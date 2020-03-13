 "Нічого страшного в нашій країні щодо коронавірусу не відбувається", - Данілов

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

"В Україні ситуація зараз досить спокійна. У нас є три випадки: один у Житомирській області, два - в Чернівцях. В інших випадках коронавірус не підтверджено", - сказав він.

Він також закликав представників ЗМІ не роздмухувати паніку.

"Нам сьогодні паніка ні до чого, нічого страшного в нашій країні щодо коронавірусу не відбувається", - зазначив Данілов.

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