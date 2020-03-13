 Кучма в Мінську прямо порушив Конституцію, Зеленський може врятувати себе і ситуацію, якщо відмовиться від підписаного тексту, - Бутусов

Про це написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Слідчий СБУ, який сьогодні відкриє кримінальну справу за статтею 111 "Державна зрада" проти представників України в Тристоронній контактній групі, увійде в історію Війни за незалежність. Сподіваюся, такі сміливі люди в СБУ знайдуться", - зазначив журналіст.

Він назвав пункти Закону, які порушуються підписаною в Мінську угодою.

Стаття 3. Державна політика із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях базується на Конституції та законах України, міжнародних договорах, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, принципах і нормах міжнародного права.

Стаття 6. Основними напрямами захисту прав і свобод цивільного населення на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях є:

2) вжиття заходів для звільнення Російською Федерацією, окупаційною адміністрацією Російської Федерації всіх незаконно затриманих, утримуваних громадян України;

Стаття 7. Російська Федерація як держава-окупант відповідно до IV Гаазької конвенції про закони і звичаї війни на суходолі та додатка до неї: Положення про закони і звичаї війни на суходолі від 18 жовтня 1907 року, Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни від 12 серпня 1949 року та Додаткового протоколу до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів (Протокол I), від 8 червня 1977 року несе відповідальність за порушення захисту прав цивільного населення.

Факт остаточного виведення та повної відсутності всіх збройних формувань Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях у порядку, визначеному цим Законом, встановлюється Міністром оборони України та Міністром внутрішніх справ України шляхом спільного подання Президентові України, який виключно на цій підставі приймає відповідне рішення.

Стаття 13. 3. Цей Закон діє без шкоди для невіддільного суверенного права України на тимчасово окуповану Російською Федерацією територію Автономної Республіки Крим та міста Севастополя та заходів, спрямованих на відновлення територіальної цілісності України у межах її міжнародно визнаного державного кордону.

"Необхідно визначити все коло осіб, які були причетні до цієї зрадницької змови в Мінську - всі вони мають бути притягнуті до відповідальності", - зазначає Бутусов.

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"У Володимира Зеленського є останній шанс врятувати свою політичну кар'єру - вийти на брифінг і зректися тексту, підписаного Кучмою, засудити і розірвати цей документ. Жодних компромісів тут бути не може. Жодних півтонів і виправдань. Або ти гарант виконання Конституції, суверенітету і, зокрема, Закону "Про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій і Луганській областях", або ти зрадник", - резюмує журналіст.