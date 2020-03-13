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 Політика України
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 Українці, які приїжджають з країн, де вирує коронавірус, проходитимуть певні процедури обсервації, - Данілов

Через тиждень пункти пропуску на межі будуть забезпечені експрес-тестами на коронавірус.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов, передає Цензор.НЕТ.

"Всі громадяни України, які перебувають за кордоном, матимуть можливість повернутися в нашу країну. Але ті країни, де сьогодні вирує коронавірус, вони будуть проходити визначені процедури обсервації. Через тиждень всі пункти пропуску повинні бути забезпеченими експрес-тестами. Всі будуть мати можливість пройти ці експрес-тести. Це буде в усіх пунктах пропуску, які залишаться на той час в нашій країні. Обов'язково всі медичні установи будуть мати ці тести", - заявив Данілов.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Україна забороняє в'їзд іноземцям на два тижні, - Данілов. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181309
 
 
 Топ коментарі
 
Найбільша загроза для України на сьогодні це не коронавірус а ось цей кацапський покидьок!!!
Украинцы, приезжающие из стран, где бушует коронавирус, будут проходить определенные процедуры обсервации, - Данилов - Цензор.НЕТ 7803
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Вся вата, сепары, украинофобы все обязательно должны посетить рарад 9 мая в Москве. Ваш долг этому обязывает. Почти своих дедоввоевали прямо в логове на красной площади в Москве (в пик эпидемии короновируса в рашке)
Всех туда во главе с Зеленским, ермаком, медведчуком, ОПЗЖ, итд...
Все туда на празднования в Москву (во время чумы).
Там и сдыхайте от вируса, украинофобские твари.
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"На Україні" - очень показательно!
В какой губернии проживаете? Українці, які приїжджають з країн, де вирує коронавірус, проходитимуть певні процедури обсервації, - Данілов - Цензор.НЕТ 4580
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Найбільша загроза для України на сьогодні це не коронавірус а ось цей кацапський покидьок!!!
Украинцы, приезжающие из стран, где бушует коронавирус, будут проходить определенные процедуры обсервации, - Данилов - Цензор.НЕТ 7803
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Суши сухари провокатор.
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а чому не лайкаєм??? Зє!лупа такой прікольний, нє правда лі?
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С таким беспорядком с кучей олухов вместо кадров в стране - вряд ли это поможет. Просто надо не болеть.
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никогда штирлиц не был так близок к провалу. "На" толчке сидят.
ботоферма
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"На Україні" - очень показательно!
В какой губернии проживаете? Українці, які приїжджають з країн, де вирує коронавірус, проходитимуть певні процедури обсервації, - Данілов - Цензор.НЕТ 4580
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если бактерии дать беспрепятственно размножаться потомство одной бактерии за 5 суток способно было бы заполнить все моря и океаны на Земле.
а тут целая неделя.
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А если, например, человек вернется из Испании, он тоже две недели не будет ходить на допросы?
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Вся вата, сепары, украинофобы все обязательно должны посетить рарад 9 мая в Москве. Ваш долг этому обязывает. Почти своих дедоввоевали прямо в логове на красной площади в Москве (в пик эпидемии короновируса в рашке)
Всех туда во главе с Зеленским, ермаком, медведчуком, ОПЗЖ, итд...
Все туда на празднования в Москву (во время чумы).
Там и сдыхайте от вируса, украинофобские твари.
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сдохни, вражья пуйловская украинофобская мразь
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Только через неделю пункты пропуска оборудуют тестами...
Эти тесты уже должны были стоять на границе тогда, когда депутат от зеленой плесени Смаглюк квакала, что коронавирус это придуманный маркетинговый ход производителей масок.
Вся эта преступная некомпетентность, которая несет угрозу гражданам страны на руках 73 процентного стада выбравшего абсолютно некомпетентных дегенератов в такое смутное для страны время, со словами "ну хоть паржОм"
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а йа й запідозрив шось неладне - вчора сівоха не злазив зі шпальт, а сьодні зранку лише про китайську хворь - а в цей час Зє!льона плєсєнь тихенько підписала капітуляцію у мінську. Тепер, таки, формально маємо "унутрєнній канфлікт", а мордор віднині наглядач як і хранція з німецькою германією, і нєпанятно за шо на кремль накладено санкції
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LulaLala

@LulaLala49 4 мин

Єрмак щойно:
" Не перекручуйте, не йдеться ні про які ОРДЛО. Йдеться про представників територій - окремих районів Донецької та Луганської областей"(?!?). "Від цих територій підписали, як і раніше, в якості спостерігачів".
Але в документі бачимо чітко- "повноважні представники"!
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Ага, а перед этим все уже прошли процедуру: обСЕрации
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Так уже все приехали кто мог.
Женщина из Житомира даже во львов заехать успела и доехать до Житомира, но мы ж никого из тех кто типа не был за границей не проверяем.
В Николаеве умерла женщина от двусторонней пневмонии, кто её проверял, был ли это вирус или нет?
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целебными камнями
в санжарах после такой процедуры никто не умер кстати
главное чтобы местные указали место где они брали эти волшебные камни
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Где брали не скажем, но полное лукошко камней могу продать. Купи и исцеляй.
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Як кажуть у нас в народі - пізно всрались!
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ГРАЖДАНЄ! ФОРУМ НЕ ПРО ВІРУС!!! ХІБА ВИ ПРО НЬОГО ШЕ НЕ НАБАЛАКАЛИСЬ???
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Через НЕДЕЛЮ уже эти експресс-тесты в *опу себе пускай вставит. Их на вчера надо
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На кордоні теж ціна буле 300-500 грн за тест?
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В случае Суда Линча над зелеными человечками украинцы Западной Европы не смогут помочь Украине.

Вирус очень кстати для Кремля.
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Через неделю пункты пропуска на границы будут обеспечены экспресс-тестами на коронавирус.

Влада сама сіє паніку і хаос. Роблять вигляд що вони працюють. Чому тільки через тиждень ? Запитував у знайомого лікаря про ці тести в поліклініці - їх в поліклініках також немає.
Іноземці не дуже будуть в таку епідемію їхати у чужу країну, хіба одиниці при необхідності - який сенс їх обмежувати, якщо вірус уже проник в Україну, якщо тисячі українців з інших країн зараз почнуть повертатись додому і серед них будуть хворі короновірусом ?
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НЕ ПИ,,ДИ! З окупованої зони кожного дня тисячами потрапляють в центр України і везуть ці бацили. Хто їх перевіряє. А там їх мре дуже багато. Брехуни і вороги України!!
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