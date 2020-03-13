 В'ятрович написав на Кучму та Єрмака заяви в СБУ, НАБУ і ДБР. ДОКУМЕНТ

Про це Володимир В'ятрович повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Те, що зробили Кучма і Єрмак в Мінську - державна зрада. Звернувся в СБУ, НАБУ і ДБР з вимогою відкрити кримінальне провадження", - написав він.

В'ятрович також опублікував текст звернення до глави СБУ Баканова.

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Як повідомлялося раніше, у Мінську підписані домовленості про створення органу, яким фіксується суб'єктність ОРДЛО, а Росія в статусі гаранта-спостерігача, опинилася нарівні з Німеччиною, Францією та ОБСЄ.





