 Єрмак: Україна свого часу в Мінську взяла на себе зобов'язання погоджувати низку питань з "представниками" ОРДЛО

Про це Єрмак сказав на брифінгу в ОП в п'ятницю в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Це рішення ще не ухвалено, і це дуже важливо. Але сторони-учасники Тристоронньої контактної групи зафіксували необхідність і можливість, що важливо, ухвалення такого рішення", - сказав він.
Єрмак нагадав, що відповідно до пакету Мінських домовленостей, які нова влада отримала "у спадок" від попереднього керівництва держави, Україна взяла на себе зобов'язання узгодити декілька питань.
"Насамперед конституційну реформу в частині децентралізації та питання, що стосується місцевих виборів, з представниками, наголошую, окремих районів Донецької та Луганської областей України в рамках Тристоронньої контактної групи. Тобто є необхідність узгодження цих питання", - наголосив він.
Як повідомлялося раніше, у Мінську підписані домовленості про створення органу, яким фіксується суб'єктність ОРДЛО, а Росія в статусі гаранта-спостерігача, опинилася нарівні з Німеччиною, Францією та ОБСЄ.
папередники опять кароче....
****, ти дебіл? Окремі райони Донецької та Луганської областей і є ***** ОРДЛО!
Порох подписал минск,что бы снять напряжение на фронте,вспомните Волноваху,Мариуполь,Краматорск
а вы какого х бежите в переди паровоза?
"...но подписанные предыдущей властью Минские договоренности предусматривают согласование ряда вопросов с "представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины в рамках ТКГ"
Еще раз для "сделаем их вместе", в рамках ТКГ, и на тех правах которые эти представители ОРДЛО имеют в ТКГ.
Це п....
Это они все просто ВЫДУМЫВАЮТ и ЛЖУТ!
***** его просчитал как пацана, и теперь разводит
***** наглядно показал, что как раз ему торопиться некуда, а время работает против Зеленского
Известные украинцы прокомментировали произошедшее на своих страницах в Facebook.
«вова зеленский, известный в народе, как шмаркля и Янелох, судя по всему, согласился, что в Украине гражданская война. Ермак прямо выводит рашку из войны на Донбассе, - пишет журналист LIGA.net Петр Шуклинов. - Зеленский, гнида! тебя и Ермака за это будут судить. История вам этого не простит».
Журналист LIGA.net Юрий Смирнов удивляется отсутствию каких-либо комментариев со стороны Офиса резидента.
«Вот честно, я не понимаю, почему нельзя нормально скоммуницировать и объяснить, зачем это все. А потом у резидента удивляются, почему это, мол, наши СМИ разгоняют зраду и вообще действуют не в интересах государства».
Колумнист Сергей Фурса отмечает, что все произошло в то время, когда внимание общественности был отвлечено коронавирусом.
«мудак ермак под шумок коронавируса подписал в Минске документ, выполнив давнюю хотелку кремляди перевести все в формат "гражданской войны". Коломойский под шумок коронавируса продает всем идею, что дефолт это не так и плохо», - написал он.
«Это госизмена. Теперь война на Донбассе это не военное вторжение России и оккупация части территорий, а "внутренний конфликт". И сделал это Глава ОПы Ермак под диктовку димки кизяка из москвы. Можно резюмировать, что моника зеленский санкционировал то, что отбеливает обосРашку и противоречит всем резолюциям ПАСЕ. Украину сдали», - написал политик Борислав Береза.
Ранее сообщалось, что опубликованы копии документов, подписанных на встрече в Минске.
"хорошо придумал" свое предательство и капитуляцию сливать под "минские соглашения".
Верю-верю, что если ты хорошо там "поищешь" - все, что угодно сможешь "найти".
Президент по закінченню каденції, або і до закінчення каденції, відправляється на лаву підсудних.
слабO !!! Портки намочили ??? Памперсов не хватает ??? Как вообще эта мразь может что-то говорить от имени страны ??? Что-то решать от имени народа ??? Подписывать идиотские, а главное преступные документы ???
уму не постижимо … после 5 лет войны и многих десятков тысяч убитых и раненых эти ублюдки чувствуют себя почти хозяевами и решалами, в их головах тараканы борются с червяками раздувая внутренний конфликт …. нужно положить конец этой нечисти …
***** путин хочет контроливать всю Украину. Это гос.измена Зе!
Этому предательству может помешать только народ Украины и атошники.
Ну так если вы не согласны, то и не выполняйте. Можете вообще официально отказаться от Минских договоренностей. А можете как Порошенко, просто не выполнять их молча и все.
З юридичного боку, згідно міжнародного права, мінські домовленості, а, відповідно, і протоколи, вважаються нікчемними, як ті, що підписувались під тиском.
Тому, вони нам були вигідні для зупинення гарячої фази та вигравання часу. Цим свого часу і скористався п'ятий президент.
Крім того, мінські угоди не були ратифіковані парламентом, а закон по оккупованим територіям мав запобіжник у вигляді примітки, що він вступить в силу тільки після виведення військ РФ.
Проте, досвідчений дипломат Порошенко спромігся об'єднати світову спільноту і змусив ввести додаткові санкції проти РФ, що базувалися саме на мінських домовленостях.
А Зеленський їх використовує для капітуляції та створення спільного з злочинцями органу, який впливатиме на політику країни, а українці та вбивці будуть сидіти не з різних боків переговорного столу, а з одного боку.
Крім того, росія тепер не вважатиметься стороною війни, а російська теза яка вилітає із слиною з рота Сивохи про "внутрішній конфлікт" набуває прямого доказу.
Це капітуляція на російських умовах.
Тепер, щоб узаконити всю цю зраду, має бути задіяний Парламент і тут ми мусимо зробити все можливе, щоб зупинити злочин проти України.Источник: https://censor.net.ua/b3181346