 Протягом найближчих місяців повернемо всіх полонених українців з ОРДЛО, - Єрмак про підсумки засідання ТГ в Мінську

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, дуже важливим і головним було рішення про звільнення полонених українців в ОРДЛО.

"Я вважаю, що це станеться, і я вважаю, що Україна зробить все, щоб це сталося. Протягом найближчих місяців ми повернемо всіх наших громадян, які сьогодні перебувають і утримуються на території так званих ОРДЛО", - розповів Єрмак.

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За його словами, тривають консультації і робота фахівців щодо визначення нових трьох пунктів розведення сил і засобів на Донбасі.