 Про правове визнання "представників" ОРДЛО і прямі переговори з ними не йдеться, - Єрмак

Про це Єрмак сказав на брифінгу в ОП у п'ятницю у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Хочу наголосити, з повною відповідальністю, що жодних кроків, які на сьогодні створювали б правове поле для представників так званих ОРДЛО, їх визнання, не існує. Жодних прямих переговорів - про це не йдеться", - сказав він.
Єрмак пояснив, що йдеться про створення платформи, в рамках якої громадяни України, які проживають сьогодні і на контрольованій, і на неконтрольованій території України, можуть спілкуватися щодо питань, які узгоджені в пакеті Мінських домовленостей.
Як повідомлялося раніше, у Мінську підписано домовленості про створення органу, яким фіксується суб'єктність ОРДЛО, а Росія в статусі гаранта-спостерігача, виявилася нарівні з Німеччиною, Францією та ОБСЄ.
И судя по 73% - так и есть..
У нас большинство людей грамотные и могут сами прочитать что написано в документе!!
и чем это отличается от переговоров с представителями ОРДЛО? Простые граждане никаких полномочий не имеют, хватит нести бред.
*********** постоянно кладут полные штаны добра, а потом с возмущенным видом восклицают "Где это воняет?!"...
Такое же как и с «барыгами наживающимися на войне», как и «конец эпохи зубажиння», наступления «эры больших зарплат и маленькой коммуналки», как и «экономический рост по 8% в год». Все это спланированная и срежиссированная с подачи ***** беней операция по уничтожению Украины и ее свободолюбивого народа.
Известные украинцы прокомментировали произошедшее на своих страницах в Facebook.
«вова зеленский, известный в народе, как шмаркля и Янелох, судя по всему, согласился, что в Украине гражданская война. Ермак прямо выводит рашку из войны на Донбассе, - пишет журналист LIGA.net Петр Шуклинов. - Зеленский, гнида! тебя и Ермака за это будут судить. История вам этого не простит».
Журналист LIGA.net Юрий Смирнов удивляется отсутствию каких-либо комментариев со стороны Офиса резидента.
«Вот честно, я не понимаю, почему нельзя нормально скоммуницировать и объяснить, зачем это все. А потом у резидента удивляются, почему это, мол, наши СМИ разгоняют зраду и вообще действуют не в интересах государства».
Колумнист Сергей Фурса отмечает, что все произошло в то время, когда внимание общественности был отвлечено коронавирусом.
«мудак ермак под шумок коронавируса подписал в Минске документ, выполнив давнюю хотелку кремляди перевести все в формат "гражданской войны". Коломойский под шумок коронавируса продает всем идею, что дефолт это не так и плохо», - написал он.
«Это госизмена. Теперь война на Донбассе это не военное вторжение России и оккупация части территорий, а "внутренний конфликт". И сделал это Глава ОПы Ермак под диктовку димки кизяка из москвы. Можно резюмировать, что моника зеленский санкционировал то, что отбеливает обосРашку и противоречит всем резолюциям ПАСЕ. Украину сдали», - написал политик Борислав Береза.
Ранее сообщалось, что опубликованы копии документов, подписанных на встрече в Минске.
начало было в апреле, хотя не видеть и не предугадать, шо именно так и случится - было просто невозможно...
забыть Украину, снять санкции и в засосы с ****** - наверстать упущенное...
Уставших от оккупации и про-украински настроенных?
26 января 1918 родился Чаушеску
Жены у обоих Елены.
Совпадение, не думаю...
Боюсь, что вскоре и Украину, переименую в "95 квартал" официально!
Не больше, но и не меньше!
пишет Ambassador of Ukraine to the EU (2010-2015), diplomatic advisor to the fifth President of Ukraine (2015-2019)
Так что Ермак пускай лохам втирает.....
Kostiantyn Yelisieiev
@k_yelisieiev
·3 ч
Домовленості у Мінську щодо заснування «Консультативної ради» - нова реальність у врегулюванні ситуації на Донбасі.
Надання правосуб'єктності незаконним формуванням і визнання РФ посередником, а не стороною конфлікту, є хибним, шлях до капітуляції, а не миру.
Ні Мінській змові!