EN|RU|UK
Теми дня: Карантин в Україні Коронавірус із Китаю Російські терористи збили Боїнг Новий Кабмін Російсько-турецька війна в Сирії Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Суспільство
  2543  20
Матеріали за темою:
Все про:Данілов (99) карантин (147)

 "Нічого страшного в нашій країні щодо коронавірусу не відбувається", - Данілов

На сьогодні ситуація щодо коронавірусу в Україні спокійна, підтверджено поки тільки три випадки захворювання.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

"В Україні ситуація зараз досить спокійна. У нас є три випадки: один у Житомирській області, два - в Чернівцях. В інших випадках коронавірус не підтверджено", - сказав він.

Він також закликав представників ЗМІ не роздмухувати паніку.

"Нам сьогодні паніка ні до чого, нічого страшного в нашій країні щодо коронавірусу не відбувається", - зазначив Данілов.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Моліться Богу вдома і все буде добре", - Данілов закликає уникати великого скупчення людей, включно з богослужіннями в храмах

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181324
 
 
 Топ коментарі
 
- Пожалуйста расходитесь. Здесь не на что смотреть.
"Ничего страшного в нашей стране относительно коронавируса не происходит", - Данилов - Цензор.НЕТ 4471
 показати весь коментар
 
Ты нам о короне не заливай ты давай лучше о предетельстве раскажи

 показати весь коментар
 
это выявлено 3, а сколько не выявленных носителей?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
- Пожалуйста расходитесь. Здесь не на что смотреть.

 показати весь коментар
 
 
Минздрав Беларуси отказался вводить карантин в детских садах и учреждениях образования, несмотря на то, что тысячи белорусов требуют от властей это сделать. Один из лидеров белорусской оппозиции Николай Статкевич также потребовал от властей безотлагательно ввести карантин в связи с эпидемией коронавируса.
Тем временем соседи Беларуси - Польша, Литва, Латвия - принимают эффективные меры по борьбе с коронавирусом.
 показати весь коментар
 
 
Беларусы после растерзают лукашонку заживо. Порвут голыми руками на шмаття...
 показати весь коментар
 
- Ежечасно отчет по ситуации в СМИ (круглые сутки)
- Информирование населения (пункты приема, лечения, меры профилактики и тд)
 показати весь коментар
 
 
Ты нам о короне не заливай ты давай лучше о предетельстве раскажи

 показати весь коментар
 
 
только люди стали почему то часто умирать от осложнений пневмонии....
а так да, ничего страшного..........
 показати весь коментар
 
 
это выявлено 3, а сколько не выявленных носителей?
 показати весь коментар
 
 
в прошлом году было 73 % , щас цыфру гонят до 100 , шоб легче переименование Украины в лугандонию прошло !!!!
 показати весь коментар
 
у них другая болезнь - отсутствие головного мозга
 показати весь коментар
 
 
жаль бабушку, так и не удалось спасти
 показати весь коментар
 
 
А Данилов - это тот дятел, который предлагал лечиться чесноком и луком?
Ну, тогда у нас точно ничего не происходит....
 показати весь коментар
 
 
у нас вещи пострашнее происходят
сдаём Украину
 показати весь коментар
 
 
Ну что ж. В чем хорош Данилов, так это в том, что не сеет панику. Невозмутимый мужик.
 показати весь коментар
 
 
В "вашей стране" ничего страшного не происходит, а в нашей - защитных масок в аптеках нет (в Китай, Италию, ОАЭ - тоннами "экспортируюете"), тест систем нет, а если встретишь то по 10 тыс. грн, антисептиков тоже нет...
"А в остальном, прекрасная маркиза - всё хАрашо...
 показати весь коментар
 
В "вашей стране" ничего страшного не происходит, а в нашей - защитных масок в аптеках нет (в Китай, Италию, ОАЭ - тоннами "экспортируюете"), тест систем нет, а если встретишь то по 10 тыс. грн, антисептиков тоже нет...
"А в остальном, прекрасная маркиза - всё хАрашо..."
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору