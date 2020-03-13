 В'ятрович написав на Кучму та Єрмака заяви в СБУ, НАБУ і ДБР. ДОКУМЕНТ

Про це Володимир В'ятрович повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Те, що зробили Кучма і Єрмак в Мінську - державна зрада. Звернувся в СБУ, НАБУ і ДБР з вимогою відкрити кримінальне провадження", - написав він.
В'ятрович також опублікував текст звернення до глави СБУ Баканова.
Як повідомлялося раніше, у Мінську підписані домовленості про створення органу, яким фіксується суб'єктність ОРДЛО, а Росія в статусі гаранта-спостерігача, опинилася нарівні з Німеччиною, Францією та ОБСЄ.
думаю,спасителем выставят Медведчука
Це треба робити вже зараз!
давно пора...
Издержки воспитания.
Но вот через месяц или два, когда жесткий экономический кризис накроет Украину (да и весь мир) из за всемирной эпидемии короновируса... Рейтинг Зеленского будет на нуле, недовольство народа будет запредельным...
Вот тогда можна будет брать украинофоба зеленского голыми руками... Это неизбежно.
второй президент вляпался в историю как предатель.еще один в процессе.
итого из шести-трое ...фифти-фифти.
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Кто там устал от войны ?
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Кто кричал- ХУЖЭ НЕ БУДЕТ ??
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Теперь 100% маштабная война ..
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и БУДЕТ ЕЩЕ " лучше "
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Я россиян ПРЕКРАСНО ЗНАЮ !
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Амiнь...
Это именно то, чего добивался Путин.
То, чего ему не получилось протолкнуть при Порошенко, и так легко удалось сделать при Зеленском.
Теперь Россия ОФИЦИАЛЬНО не является стороной конфликта. Далее, по логике, снятие санкций с Кремля, прямой диалог Киева с террористами, пенсии "пострадавшим" донецким шахтёрам и экономическое взваливание региона на плечи Киева при остающемся управлении из Москвы.
Думаете, ценой всего этого будет мир? Ничего подобного. Этот пункт не входит в план московского царя. ОРДЛО, по задумке вечного ботокса, должно оставаться политическим, экономическим и военным плацдармом по дестабилизации Украины.
Рано или поздно ермаки, как и их бенефициары, будут отданы под суд. Но главный вопрос - что делать с сивохой головного мозга у бОльшей части нашего населения, остаётся открытым.
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3018158.html