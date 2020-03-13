 "Нічого страшного в нашій країні щодо коронавірусу не відбувається", - Данілов

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов.
"В Україні ситуація зараз досить спокійна. У нас є три випадки: один у Житомирській області, два - в Чернівцях. В інших випадках коронавірус не підтверджено", - сказав він.
Він також закликав представників ЗМІ не роздмухувати паніку.
"Нам сьогодні паніка ні до чого, нічого страшного в нашій країні щодо коронавірусу не відбувається", - зазначив Данілов.
Тем временем соседи Беларуси - Польша, Литва, Латвия - принимают эффективные меры по борьбе с коронавирусом.
- Информирование населения (пункты приема, лечения, меры профилактики и тд)
а так да, ничего страшного..........
Ну, тогда у нас точно ничего не происходит....
сдаём Украину
"А в остальном, прекрасная маркиза - всё хАрашо...
"А в остальном, прекрасная маркиза - всё хАрашо..."