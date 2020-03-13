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 Першу смерть від коронавірусу зафіксовано в Україні. Померла пацієнтка в Житомирській області

В Україні зафіксовано першу смерть від коронавірусу. Померла хвора в м. Радомишль Житомирської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє завідувачка кафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету ім. Богомольця Ольга Голубовська.

"На жаль, перший померлий від COVID-19 ...( Житомирська область...", - написала вона.

Нагадаємо, з трьох зафіксованих в Україні випадків коронавірусу в Житомирській області був один - у 71-річної жінки, яка нещодавно повернулася з Польщі. Жінка пізно звернулася до медиків. За попередньою інформацією, жінка нещодавно повернулася з Польщі, гостювала у родичів у Львові, а потім повернулася додому в Радомишль. Пацієнтка має лабораторно підтверджений діагноз, лікарі виявили ускладнення – запалення легенів. За станом здоров’я усіх контактних осіб із жінкою слідкують медики. У родичів пацієнтки поки симптомів коронавірусної інфекції не виявили, вони на обсервації в себе вдома.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українці, які приїжджають з країн, де вирує коронавірус, проходитимуть певні процедури обсервації, - Данілов

Міністерство охорони здоров'я у своєму телеграм-каналі підтвердило, що 71-річна жінка з Житомирської області, яку 12 березня було госпіталізовано із зафіксованим лабораторно підтвердженим випадком COVID-19, сьогодні померла. МОЗ України висловлює співчуття рідним.

Під наглядом лікарів перебувають близькі родичі, з якими вона проживала, і особи, з якими вона контактувала. МОЗ України наголошує, померла жінка перебувала в групі ризику. Згідно зі світовою тенденцією, старше покоління людей найбільш вразливе до інфікування коронавірусом COVID-19 із летальним наслідком.

За результатами аналізу та моделювання РНБО можливого варіанта поширення коронавірусу COVID-2019 в Україні, в зоні найменшого ризику перебувають особи віком від 10 до 39 років, для яких показник ймовірності захворювання становить 0,2%. Для 40-49-річних - відповідно 0,3%; для 50-59-річних - 1,3%; для 60-69-річних - 3,4%, для 70-79-річних - 7,8%. У зоні найбільшого ризику перебувають люди похилого віку - 80+, для них цей показник становить 13,5%.

Першу смерть від коронавірусу зафіксовано в Україні. Померла пацієнтка в Житомирській області 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181308
 
 
 Топ коментарі
 
Всех быстрее везите в Украину с Китая и Италии, скоропасхаиониженашилюди!
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Всё скрывали и тянули... У нас уже давно полным ходом идёт эпидемия... Заробитчане миллионами мигрирую туда сюда из европы, из той же Италии...
А зеленый дятел, тут комедию ламал и показывал бурную деятельность во время эпидемии завозя из Китая чуму в Новые Санжары.
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При статистике: смертность на уровне 3% от количества выявленных случаев - делаем выводы сколько у нас заболевших... минимум раз в 30 больше чем отчитывается МОЗ
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И я не знаю какой процент
Сумасшедших на данный час,
Но, если верить глазам и ушам -
Больше в несколько раз...(с) В.Цой
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Состояние госпитализированной с коронавирусом женщины в Радомышле Житомирской области улучшилось, сообщает Минздрав в Telegram-канале в пятницу, 13 марта.
У 71-летней женщины была диагностирована пневмония. Сегодня утром у женщины начал падать уровень кислорода в крови, поэтому врачи подключили ее к аппарату искусственного дыхания.
"Сейчас пациентка находится в стабильном состоянии. В Радомышль направлены инфекционист, анестезиолог, пульмонолог", - говорится в сообщении.Стабільніше нікуди. Першу смерть від коронавірусу зафіксовано в Україні, - лікар-інфекціоніст Голубовська - Цензор.НЕТ 1191
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ну,потому то и всполошились с карантинами,что еще три дня назад было ясно-не жилец...
просто ждали итогов минска.
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Оскільки президент помер - ви ж дивіться, не пускайте тепер нікого в ОПу. А то ще залізе якийсь клон-самозванець. Бо вже один приходив, казав, що він Зеленський.
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от коронавируса - медикаменты против СПИД - на 100500 излечивают..
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ну, вони ж формують антитіла в крові, які не формуються при вірусі аж до ускладнення. Тому й ліквідують його.
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китайский грипп - легкая форма СПИД на период инкубации коронавируса.
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А Зеля своих стариков и семейство уже эвакуировал?
Куда? Парашу, Оман или в Кривой Рог?
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обратилась к медикам когда уже приперло, а до этого лечилась травками и у знахарок)))
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Фавипиравир
Лопинавир/Ритонавир (Kaletra) с Хлорохинфосфат (Делагил)
Ремдесивир
Тоцилизумаб(Актемра)
Cкажіте гъде ето купить в Украине, на мою з/п?
Может правітельственные скотинякы паделятся запасами
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dsxtnjd, ты сразу цены бы обозначил для наглядности.
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https://yabloko-apteka.com.ua/preparaty/viekiraks-viekirax-ombitasvir-paritaprevir-ritonavir/
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dsxtnjd, Вы не медик, случайно ? ( вопрос не праздный ).
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а трохи розлогіше? Вік, соціальний статус.. Ні? Чи ще щоб більшого туману напустити на ситуацію, та спровокувати ще бльшу паніку?
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срочная новость!
украинские ученые обнаружили, что смертность коронавируса составляет 50% - или умер, или нет
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По информации данная женщина почувствовала недомогание гораздо раньше, ходила в поликлинику с жалобами, ее типа лечили, а банально отфудболивали врачи , поэтому такой печальный результат
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Нормальная постреформированная украинская медицина. Вскрытие дает правильный результат.
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Нормальная постреформированная украинская медицина. Вскрытие дает правильный результат.
Не дает. В инете писали пару недель тому, что смертность от воспаления легких увеличилась в 4 раза. А сколько там умерших от коронавируса - не знают и не хотят знать.
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первый ли? стопервый наверное, учитывая массу прибывших неконтролируемых людей из иностранных очагов заражённости. Власть врёт, как сивый мерин, преступно создавая прецедент.
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Интересно трупы будут сжигать как в Китае?Отдавать только документы.
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Чем больше истерии- тем лучше! Давайте жгите дальше!
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Вчора поступила в медзаклад,а сьогодні її не стало.Це не вразливість інфікування людей старшого віку.а на мій погляд, немічність МОЗ перед вірусом ввиду відсутності засобів лікування.Примусова вентиляція легенів в данному випадку не дала нічого.
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Звичайно, що люди будуть помирати, бо наша медицина не взмозі їх рятувати. Завдяки 73% зебілів ми з цією владою клованів та кацапських запроданців опинимось десь на узбіччі цивілізації. Так нам і треба, бо Зебіли повинні страждати, а потім їхні діти та онуки.
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Завдяки 73% зебілів ми з цією владою клованів та кацапських запроданців опинимось десь на узбіччі цивілізації.

Украина - уже лет 10-15 самая бедная страна Европы, вровень с Молдовой, у которой ни портов, ни промышленности, ни норм образования никогда не было. И это - достижение многих презов и премьеров.... Ну а Зе и Горчарук не нарушили традиций.... Так что "не очутимся на обочине", а уже там: все стараются усложнить экономику на более глубокий передел сырья, а Украина перешла с самолетов и кораблей на олию и зерно.
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Вы в своем уме? Какая"вероятность заражения"? Вы когда данные указываете - проверяйте их! В конце статьи информация - это информация о смертности, а не вероятность заразиться! От 10 до 39 лет 0,2% смертности! А вы пишете "вероятность заразиться" и несёте в массы.
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цю смерть можна занести в актив еврею зеленському. як и смерти наших воинов на донбасе которые скрывает зеленое падло запрещая журналистам туда ехать....за все ответиш и ты и твои слуги дьявола путина.
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