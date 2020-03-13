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 Політика України
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Все про:НАБУ (2327) Кучма (440) СБУ (5391) В'ятрович (193) мінські угоди (1740) ДБР (954) Єрмак Андрій (129)

 В'ятрович написав на Кучму та Єрмака заяви в СБУ, НАБУ і ДБР. ДОКУМЕНТ

Народний обранець вважає, що Леонід Кучма і Андрій Єрмак винні в державній зраді через те, що підписали в Мінську документ про створення "консультативної ради" з терористами.

Про це Володимир В'ятрович повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Те, що зробили Кучма і Єрмак в Мінську - державна зрада. Звернувся в СБУ, НАБУ і ДБР з вимогою відкрити кримінальне провадження", - написав він.

В'ятрович також опублікував текст звернення до глави СБУ Баканова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кучма в Мінську прямо порушив Конституцію, Зеленський може врятувати себе і ситуацію, якщо відмовиться від підписаного тексту, - Бутусов

Як повідомлялося раніше, у Мінську підписані домовленості про створення органу, яким фіксується суб'єктність ОРДЛО, а Росія в статусі гаранта-спостерігача, опинилася нарівні з Німеччиною, Францією та ОБСЄ.

Вятрович написав на Кучму та Єрмака заяви в СБУ, НАБУ і ДБР 01

Вятрович написав на Кучму та Єрмака заяви в СБУ, НАБУ і ДБР 02
Вятрович написав на Кучму та Єрмака заяви в СБУ, НАБУ і ДБР 03
Вятрович написав на Кучму та Єрмака заяви в СБУ, НАБУ і ДБР 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181312
 
   
 Топ коментарі
 
Зеублюдков пора вешать а не писюльки писать...
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Оно то да, но у Баканова жена мокшанка, и сам он русскомычащая скотинка. Так, что только Майдан. И если суд, то суд Линча
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Оно то да, но у Баканова жена мокшанка, и сам он русскомычащая скотинка. Так, что только Майдан. И если суд, то суд Линча
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Не важно каков Баканов черт и его жена подстилка не важно важен факт Заявления..проигнорируют пойдут за соучастие и укрывательство... А Вятрович маладца мужик со стальными яйцами не точ то вот то кривожопиское еврейское недоразумение переляканно обкаканное...
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СБУ(ФСБ) могут начать сами репрессии против украинцев. Проходили уже в 1918-1933.
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кишка тонка.... не те они сегодня... не те.... разбалованные грошима.... взятками...и нет у них национальной и политической идеи, которая была с 1918 года... нет... они трусливы как гиены и шакалы.. стая их все а по одиночке трусливые чем хорьки.. да и Историю Украины до 21 мая 2019 года не перепишешь и не вытрешь...
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Якщо Бакан і інші Зеублюдки проігнорують і не посадять зрадників, автоматично самі стають зрадниками і порушниками Конституції. Тоді український народ має конституційне право на повалення злочинної влади і проведення люстрації, методом укорочення виродків на довжину голови, або розтягнення шиї за допомогою петлі
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и шо ? У петра тоже переведенцева марынка - мокшанка и невестка чистая мокшань, И дома они как-то украинским языком избегают пользоваться. Отсюда вывод? Резюмируй, согласно твоей логике.
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Пиз..ун ты кацапский. Ты было у Петра дома или хотя бы лично его знаешь что мудило вякаеш своим языком?
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Следуя твоей "логике" - ты было дома у Баканова?
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От Майдана, скорее всего, Зеля уже плечи от куйло втихаря получил.Может в Омане.А цель лаптей-именно гражданская война.И Зеля,как асад помощи попросит.Все варианты плохие.Лучший вариант для Украны-не справился и ухожу. Если бы США Бене яйца прижали,думается это было бы вероятно. Но на Трампа надежды мало.
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вариант,что зельца используют в тёмную и выкинут- реален
думаю,спасителем выставят Медведчука
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Это даже их мечта БЫЛА,но не осуществимая.Кум не проходной и лапти это поняли давно.В Украине реально любителей рюзького мира не так много. ОПЗЖ+5-10% зелебобов. А среди них много просто обманутых пропагандой,голобородько,популизмом в 4000 долларов и прочей лабудой типа свинарчуки,офшоры,барыга,мальдивы,амстердамы+....А про нациков,бендеровцев уже и в левиафании никто давно не верит....они уже о ежах и шутить перестали даже.
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Майдан потрібен мирний. Висунути ряд вимог і не розходитися а там як піде...
Це треба робити вже зараз!
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Сейчас майдана не будет месяц или два или три, сейчас все будет быстро решится все за пару дней скорее всего новые выборы.
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Так вроде как бубачка обещал, что все важные вопросы решать через референдум ? Бубачка, ты забыл ? А почему ?
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поплач в жилетку и заодно напиши жалобу в ООН - мине абманули...
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Правильно! Надо бы поддержать как то эту бумагу!! Хоть кто то нашелся смелый. Браво!
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Конечно.Но надо бы и другим подключаться.Юля могла бы вой поднять,профи.Против зелёной заразы все амбиции убрать на потом.
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Красава) Перспективы нет, но хоть в потомках отражусь))))
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тоді думав що це просто лякають а виявилось попереджують
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Зеублюдков пора вешать а не писюльки писать...
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То все добре, але у цих інстанціях сидять кацапські чорти.
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Респект! Та чи вийде шось добре з цього?
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Хорошие варианты закончились, когда выбрали зе!лю. После этого остался плохой, хуже или совсем плохой
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"написал на..."
Издержки воспитания. Депутат от "ЕС" Вятрович написал на Кучму и Ермака заявления в СБУ, НАБУ и ГБР - Цензор.НЕТ 6872
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Сейчас это конечно бесполезно ибо власть Зеленского пока крепко держится...
Но вот через месяц или два, когда жесткий экономический кризис накроет Украину (да и весь мир) из за всемирной эпидемии короновируса... Рейтинг Зеленского будет на нуле, недовольство народа будет запредельным...
Вот тогда можна будет брать украинофоба зеленского голыми руками... Это неизбежно.
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это правильно.заява есть,сроков давности преступление не имеет...
второй президент вляпался в историю как предатель.еще один в процессе.
итого из шести-трое ...фифти-фифти.
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а це доля усіх президентів від "Юго-Востока".
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Зараз вже цілком зрозуміло,що ЗЕ вляпклся в лайно по саме не можу і тому добровільно він вже нікуди не піде.
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Вангую, что СБУ откажет! Причина - не указаны инициалы обвиняемых....
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Точно СБУ откажет. Вот если бы эти лица были одержимы ультранационалистическими идеями и исповедовали расовое превосходство, тогда другое дело. А так мол подписали какую-то бумажку, она ж не имеет силы межгосударственного договора
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Кучма нахера это говно подписал, понять не могу
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а нахера зе выбрали тоже понять не можешь?
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ПОЧЕМУ мы идем на уступки ПОХЛЕЩЕ КАТАСТРОФИЧЕССКОЙ ситуации августа 2-14г...?. Когда СЧАСС за нами ВЫИГРАШНАЯ СИТУАЦЫЯ ????!
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Кто там устал от войны ?
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Кто кричал- ХУЖЭ НЕ БУДЕТ ??
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Теперь 100% маштабная война ..
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и БУДЕТ ЕЩЕ " лучше "
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Я россиян ПРЕКРАСНО ЗНАЮ !
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сами себя не посадят..... должна вмешаться общественность......
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Тепер ще хтось сумнівається, що робив бубочка в Омані?
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Господа, на фоне пандемии, мы теперь сам на сам с зеленой чумой и вирусом. Или нас, или мы их. Третьего не дано.
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Первый Майдан был в 2004м, второй - в 2013-2014м. 6 лет?
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Зеленский по 2 статьям должен быть осужден - по статье 110. Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. И по статье 111. Государственная измена.
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​таки Зебілів Воїни знесуть,на інавгурації знак був посвідчення президента впало з рук Воїна...
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руSSкому міру повірити....себе обманути!!! (прошу РЕПОСТ для 73% ЗЕбілів)
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если Ваня в СБУ и кто там в этих бесполезных установах - отморозятся,пойдут за соучастие..
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открыл какой то отчаянный следак конторский дело по ст. 111, гос. измена , на ярмака и кичмана, посмотрим как пойдет дальше, но даже если и пройдет до суда, то суды отмажут...все продумали маланцы... В'ятрович написав на Кучму та Єрмака заяви в СБУ, НАБУ і ДБР - Цензор.НЕТ 6448....а как на говноканалах Зажопники то пляшут..рыбанович с мертвечуком и пр. казаки и бойки.... В'ятрович написав на Кучму та Єрмака заяви в СБУ, НАБУ і ДБР - Цензор.НЕТ 6448...
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кучма не дотопил Україну второй заход успешнее со стадом в униссон....
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В Минске подписаны договоренности о создании органа, которым фиксируется субъектность ОРДЛО, а Россия в статусе гаранта-наблюдателя, оказалась наравне с Германией, Францией и ОБСЕ.
Это именно то, чего добивался Путин.
То, чего ему не получилось протолкнуть при Порошенко, и так легко удалось сделать при Зеленском.
Теперь Россия ОФИЦИАЛЬНО не является стороной конфликта. Далее, по логике, снятие санкций с Кремля, прямой диалог Киева с террористами, пенсии "пострадавшим" донецким шахтёрам и экономическое взваливание региона на плечи Киева при остающемся управлении из Москвы.
Думаете, ценой всего этого будет мир? Ничего подобного. Этот пункт не входит в план московского царя. ОРДЛО, по задумке вечного ботокса, должно оставаться политическим, экономическим и военным плацдармом по дестабилизации Украины.
Рано или поздно ермаки, как и их бенефициары, будут отданы под суд. Но главный вопрос - что делать с сивохой головного мозга у бОльшей части нашего населения, остаётся открытым.

https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3018158.html
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"Здесь усе от мене зависит!" - сказал Аваков и хитро подмигнул.
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Во первых Баканов это кореш Зелешмоньки, во вторых события по полной сдаче Украины теперь будут протекать с космической скоростью, так как Зелешмонька, Кучма, Ермак и др, зная что это государственная измена, будут делать все для того, чтобы как можно быстрее паРаша поглотила Украину, тогда и судить будет не кому.
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Суку кучмо еще 90х нужно было пристрелить
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ДРГ ворога в центрі Києва в самому вищому органу влади. Дожилися і все ви зробили разом. Але, що вам писати, ви нічого не зрозуміли і ніколи не зрозумієте. Ріби, зробили і своїх дітей рабами.
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Зеленському або суд, або паля! Зелену наволоч гнати!
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А чому немає в заяві ще особи, яка дала право підписати такий зрадницький документ? А чий там зять торгує "на крові"? Де ті, що за Порохом бігали? А де ті, що Беню привели, який сказав відкрито, що візьме 100 млрд і забуде образи? Його ж діти не воювали і не помирали?
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