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 Кучма в Мінську прямо порушив Конституцію, Зеленський може врятувати себе і ситуацію, якщо відмовиться від підписаного тексту, - Бутусов

Підписавши угоду в Мінську про створення Консультативної ради з представниками "окремих районів України", Леонід Кучма прямо порушив Конституцію і закон України "Про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій і Луганській областях". У президента Володимира Зеленського ще є можливість врятувати ситуацію, відмовившись від цього документа.

Про це написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Слідчий СБУ, який сьогодні відкриє кримінальну справу за статтею 111 "Державна зрада" проти представників України в Тристоронній контактній групі, увійде в історію Війни за незалежність. Сподіваюся, такі сміливі люди в СБУ знайдуться", - зазначив журналіст.

Він назвав пункти Закону, які порушуються підписаною в Мінську угодою.

Стаття 3. Державна політика із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях базується на Конституції та законах України, міжнародних договорах, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, принципах і нормах міжнародного права.

Стаття 6. Основними напрямами захисту прав і свобод цивільного населення на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях є:

2) вжиття заходів для звільнення Російською Федерацією, окупаційною адміністрацією Російської Федерації всіх незаконно затриманих, утримуваних громадян України;

Стаття 7. Російська Федерація як держава-окупант відповідно до IV Гаазької конвенції про закони і звичаї війни на суходолі та додатка до неї: Положення про закони і звичаї війни на суходолі від 18 жовтня 1907 року, Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни від 12 серпня 1949 року та Додаткового протоколу до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів (Протокол I), від 8 червня 1977 року несе відповідальність за порушення захисту прав цивільного населення.

Факт остаточного виведення та повної відсутності всіх збройних формувань Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях у порядку, визначеному цим Законом, встановлюється Міністром оборони України та Міністром внутрішніх справ України шляхом спільного подання Президентові України, який виключно на цій підставі приймає відповідне рішення.

Стаття 13. 3. Цей Закон діє без шкоди для невіддільного суверенного права України на тимчасово окуповану Російською Федерацією територію Автономної Республіки Крим та міста Севастополя та заходів, спрямованих на відновлення територіальної цілісності України у межах її міжнародно визнаного державного кордону.

"Необхідно визначити все коло осіб, які були причетні до цієї зрадницької змови в Мінську - всі вони мають бути притягнуті до відповідальності", - зазначає Бутусов.

Також читайте: Зеленського і Єрмака судитимуть за державну зраду, - журналіст Шуклінов про "консультативну раду" щодо Донбасу

"У Володимира Зеленського є останній шанс врятувати свою політичну кар'єру - вийти на брифінг і зректися тексту, підписаного Кучмою, засудити і розірвати цей документ. Жодних компромісів тут бути не може. Жодних півтонів і виправдань. Або ти гарант виконання Конституції, суверенітету і, зокрема, Закону "Про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій і Луганській областях", або ти зрадник", - резюмує журналіст.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181305
 
   
 Топ коментарі
 
Нужен Майдан. Хорош терпеть эту ЗЕленую стаю предателей!
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Завтра 14.03.2020 добровольці йдуть маршем проти окупації.
Доєднуйтесь !
Країно, НЕ СПИ !
Тебе продають !
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Зеленскому уже ничто не поможет. Он политтруп.
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по ЦУ сверху были подписаны и Минские соглашения при Порошенко.
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Вовка захотел к вовке в Ростов , им надо устроить эту встречу в Ростове и чем скорее тем лучше
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нельзя такое писать. это не мыролюбно, не по реформистски. тамжынашилюди.
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Что немиролюбного в встрече двух легитимных?
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не двум а трем легитимцам встречаться нужно. В одной камере.
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торопятся мрази ддо 9 мая все успеть оформить, ска какой позор.
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Зеленський перейшов Рубікон. Для нього дороги назад немає. Дальше - за народом. Зеленський не вийшов на пресконференцію - пора виходити на вулицю.
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всем добрый день, у нас пишут что Порошенко вчера вечером свалил и страны по паспортам с которыми он летал на мальдивы , чтоб в прокуратуру не попасть и потом в тюрьму, правда? что говорят и где он или это информ война от фсб
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По данным источников "Страны" в "Европейской солидарности", он вылетел 8 марта в Испанию с пересадкой во Франкфурте.
Пока неизвестно, находится ли он до сих пор в Испании, или полетел куда-то дальше.https://strana.ua/news/254593-poroshenko-uletel-iz-ukrainy-stalo-izvestno-kuda.html
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это информ война Зебилов, которых скоро будут сажать
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В четверг, 12 марта, на встрече в столице Беларуси Минске кремлевским агентом Ермаком были подписаны документы о создании так называемого консультативного совета, в котором обосРашка представлена не стороной конфликта на Донбассе, а наблюдателем.
Известные украинцы прокомментировали произошедшее на своих страницах в Facebook.
«вова зеленский, известный в народе, как шмаркля и Янелох, судя по всему, согласился, что в Украине гражданская война. Ермак прямо выводит рашку из войны на Донбассе, - пишет журналист LIGA.net Петр Шуклинов. - Зеленский, гнида! тебя и Ермака за это будут судить. История вам этого не простит».
Журналист LIGA.net Юрий Смирнов удивляется отсутствию каких-либо комментариев со стороны Офиса резидента.
«Вот честно, я не понимаю, почему нельзя нормально скоммуницировать и объяснить, зачем это все. А потом у резидента удивляются, почему это, мол, наши СМИ разгоняют зраду и вообще действуют не в интересах государства».
Колумнист Сергей Фурса отмечает, что все произошло в то время, когда внимание общественности был отвлечено коронавирусом.
«мудак ермак под шумок коронавируса подписал в Минске документ, выполнив давнюю хотелку кремляди перевести все в формат "гражданской войны". Коломойский под шумок коронавируса продает всем идею, что дефолт это не так и плохо», - написал он.
«Это госизмена. Теперь война на Донбассе это не военное вторжение России и оккупация части территорий, а "внутренний конфликт". И сделал это Глава ОПы Ермак под диктовку димки кизяка из москвы. Можно резюмировать, что моника зеленский санкционировал то, что отбеливает обосРашку и противоречит всем резолюциям ПАСЕ. Украину сдали», - написал политик Борислав Береза.
Ранее сообщалось, что опубликованы копии документов, подписанных на встрече в Минске.
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Хто мені підкаже, в чому різниця підписантів оцих двох протоколів?
Протокол, 2020 рік, підписанти:
1. Представник ОБСЄ Хайді Грау;
2. Другий президент України Леонід Кучма;
3. Представник РФ Кульмухаметов;
4. Представник окремих областей Донецької області (окупованих) Ніконорова;
5. Представник окремих областей Луганської області (окупованих) Дейнего;
Протокол, 2014 рік, підписанти:
1. Посол Хайді Тальявіні;
2. Другий президент України Кучма;
3. Представник РФ Зурабов;
4. Представник ДНР Захарченко;
5. Представник ЛНР Плотніцький.
В чому різниця?
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Та вообще не понятно
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Дивись, цей документ підписало лише одне державне лице - Зурабов.
У донбаських мавп ніяких «представник»
Кучма в Мінську прямо порушив Конституцію, Зеленський може врятувати себе і ситуацію, якщо відмовиться від підписаного тексту, - Бутусов - Цензор.НЕТ 3482
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Прочитай ЩО вони підписали і тоді зрозумієш. Якщо мозгів хватить.
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Ніканорова - поки жива, Плотніцький, Дейнего - поки-поки теж.
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Чем вас зебилов кормят что вы такие тупые??
Разница в тексте подписанного....
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Ка бы тебе объяснить? Я думаю тебе понять будет трудно, но я попытаюсь. В 2014 году ты подписал договор о ПОКУПКЕ автомобиля, а в 2020 году ты подписал договор о ПРОДАЖЕ автомобиля, и там и там твоя подпись, и в чем же разница? Может разница в том, ЧТО БЛ,ДЬ ПОДПИСЫВАЛИ?
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У 2014му Захарченко та Протницькій не були зазначені як представники чогось.
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Захараст околел, Плотва смылся в тундру, кого словили тот и подписал...
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Юра Петю не видит. Кучма в Мінську прямо порушив Конституцію, Зеленський може врятувати себе і ситуацію, якщо відмовиться від підписаного тексту, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4743
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Ой вали на хер отсюда, ботва вонючая.У самого не мозгов, то не забивай своим говном головы тем, у кого есть мозги. Из за таких ты кусков дерьма, страной управляют такие дауны похожие на тебя по IQ не выше 50.
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потому что ты в это время под передком своей жены отсижывался, а надо было на передке русню мочить. Вот и пришлось Пете подписать бумагу, которой он потом неоднократно подтерся
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Навряд чи він це зробить оскільки все було узгоджено. Путіну до параду победобесия потрібна капітуляція України і він її добивається. Причому успішно. Пора Зеленського гнати.
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за 2 дні закриють кордон.. як виганяти будеш? Кучма в Мінську прямо порушив Конституцію, Зеленський може врятувати себе і ситуацію, якщо відмовиться від підписаного тексту, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1806
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Нужно привлекать ВСЕХ нарушивших.
Включая испанских подданных.
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Кто-то говорил, что у гунявого нет стратегии? Да нет, есть. Изнутри запустил сивуху, в Минске ермака. И все с одной целью: привести Украину в стойло к московской *********. Сдать без боя все, за что тысячи наших лучших людей заплатили своей жизнью!!!
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Как зек закончил помнишь? Так и зе закончит, вот увидишь.
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Я знаю только ту историю как и ты, которую нам дали. НЕ более.
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Правильно-таки делал Джугашвили, когда в первую очередь расстреливал паникёров!
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сейчас нужно расстреливать дебилов, будешь первым
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як я можу не пропустити вперед тебе, ти з них найкращий
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Пора начинать отстрел этого зелёного говна....
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у Вошьдьа є шанс залишитися добрим сцарЬом на фоні поганих бойар..)
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Кто-то говорил, что у гунявого нет стратегии? Да нет, есть. Изнутри запустил сивуху, в Минске ермака. И все с одной целью: привести Украину в стойло к московской *********. Сдать без боя все, за что тысячи наших лучших людей заплатили своей жизнью!!! При всех минусах Пороха, такой ЗРАДЫ ради МИРА ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ, он бы не допустил!!!
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За это предательство ответит не только Зеленский, а и вся зелёная свора из монобольшинства Верховной Рады. Думаете, вы просто картонные дурилки и с вас никакого спроса? Ошибаетесь.
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Сначала сивочелого мародера посадим а потом и за зе возьмемся
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Гидрант в шаге от вертолётной площадки... будет весело, клянусь 95-ым кварталом.
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Меня удивляет нынешнее руководство Украины. За время войны украинская нация вооружилась до зубов, даже в школе часто обнаруживают у школьников гранаты. 150 тыс. воевавших на войне людей тоже не с пустыми руками и никому не позволят сделать их изгоями общества, в чем-то виноватыми. Любая измена,предательство Украины может привести к взрыву и никакая нац. гвардия, полиция ничего не смогут сделать. В этих условиях вести ту политику,которую сейчас ведет руководство Украины в отношении России самоубийственно, прежде всего для тех,кто это все делает.
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Хочу добавить нац. гвардия, полиция ничего и делать не будут,если вооруженный народ выйдет на улицу.
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_Делают не они, а кремль. А сами зелёные просто пешки и расходный материал, который кремлю не жалко сжечь для завоевания Украины.
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Не всё хватит,пора опять в Киев собираться!
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Кучма в Мінську прямо порушив Конституцію, Зеленський може врятувати себе і ситуацію, якщо відмовиться від підписаного тексту, - Бутусов - Цензор.НЕТ 797Borislav Bereza
3 год ·

Это госизмена. Теперь война на Донбассе это не военное вторжение России и оккупация части территорий, а "внутренний конфликт". И сделал это Глава ОП Ермак под диктовку Дмитрия Козака из Москвы. Можно резюмировать, что Зеленский санкционировал то, что отбеливает Россию и противоречит всем резолюциям ПАСЕ. Украину сдали.
В Минске подписаны договоренности о создании органа, которым фиксируется субъектность ОРДЛО, а Россия в статусе гаранта-наблюдателя, оказалась наравне с Германией, Францией и ОБСЕ. Об этом говорится в решении Трехсторонней контактной группы, заседание которой состоялось в Минске 11 марта. Документы переданы в ZN.UA источником в переговорной группе.

Обозреватель ZN.UA Татьяна Силина так прокомментировала решение ТКГ: "Первое, что бросается в глаза в проекте данного документа, это то, что в т.н. Консультативном совете за стол переговоров или, пардон, "консультаций", на равных правах и в равном статусе усаживают представителей официальной Украины и самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР". Это то, от чего Киев категорически отказывался все шесть лет. И это та ошибка, совершенная в свое время Кишиневом в урегулировании приднестровского конфликта, которую эксперты настоятельно призывали Киев не повторять".
По ее словам, Россия, являющаяся агрессором, с помощью данного формата получает подтверждение своей мантры "настамнет" и усаживается за стол переговоров в качестве "посредника", а не участника конфликта.
"Можно предположить, что наши западные партнеры не станут возражать против подобного формата, т.к. они давно давали понять, что примут любое решение, поддержанное Киевом и Москвой: мол, "главное, чтобы вы договорились между собой". Также неоднократно приходилось слышать, в частности, от французской стороны, что Киеву так или иначе необходимо разговаривать с представителями ОРДЛО, и "лучше говорить, чем не говорить".
Второе, что вызывает недоумение и опасения, это наличие в тексте формулировки о "необходимости всеобъемлющего политическогоурегулирования конфликта", и полное отсутствие хотя бы намека на необходимость немедленного прекращения огня, стойкого режима тишины и обеспечения всех условий безопасности, необходимых для этого самого политического процесса. Хотя вскользь упомянутые в преамбуле проекта решения ТКГ (даже без указания названий и дат этих документов) "другие соглашения, составляющие пакет Минских договоренностей" посвящены именно вопросам прекращения огня и вывода иностранных войск с территории Украины.
Не мытьем так катанием Москва пропихивает реализацию политических пунктов "Минска", по прежнему нарушая все пункты, касающиеся безопасности. Похоже, в нынешней переговорной команде с Банковой она нашла благодатных слушателей и реализаторов своих идей, которые, возможно, рассчитывают на то, что в условиях хайпа вокруг нарастания опасности эпидемии коронавируса "минская зрада" пройдет незамеченной", - пишет обозреватель.

Кучма в Мінську прямо порушив Конституцію, Зеленський може врятувати себе і ситуацію, якщо відмовиться від підписаного тексту, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1337

Кучма в Мінську прямо порушив Конституцію, Зеленський може врятувати себе і ситуацію, якщо відмовиться від підписаного тексту, - Бутусов - Цензор.НЕТ 2574

Кучма в Мінську прямо порушив Конституцію, Зеленський може врятувати себе і ситуацію, якщо відмовиться від підписаного тексту, - Бутусов - Цензор.НЕТ 526
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Береза мужик! Ух мужик! Он бы эту шваль кацапскую по земле бы растер, дай ему такую возможность!
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Единство и единомыслие, это единственное оружие против параша, которого так боится *****. Вот по этому, у нас общество всегда делилось на порохоботов и зебилов. Синих и рыжих, сладких и горьких. Без единства мы проиграем сами себе, даже не начиная эту войну. ***** почти получил целое баранье стадо, которое само и затоптало порошенка, а потом и зе затопчет, когда он ***** перестанет быть нужен. Найдется новый спаситель с атернативной риторикой и будет продолжаться манипулирование общественным мнением и сохнанием.
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эта ситуация четко продемонстрирует кто или что такое есть ЗЕбеня. если он публично низложит чучму, то визги "малорос" безосновательны. а если будет молчать - как говорится, без комментариев, молчание в сложившейся ситуации будет красноречивее любых слов.
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В том то и проблема, что Зеленский тут ничего не решает, что ему говорит "блудный бос" то и продвигает...
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Интересно послушать мнение, а нарушил ли Конституцию Порошенко, подписав капитуляцию в минских угодах
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На языке дипломатии имеется такая опция как денонсация договора - то есть отмена.

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Все это подписано Порошенком в минских соглашениях
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