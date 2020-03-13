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Все про:Мінськ (541) мінські угоди (1740) Єрмак Андрій (129) Офіс Президента (273) COVID-19 (771)

 Єрмак: Україна свого часу в Мінську взяла на себе зобов'язання погоджувати низку питань з "представниками" ОРДЛО

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак заявив, що рішення про заснування Консультативної ради в рамках політичної підгрупи Тристоронньої контактної групи ще не ухвалено, але підписані попередньою владою Мінські домовленості передбачають узгодження низки питань з "представниками окремих районів Донецької та Луганської областей України в рамках ТКГ".

Про це Єрмак сказав на брифінгу в ОП в п'ятницю в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Це рішення ще не ухвалено, і це дуже важливо. Але сторони-учасники Тристоронньої контактної групи зафіксували необхідність і можливість, що важливо, ухвалення такого рішення", - сказав він.

Єрмак нагадав, що відповідно до пакету Мінських домовленостей, які нова влада отримала "у спадок" від попереднього керівництва держави, Україна взяла на себе зобов'язання узгодити декілька питань.

Також читайте: В'ятрович написав на Кучму та Єрмака заяви в СБУ, НАБУ і ДБР. ДОКУМЕНТ

"Насамперед конституційну реформу в частині децентралізації та питання, що стосується місцевих виборів, з представниками, наголошую, окремих районів Донецької та Луганської областей України в рамках Тристоронньої контактної групи. Тобто є необхідність узгодження цих питання", - наголосив він.

Як повідомлялося раніше, у Мінську підписані домовленості про створення органу, яким фіксується суб'єктність ОРДЛО, а Росія в статусі гаранта-спостерігача, опинилася нарівні з Німеччиною, Францією та ОБСЄ.

Також читайте: У Мінську підписано акт про капітуляцію України у війні за незалежність - це держзрада, - Бутусов про створення "консультативної ради" з представниками ОРДЛО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181328
 
 
 Топ коментарі
 
Надеюсь на марше патриотов етой швили вставят куда следует.
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их нужно выносить, другого выхода нет...
кто здесь спрашивал, признает или нет Зебил данное предательство,
ЭТО ОТВЕТ ДЛЯ ВАС?!
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пошло виляние зелеными задницами и създы.
папередники опять кароче....
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Єрмак на Прямому: "Я прошу вас не перекручувати факти! Ні про які, так звані, ОРДЛО не йде мова! Мова йде про, окремі райони Донецької та Луганської областей".

****, ти дебіл? Окремі райони Донецької та Луганської областей і є ***** ОРДЛО!
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а что,********* уже все пункты минска выполнила,шо вы жопы рвёте?
Порох подписал минск,что бы снять напряжение на фронте,вспомните Волноваху,Мариуполь,Краматорск
а вы какого х бежите в переди паровоза?
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Надо провести референдум о ужесточении наказания за гос измену! Наказание должно быть от пожизненного срока до смертной казни!!! Хочу, чтобы этих гнид казнили и они больше никогда не могли больше гадить Украине.
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Что характерно, плесень ЗЕленская никогда не подтверждает свои заявления документами.

"...но подписанные предыдущей властью Минские договоренности предусматривают согласование ряда вопросов с "представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины в рамках ТКГ"

Еще раз для "сделаем их вместе", в рамках ТКГ, и на тех правах которые эти представители ОРДЛО имеют в ТКГ.
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Не сумніваюсь тепер, що далі буде і мова, і земля, і вода в Крим і ми в рашці.
Це п....
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Это ты ,Ермак- тварь, взял на себя такое обязательство , а не Украина ... какая ты, ****, Украина?... ты х"""ый агент...
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Врет как дышит :"Прежде всего, конституционную реформу в части децентрализации и вопрос, что касается местных выборов, с представителями, подчеркиваю, отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины в рамках Трехсторонней контактной группы. То есть существует необходимость согласования этих вопрос", - подчеркнул он." Для согласования вопросов созданы подгруппы в т.ч. и по полит.вопросам, а значить создавать еще один орган с функциями консультаций нет необходимости, а вот в такой "обвертке" как предлагает ермак+козак втюхать Украине будут легализованы ОРДЛО. См.п.3 Решения, которым определено, что стороны сами определяют участников консультативного совета и если приедет пушилин или пасечник, что Украина встанет и покинет переговоры? как только будет официально (25 марта) подписана эта бумаженция, Украину будут водить лицом по столу каждый раз по -поводу и без
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Цього підара хтось знищить в кінці кінців чи він знищить Україну?
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Украина "взяла обязательства" под угрозой применения силы. А значит юридически "0" без палочки цена этим документам. Подтереться и забыть. Другое дело подписание Будапештских соглашения и Большого договора меду Украиной и Россией. Официальные (добровольные) международные документы. Вот их и пусть выполняют. И нечего на Минск кивать.
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та НИХЕРА там НЕ "брали обязательств", можете САМИ прочитать эти минские - НИЧЕГО ТАМ НЕТ!
Это они все просто ВЫДУМЫВАЮТ и ЛЖУТ!
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Русня ніколи не підкорювала нас прямою силою!! В тому й полягала їх основна помилка в 2014 році...а перемагала завжди за допомогою наших манкрутів!! От і зараз все повторюється
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зеленский всерьез хотел переиграть *****, как якобы новая фигура

***** его просчитал как пацана, и теперь разводит
***** наглядно показал, что как раз ему торопиться некуда, а время работает против Зеленского
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Не хотел он никакого Ху@ла переигрывать. Криворожский малорос хотел осуществить мечту всей своей клоунской жизни - встретиться лично с кумиром и пожать ему клешню и сфотографироваться вместе.
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Брехня очередная...никаких таких условий в Минских нет. Без вывода россиянских войск и контроля над границей. А про статус РФ как наблюдателя и гаранта вообще нет ничего.
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спокуха, зекомандА-зрадники - сядете все, от Вошьдя до последней Сивохи (и это ещё, если повезёт), разве что успеете слинять на Ростов с последующей потерей всего натыреного за время царювання зелёной чумы
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В четверг, 12 марта, на встрече в столице Беларуси Минске кремлевским агентом Ермаком были подписаны документы о создании так называемого консультативного совета, в котором обосРашка представлена не стороной конфликта на Донбассе, а наблюдателем.
Известные украинцы прокомментировали произошедшее на своих страницах в Facebook.
«вова зеленский, известный в народе, как шмаркля и Янелох, судя по всему, согласился, что в Украине гражданская война. Ермак прямо выводит рашку из войны на Донбассе, - пишет журналист LIGA.net Петр Шуклинов. - Зеленский, гнида! тебя и Ермака за это будут судить. История вам этого не простит».
Журналист LIGA.net Юрий Смирнов удивляется отсутствию каких-либо комментариев со стороны Офиса резидента.
«Вот честно, я не понимаю, почему нельзя нормально скоммуницировать и объяснить, зачем это все. А потом у резидента удивляются, почему это, мол, наши СМИ разгоняют зраду и вообще действуют не в интересах государства».
Колумнист Сергей Фурса отмечает, что все произошло в то время, когда внимание общественности был отвлечено коронавирусом.
«мудак ермак под шумок коронавируса подписал в Минске документ, выполнив давнюю хотелку кремляди перевести все в формат "гражданской войны". Коломойский под шумок коронавируса продает всем идею, что дефолт это не так и плохо», - написал он.
«Это госизмена. Теперь война на Донбассе это не военное вторжение России и оккупация части территорий, а "внутренний конфликт". И сделал это Глава ОПы Ермак под диктовку димки кизяка из москвы. Можно резюмировать, что моника зеленский санкционировал то, что отбеливает обосРашку и противоречит всем резолюциям ПАСЕ. Украину сдали», - написал политик Борислав Береза.
Ранее сообщалось, что опубликованы копии документов, подписанных на встрече в Минске.
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ЛЖИВАЯ ТВАРЬ!!!
"хорошо придумал" свое предательство и капитуляцию сливать под "минские соглашения".
Верю-верю, что если ты хорошо там "поищешь" - все, что угодно сможешь "найти".
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Чого це проросійське падло ні слова не скаже про обов,язки, які взяла на себе Росія.
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Я за зеленського і єрмака не голосував... Їхні рішення і угоди з окупантами я виконувати не збираюся.
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І знову локшина. Нічого подібного не було, те що ви зараз підписали. Ви нас дурите малороси і сепаратисти і втягнули в аферу цілу країну. Коли санкції з московії знімуть?
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Предыдущая власть, в отличие от вас, козлов 5 лет вертела на среднем пальце всю эту кодлу.
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Чомусь мені здається, що пора запустити Південно-Корейський варіант.
Президент по закінченню каденції, або і до закінчення каденції, відправляється на лаву підсудних.
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опять "ранее", опять "порох" … когда уже вы зеленая слизь и плесень научитесь отвечать за свои огрехи, ошибки и предательства ???????????
слабO !!! Портки намочили ??? Памперсов не хватает ??? Как вообще эта мразь может что-то говорить от имени страны ??? Что-то решать от имени народа ??? Подписывать идиотские, а главное преступные документы ???
уму не постижимо … после 5 лет войны и многих десятков тысяч убитых и раненых эти ублюдки чувствуют себя почти хозяевами и решалами, в их головах тараканы борются с червяками раздувая внутренний конфликт …. нужно положить конец этой нечисти …
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предатели Зе и Ермак действуют по плану кремля...хотят втюхать эту раковую опухоль Днр-лнр в тело Украины. на условиях кремля.
***** путин хочет контроливать всю Украину. Это гос.измена Зе!
Этому предательству может помешать только народ Украины и атошники.
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Кому ты по ушам ездишь Ермак?Вопросы Ахметки по возврату своей вотчины,это не вопросы Украины.Вы его меньше слушайте,бо Янукодло вже слухав,та зараз в Ростове.Вы забебали вже протягивать свои договорняки и обгрунтовывать их,що это в интересах Украины,подкрепляя их обменом пленных.Не путай тёплое с мягким.Пленных должен освобождать вообще Красный крест и СБУ,а не использовать обмен для того,щоб подсластить горькую пилюлю сдачи Нац.интересов.Керченских моряков освободил суд по Морскому праву,а не Зеля,выбей себе это на лбу и не приписуй успех от выполнения москалями приговора суда, на счёт Зели.Так же и с Минском.Минском не предусмотрен диалог с террористами.Сначала докажи,що они не террористы в Международном суде,а потом разговаривай.Даже пусть они доказывают,що они не террористы и достойны общения.
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Рыло сунули не от бестолковости, а осознанно сливая Украину и выводя рашку из под санкций.
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Почему эта Кремлевская Крыса представляет интересы Украины. Просто в голове не укладывается, что коллаборанты представляют интересы Украины, а точнее сдают их с потрохами!
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Я сьогодні себе зловив на думці що ми не вірно класифікуємо цих ЗЕдебілів як зрадників - нічого подібного вони не зрадники вони нікого не зраджували вони не зраджували ***** чиїми агентами на справді являються і кацапському народу якому правдою і вірою служать і саме ***** руками хохлів "внедрил" їх в тіло України для того щоб вони це тіло розірвали з середини. І на превеликий жаль ці ЗЕбандити і терористи з поставленим *****м завданням справляються на всі 100%. І якщо в найближчий час ми українці не схаменемось то коронавірусу на території України робити буде нічого!
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которые новая власть получила "в наследство" от предыдущего руководства государства..

Ну так если вы не согласны, то и не выполняйте. Можете вообще официально отказаться от Минских договоренностей. А можете как Порошенко, просто не выполнять их молча и все.
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НЕТ В МИНСКИХ СОГЛАШЕНИЯ НИЧЕГО ТАКОГО О ЧЕМ ОН ГОВОРИТ! 111 СТ. ЗАВАЛИТЬ ИСКАМИ ЗЕЛЕНУЮ МРАЗЬ!
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украина на себя ничего не брала.. взяли вы суки в омане. тайком от украины и украинцев..запроданцы...до березы вас
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Если Результат Положительный , - Это Я а если , что то пошло не Так , - То это Попередники.Вы думаете , что Народ Украины , Это одни Сивохи . Какая Власть , такие и Советники , а значит и их Действияи Помыслы.
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Не забыть упомянуть, что Минские соглашения получили от "предыдущего руководства", чтобы затем радостно кинуться их выполнять. При этом то, что "предыдущее руководство" их не выполняло, упомнать не будем...
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З юридичного боку, згідно міжнародного права, мінські домовленості, а, відповідно, і протоколи, вважаються нікчемними, як ті, що підписувались під тиском.
Тому, вони нам були вигідні для зупинення гарячої фази та вигравання часу. Цим свого часу і скористався п'ятий президент.
Крім того, мінські угоди не були ратифіковані парламентом, а закон по оккупованим територіям мав запобіжник у вигляді примітки, що він вступить в силу тільки після виведення військ РФ.
Проте, досвідчений дипломат Порошенко спромігся об'єднати світову спільноту і змусив ввести додаткові санкції проти РФ, що базувалися саме на мінських домовленостях.
А Зеленський їх використовує для капітуляції та створення спільного з злочинцями органу, який впливатиме на політику країни, а українці та вбивці будуть сидіти не з різних боків переговорного столу, а з одного боку.
Крім того, росія тепер не вважатиметься стороною війни, а російська теза яка вилітає із слиною з рота Сивохи про "внутрішній конфлікт" набуває прямого доказу.
Це капітуляція на російських умовах.
Тепер, щоб узаконити всю цю зраду, має бути задіяний Парламент і тут ми мусимо зробити все можливе, щоб зупинити злочин проти України.Источник: https://censor.net.ua/b3181346
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Короче, ребята, расходимся. Это опять проклятый Порошенко виноват.
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