермак - Цензор.НЕТ 6665 А шутить тут нечего. Плакать надо. Мародер с вашей помощью обгаувнял перед выборами всех конкурЭнтов. Вот и получиТЕ соплю зеленую.
 показати весь коментар
 
 
Єрмак син кадрового офіцера або КДБ, або ГРУ. Людина, яка багато років під час Афганської війни була саме радником посольства в Кабулі, - вибачте, це або КДБ, або ГРУ. На жаль, немає інформації, яка саме з цих двох ліній. Швидше, ГРУшна - за деякими даними... Але по-любому - одне з двох. Третій варіант просто не розглядається. Син кадрового офіцера радянських спецслужб, який в бізнесі дуже тісно пов'язаний з колишнім побратимом бойовим свого батька, відомим зараз російським олігархом. І цей бізнес… Тобто людина є успішним членом саме московської бізнес-тусовки.
 показати весь коментар
 
 
можливо він і сам є агентом, тому так мало інформації, до того ж досить дивно що він не одружений ( для агента сім"я - це обтяжувач, залежність)
 показати весь коментар
 
 
Може тому що агент, а може тому що любить не жінок, когось іншого.
 показати весь коментар
 
 
Кандидат на посаду міністра юстиції 41-річний Сергій Іонушас, співпрацював зі студією «Квартал 95», теж не одружений.
 показати весь коментар
 
Вот гад, наверное премию от пуйла получит, рожа шибко довольная .
 показати весь коментар
 
 
..рожа то как раз поникшая и потухшая, отвечать то по любому придется, хотя себя он представил в Минске, как проверяющего как дела там идут, ревизор такой приехамши за кучмой посмотреть..
 показати весь коментар
 
"речь идет о создании платформы, в рамках которой граждане Украины, которые проживают сегодня как на контролируемой, так и на неконтролируемой территории Украины, могут общаться по поводу вопросов, которые согласованы в пакете Минских договоренностей"
и чем это отличается от переговоров с представителями ОРДЛО? Простые граждане никаких полномочий не имеют, хватит нести бред.
 показати весь коментар
 
 
Это уже фирменный стиль этой команды (прости Господи, за это их определение). Сперва втихую, под одеялом, обгадится, а потом, когда вонь всё-таки достигает обаяния не позеленевшего населения - угрём на сковородке выкручиваться.
 показати весь коментар
 
 
Опять "все вырвано из контекста"(с)?
*********** постоянно кладут полные штаны добра, а потом с возмущенным видом восклицают "Где это воняет?!"...
 показати весь коментар
 
 
клоуна уронили, тем самым переключили внимание нарида, и под шумок подписали какую-то херню воняющую предательством.
 показати весь коментар
 
 
Враньё !!!
Такое же как и с «барыгами наживающимися на войне», как и «конец эпохи зубажиння», наступления «эры больших зарплат и маленькой коммуналки», как и «экономический рост по 8% в год». Все это спланированная и срежиссированная с подачи ***** беней операция по уничтожению Украины и ее свободолюбивого народа.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Да. Во всем виноват барыга. Не захотел перестать воровать, вот и получиТЕ. Речь не идет о правовом признании "представителей" ОРДЛО и прямых переговорах с ними, - Ермак - Цензор.НЕТ 9714
 показати весь коментар
 
 
Ага....... а их статус в подписанном документе как полномочных представителей - это шутка такая Речь не идет о правовом признании "представителей" ОРДЛО и прямых переговорах с ними, - Ермак - Цензор.НЕТ 8897 .
 показати весь коментар
 
 
Росію треба гнати з України... Чому українські громадяни мусять утримувати російських окупантів за свій рахунок. Ми краще ці кошти пустимо на підвищення пенсій українцям.
 показати весь коментар
 
 
не кинди, кацапюра ватная, все именно туда и идет.
 показати весь коментар
 
 
це державна зрада Єрмак,хватить нам *******!!!!!!
 показати весь коментар
 
 
30 лет назад убили Елену и Николае Чаушеску
 показати весь коментар
 
 
платформа и к тому же не одна уже создана : на низшем уровне - Минский формат, на высшем- нормандский формат
 показати весь коментар
 
квартальные шуты выполянют все хотелки кремля при этом взамен Украина получает смерти, международное унижение и полный развал страны. вопрос: ради чего зеленые твари идут на поводу кремля?!! может Украине и квартальным ***** не по пути?!!!
 показати весь коментар
 
 
Эта брехня рассчитана на зебилов, а не на нормальных людей...
 показати весь коментар
 
 
Тренеруйся Ермак. Это ты будешь рассказывать когда тебе дадут последнее слово. Если дадут.
 показати весь коментар
 
 
В четверг, 12 марта, на встрече в столице Беларуси Минске кремлевским агентом Ермаком были подписаны документы о создании так называемого консультативного совета, в котором обосРашка представлена не стороной конфликта на Донбассе, а наблюдателем.
Известные украинцы прокомментировали произошедшее на своих страницах в Facebook.
«вова зеленский, известный в народе, как шмаркля и Янелох, судя по всему, согласился, что в Украине гражданская война. Ермак прямо выводит рашку из войны на Донбассе, - пишет журналист LIGA.net Петр Шуклинов. - Зеленский, гнида! тебя и Ермака за это будут судить. История вам этого не простит».
Журналист LIGA.net Юрий Смирнов удивляется отсутствию каких-либо комментариев со стороны Офиса резидента.
«Вот честно, я не понимаю, почему нельзя нормально скоммуницировать и объяснить, зачем это все. А потом у резидента удивляются, почему это, мол, наши СМИ разгоняют зраду и вообще действуют не в интересах государства».
Колумнист Сергей Фурса отмечает, что все произошло в то время, когда внимание общественности был отвлечено коронавирусом.
«мудак ермак под шумок коронавируса подписал в Минске документ, выполнив давнюю хотелку кремляди перевести все в формат "гражданской войны". Коломойский под шумок коронавируса продает всем идею, что дефолт это не так и плохо», - написал он.
«Это госизмена. Теперь война на Донбассе это не военное вторжение России и оккупация части территорий, а "внутренний конфликт". И сделал это Глава ОПы Ермак под диктовку димки кизяка из москвы. Можно резюмировать, что моника зеленский санкционировал то, что отбеливает обосРашку и противоречит всем резолюциям ПАСЕ. Украину сдали», - написал политик Борислав Береза.
Ранее сообщалось, что опубликованы копии документов, подписанных на встрече в Минске.
 показати весь коментар
 
 
я так понимаю, что создание единой платформы идет для сдачи Украины?
 показати весь коментар
 
 
чтобы ТКГ плавно скинула на нее всю ответственность и самоустранилась
 показати весь коментар
 
В этом новом "органе" право голоса имеет Украина и террористы, а ОБСЕ, Франция, Германия и вонючая московия - наблюдатели. Т.е., фактически звери признаются легитимными, а русня выводится из статуса участника конфликта. Это начало капитуляции. И, кстати, а в полномочия главы ОП( по сути - оффис менеджера) входит ведение подобных переговоров, по Закону? Впечатление такое, шо зебильной владе Законы вообще по цимбалах, точно так же, как и их дорогим старшим братьям из страны-помойки.
 показати весь коментар
 
 
Это цель России. Территорию контролирует Россия, но платит Украина и внешнюю политику Украины будет определять ОРДЛО. Путин с самого начала напал на Донбасс чтобы лишить нас независимости. Это именно путь к этой цели. Это антиукраинские действия.
 показати весь коментар
 
 
походу ето уже не начало капитуляции, а ее победное, закономерное, зеленое завершение.
начало было в апреле, хотя не видеть и не предугадать, шо именно так и случится - было просто невозможно...
 показати весь коментар
 
 
Печально, шо это как раз вполне устраивает нашего Рыжего и Европу ,кроме Польши и стран Балтии. Ну, Канада еще традиционный союзник Украины.
 показати весь коментар
 
 
Рыжего и Европу ето более чем устраивает, можно выдохнуть,
забыть Украину, снять санкции и в засосы с ****** - наверстать упущенное...
 показати весь коментар
 
 
"Речь не идет о правовом признании "представителей" ОРДЛО и прямых переговорах с ними" - фух, от сердца отлегло, успокоил. Расходимся.
 показати весь коментар
 
А де там той Білецький-чого не кричить що зрада,-за порохом бігав а за Зеленський сцить
 показати весь коментар
 
 
Що воно несе... Думає що ніхто читати не вміє?
 показати весь коментар
 
 
Смешной. Кого он хочет увидеть среди 10 рыл с той стороны "платформы"?
Уставших от оккупации и про-украински настроенных?
 показати весь коментар
 
 
25 января 1978 родился Зеленский
26 января 1918 родился Чаушеску

Жены у обоих Елены.

Совпадение, не думаю... Про правове визнання "представників" ОРДЛО і прямі переговори з ними не йдеться, - Єрмак - Цензор.НЕТ 929
 показати весь коментар
 
 
это типа получается Елена Зелинеску?
 показати весь коментар
 
 
к стати фамилия ермакъ ( якобы исторический персонаж на мордовии) так же придуман русней. на самом деле звали этого бандита ирмек и он был так же как и с.юлаев башкиром.
 показати весь коментар
 
 
на русню. т.к. этот бандит ирмек сам очень много в свое время русни зажмурил.
 показати весь коментар
 
 
не брешет а занимается мыролюбством.
 показати весь коментар
 
Чего? А что сейчас не общаются? В чатрулетках например?
 показати весь коментар
 
 
Ну 100% же врут!!! Порохоботы о зраде пердуперждали еще год назад, да и Бутусову зрада свербит всё больше, значит правду говорят шо Петю скоро посодют Про правове визнання "представників" ОРДЛО і прямі переговори з ними не йдеться, - Єрмак - Цензор.НЕТ 4966
 показати весь коментар
 
А Вы путину лизать зад буде и платить все расходы по содержанию 6 лет ОРДЛО.
 показати весь коментар
 
коломойский только какой то киоск для таруты покрасит..по востановлению..ОРДЛО
 показати весь коментар
 
Во первых это заявление должен делать президент , а не его проститутка...путинская..
 показати весь коментар
 
 
Тогда о чём с ними говорить, если они никто и звать их никак?
 показати весь коментар
 
 
Это на дурить и сдержать народ на время..
 показати весь коментар
 
Весь 95 квартал - мендельголовые сивухи, а янелох в первую очередь...
Боюсь, что вскоре и Украину, переименую в "95 квартал" официально!
 показати весь коментар
 
Речь идет о ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЗМЕНЕ всей этой шайки Ермаков, Кучм и Зеленских!
Не больше, но и не меньше!

 показати весь коментар
 
 
Все, как обычно. Во время каждой позорной сдачи зеленая власть рассказывает, что речь о чем-то не идет и красные линии не пересечены. А сами уже сосут у путина во всю.
 показати весь коментар
 
 
Єрмак - зрадник, ллє отруту у вуха зебілів.
 показати весь коментар
 
 
Значення має лише те що написано в документах.
 показати весь коментар
 


пишет Ambassador of Ukraine to the EU (2010-2015), diplomatic advisor to the fifth President of Ukraine (2015-2019)
Так что Ермак пускай лохам втирает.....

Про правове визнання "представників" ОРДЛО і прямі переговори з ними не йдеться, - Єрмак - Цензор.НЕТ 5549 Kostiantyn Yelisieiev

@k_yelisieiev

·3 ч

Домовленості у Мінську щодо заснування «Консультативної ради» - нова реальність у врегулюванні ситуації на Донбасі.
Надання правосуб'єктності незаконним формуванням і визнання РФ посередником, а не стороною конфлікту, є хибним, шлях до капітуляції, а не миру.
Ні Мінській змові!
 показати весь коментар
 
Ермак , - Будь Украинцем , В конце Концов , а если у тебя есть Сомнения , - Почитай Святое Писание , О 30 серебренников
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору