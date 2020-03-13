 Розглядається можливість обмеження одного населеного пункту України у зв'язку з коронавірусом, - головний санлікар Ляшко

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це на брифінгу заявив головний санлікар Віктор Ляшко.

"Обмежувальні заходи будуть переглядатися залежно від епідемічної ситуації. Розглядаємо можливість, якщо наші побоювання підтвердяться після епідрозслідування, обмежити один населений пункт у праві пересування за його межами", - сказав він.

Ляшко додав, що органи місцевої влади можуть встановлювати додаткові обмежувальні заходи.

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Заступник міністра підтвердив летальний випадок від коронавірусу у жінки в Житомирській області. "У неї була двостороння пневмонія. Лікарі, на жаль, не змогли врятувати їй життя", - повідомив головний санлікар.

"Люди похилого віку в групі ризику. Самоізоляція в будинку - це найнадійніший спосіб уберегтися від вірусу", - додав він.

За словами Ляшка, з моменту діагностики у жінки корона вірусу в місті проводяться всі необхідні заходи - робота з контактними особами та дезінфекція.

Нагадаємо, сьогодні в Україні зафіксована перша смерть від коронавірусу. Померла хвора в м.Радомишль Житомирської області.

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