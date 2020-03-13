 Першу смерть від коронавірусу зафіксовано в Україні. Померла пацієнтка в Житомирській області

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє завідувачка кафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету ім. Богомольця Ольга Голубовська.

"На жаль, перший померлий від COVID-19 ...( Житомирська область...", - написала вона.

Нагадаємо, з трьох зафіксованих в Україні випадків коронавірусу в Житомирській області був один - у 71-річної жінки, яка нещодавно повернулася з Польщі. Жінка пізно звернулася до медиків. За попередньою інформацією, жінка нещодавно повернулася з Польщі, гостювала у родичів у Львові, а потім повернулася додому в Радомишль. Пацієнтка має лабораторно підтверджений діагноз, лікарі виявили ускладнення – запалення легенів. За станом здоров’я усіх контактних осіб із жінкою слідкують медики. У родичів пацієнтки поки симптомів коронавірусної інфекції не виявили, вони на обсервації в себе вдома.

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Міністерство охорони здоров'я у своєму телеграм-каналі підтвердило, що 71-річна жінка з Житомирської області, яку 12 березня було госпіталізовано із зафіксованим лабораторно підтвердженим випадком COVID-19, сьогодні померла. МОЗ України висловлює співчуття рідним.

Під наглядом лікарів перебувають близькі родичі, з якими вона проживала, і особи, з якими вона контактувала. МОЗ України наголошує, померла жінка перебувала в групі ризику. Згідно зі світовою тенденцією, старше покоління людей найбільш вразливе до інфікування коронавірусом COVID-19 із летальним наслідком.

За результатами аналізу та моделювання РНБО можливого варіанта поширення коронавірусу COVID-2019 в Україні, в зоні найменшого ризику перебувають особи віком від 10 до 39 років, для яких показник ймовірності захворювання становить 0,2%. Для 40-49-річних - відповідно 0,3%; для 50-59-річних - 1,3%; для 60-69-річних - 3,4%, для 70-79-річних - 7,8%. У зоні найбільшого ризику перебувають люди похилого віку - 80+, для них цей показник становить 13,5%.