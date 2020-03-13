 Єрмак: Україна свого часу в Мінську взяла на себе зобов'язання погоджувати низку питань з "представниками" ОРДЛО

Про це Єрмак сказав на брифінгу в ОП в п'ятницю в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Це рішення ще не ухвалено, і це дуже важливо. Але сторони-учасники Тристоронньої контактної групи зафіксували необхідність і можливість, що важливо, ухвалення такого рішення", - сказав він.

Єрмак нагадав, що відповідно до пакету Мінських домовленостей, які нова влада отримала "у спадок" від попереднього керівництва держави, Україна взяла на себе зобов'язання узгодити декілька питань.

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"Насамперед конституційну реформу в частині децентралізації та питання, що стосується місцевих виборів, з представниками, наголошую, окремих районів Донецької та Луганської областей України в рамках Тристоронньої контактної групи. Тобто є необхідність узгодження цих питання", - наголосив він.

Як повідомлялося раніше, у Мінську підписані домовленості про створення органу, яким фіксується суб'єктність ОРДЛО, а Росія в статусі гаранта-спостерігача, опинилася нарівні з Німеччиною, Францією та ОБСЄ.

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