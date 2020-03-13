 Українці, які приїжджають з країн, де вирує коронавірус, проходитимуть певні процедури обсервації, - Данілов

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов, передає Цензор.НЕТ.

"Всі громадяни України, які перебувають за кордоном, матимуть можливість повернутися в нашу країну. Але ті країни, де сьогодні вирує коронавірус, вони будуть проходити визначені процедури обсервації. Через тиждень всі пункти пропуску повинні бути забезпеченими експрес-тестами. Всі будуть мати можливість пройти ці експрес-тести. Це буде в усіх пунктах пропуску, які залишаться на той час в нашій країні. Обов'язково всі медичні установи будуть мати ці тести", - заявив Данілов.

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