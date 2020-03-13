EN|RU|UK
Теми дня: Карантин в Україні Коронавірус із Китаю Російські терористи збили Боїнг Новий Кабмін Російсько-турецька війна в Сирії Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Суспільство
  1254  21
Матеріали за темою:
Все про:Данілов (99) карантин (147) церква (412)

 "Моліться Богу вдома і все буде добре", - Данілов закликає уникати великого скупчення людей, включно з богослужіннями в храмах

Секретар РНБО Олексій Данілов закликав уникати великого скупчення людей, включно з громадськими місцями і церквою.

Про це він заявив на брифінгу сьогодні, передає Цензор.НЕТ.

"Я можу вам сказати, шановні друзі, моліться Богу вдома і все буде добре, не ходіть зараз там, де велике скупчення людей. ... Як я можу вам заборонити ходити до церкви?" - зазначив Данілов.

На запитання журналістів про те, що на навчальні заклади карантин поширюється, а що робити з церквою, Данілов відповів: "Навчальними закладами займається відповідне міністерство, якби було міністерство Бога, я б вам сказав, що давайте будемо про це говорити".

Нагадаємо, що з 12 березня в Києві з метою запобігання можливому поширенню коронавірусу нового типу вирішили ввести план протиепідемічних заходів та обмежень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українці, які приїжджають з країн, де вирує коронавірус, проходитимуть певні процедури обсервації, - Данілов

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181315
 
 
 Топ коментарі
 
Это они выбрали время, когда огласить о гос измене в Минске и сдаче полной Украины и сейчас Майдан начнется и они говорят не собирайтесь из за корона вируса.
 показати весь коментар
 
Рада не должна собираться, ибо там 400 человек - депутатов одновременно находятся в одном помещении... Если собирутся, значит они нарушители и сами не исполняют предписания МОЗ. СНБО, Кабмина по борьбе с эпидемией короновируса.
 показати весь коментар
 
Москалі не українці .. "Молитесь Богу дома и все будет хорошо", - Данилов призывает избегать большого скопления людей включая и богослужения в храмах - Цензор.НЕТ 6413

..
..."Молитесь Богу дома и все будет хорошо", - Данилов призывает избегать большого скопления людей включая и богослужения в храмах - Цензор.НЕТ 7846...
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Это они выбрали время, когда огласить о гос измене в Минске и сдаче полной Украины и сейчас Майдан начнется и они говорят не собирайтесь из за корона вируса.
 показати весь коментар
 
 
Рада не должна собираться, ибо там 400 человек - депутатов одновременно находятся в одном помещении... Если собирутся, значит они нарушители и сами не исполняют предписания МОЗ. СНБО, Кабмина по борьбе с эпидемией короновируса.
 показати весь коментар
 
 
Вони могли би збиратися по 59 чоловік за раз і не створювати масових скупчень.
 показати весь коментар
 
То піди в Печерську Лавру до московських попів, до яких ти ходиш сповідатись і скажи це ватникам, колаборантам і затурканим московською пропагандою зебілам.
 показати весь коментар
 
 
Стоп... на прихожан маларосов фелиала РПЦ в Украине это не распространяется. Молитесь в своих раскольнических храмах, облизывайте там все. И вас никакая зараза не возьмет)))
 показати весь коментар
 
 
все б нічого - але вони і так е зараза Українського Світу
 показати весь коментар
 
Больные коронавирусом могут быть заразными в течение многих недель, поскольку вирус может жить в дыхательных путях до 37 дней.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на исследования китайских врачей, передает сегодня «Укринформ».
«Пациенты с новым коронавирусом сохраняют возбудителя в своих дыхательных путях в течение 37 дней, показало новое исследование, которое позволяет предположить, что люди могут оставаться заразными в течение многих недель», - говорится в сообщении.
 показати весь коментар
 
Нам число тридцять сім ні про що не каже. В нас прийнято або дев'ять днів, або сорок днів.
 показати весь коментар
 
Данилов **** прикрывает акт капитуляции подписанный в Минске . УКРАИНА ПРОСЫПАЙСЯ
нас предала зеленская мерзость .
 показати весь коментар
 
просто - закрити ...під кримінальну відповідалшьність ...Бог розумний - він зрозуміе та простить... "Моліться Богу вдома і все буде добре", - Данілов закликає уникати великого скупчення людей, включно з богослужіннями в храмах - Цензор.НЕТ 5527
 показати весь коментар
 
А де бабкам-богомолкам тоді тусуватися?
 показати весь коментар
 
Всем молится вдома ,а мы Вас молящихся ,продадим куйлу тем временем в Минске
 показати весь коментар
 
 
Вы так далеко от Бога,что отсюда не видно. Ну не может человек, действительно верующий в Бога постоянно врать в глаза.
 показати весь коментар
 
Порада.
Данілову ..

пояснювати доступніше парафіянам різних конфесій...

наприклад

РНБО проводить в Україні АКЦІЮ..

Село,де відбудеться богослужіння - закривається на карантин.. !
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору