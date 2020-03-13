 Українці, які приїжджають з країн, де вирує коронавірус, проходитимуть певні процедури обсервації, - Данілов

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов, передає Цензор.НЕТ.
"Всі громадяни України, які перебувають за кордоном, матимуть можливість повернутися в нашу країну. Але ті країни, де сьогодні вирує коронавірус, вони будуть проходити визначені процедури обсервації. Через тиждень всі пункти пропуску повинні бути забезпеченими експрес-тестами. Всі будуть мати можливість пройти ці експрес-тести. Це буде в усіх пунктах пропуску, які залишаться на той час в нашій країні. Обов'язково всі медичні установи будуть мати ці тести", - заявив Данілов.
ботоферма
В какой губернии проживаете?
а тут целая неделя.
Всех туда во главе с Зеленским, ермаком, медведчуком, ОПЗЖ, итд...
Все туда на празднования в Москву (во время чумы).
Там и сдыхайте от вируса, украинофобские твари.
Эти тесты уже должны были стоять на границе тогда, когда депутат от зеленой плесени Смаглюк квакала, что коронавирус это придуманный маркетинговый ход производителей масок.
Вся эта преступная некомпетентность, которая несет угрозу гражданам страны на руках 73 процентного стада выбравшего абсолютно некомпетентных дегенератов в такое смутное для страны время, со словами "ну хоть паржОм"
LulaLala
@LulaLala49 4 мин
Єрмак щойно:
" Не перекручуйте, не йдеться ні про які ОРДЛО. Йдеться про представників територій - окремих районів Донецької та Луганської областей"(?!?). "Від цих територій підписали, як і раніше, в якості спостерігачів".
Але в документі бачимо чітко- "повноважні представники"!
Женщина из Житомира даже во львов заехать успела и доехать до Житомира, но мы ж никого из тех кто типа не был за границей не проверяем.
В Николаеве умерла женщина от двусторонней пневмонии, кто её проверял, был ли это вирус или нет?
в санжарах после такой процедуры никто не умер кстати
главное чтобы местные указали место где они брали эти волшебные камни
Вирус очень кстати для Кремля.
Влада сама сіє паніку і хаос. Роблять вигляд що вони працюють. Чому тільки через тиждень ? Запитував у знайомого лікаря про ці тести в поліклініці - їх в поліклініках також немає.
Іноземці не дуже будуть в таку епідемію їхати у чужу країну, хіба одиниці при необхідності - який сенс їх обмежувати, якщо вірус уже проник в Україну, якщо тисячі українців з інших країн зараз почнуть повертатись додому і серед них будуть хворі короновірусом ?