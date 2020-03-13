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 Події, Суспільство
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 Розглядається можливість обмеження одного населеного пункту України у зв'язку з коронавірусом, - головний санлікар Ляшко

Міністерство охорони здоров'я України розглядає можливість обмеження жителів одного населеного пункту країни в праві пересування за його межами.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це на брифінгу заявив головний санлікар Віктор Ляшко.

"Обмежувальні заходи будуть переглядатися залежно від епідемічної ситуації. Розглядаємо можливість, якщо наші побоювання підтвердяться після епідрозслідування, обмежити один населений пункт у праві пересування за його межами", - сказав він.

Ляшко додав, що органи місцевої влади можуть встановлювати додаткові обмежувальні заходи.

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Заступник міністра підтвердив летальний випадок від коронавірусу у жінки в Житомирській області. "У неї була двостороння пневмонія. Лікарі, на жаль, не змогли врятувати їй життя", - повідомив головний санлікар.

"Люди похилого віку в групі ризику. Самоізоляція в будинку - це найнадійніший спосіб уберегтися від вірусу", - додав він.

За словами Ляшка, з моменту діагностики у жінки корона вірусу в місті проводяться всі необхідні заходи - робота з контактними особами та дезінфекція.

Нагадаємо, сьогодні в Україні зафіксована перша смерть від коронавірусу. Померла хвора в м.Радомишль Житомирської області.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181333
 
 
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Ну что? Кто там называл Новосанжарцев дикими людьми?
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ну я так думал. и остаюсь при этом мнении. правда "дикие" - это не то слово. тупые пересравшие пьяные хуторянские жлобы.
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Это только мне каЭтся, что под шумок нам прививают кацапские ценности? А именно: группа всё, индивидум ничто. Рассматривается возможность изоляции одного населенного пункта Украины в связи с коронавирусом, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 9806
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Самий надійний спосіб уберегтися від вірусу, сховатися під саркофагом 4 блоку самі знаєте якої АЕС.
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Эта женщина из Радомышля, которая умерла сегодня уже будучи больной ездила во Львов, принимала гостей из Киева. Но лучше конечно Радомышль изолировать. Рассматривается возможность ограничения одного населенного пункта Украины в связи с коронавирусом, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 3968
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віднині в Україні АКЦІЯ..

Село,де відбудеться богослужіння - закривається на карантин.. !
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Ну що - дуже зручно обмежити пересування людей в Україні у світлі Державної зради вищим керівництвом країни!
Майдан - це єдине, чого вони бояться!
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