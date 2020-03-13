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Все про:кордон (1399) Данілов (99)

 Україна забороняє в'їзд іноземцям на два тижні, - Данілов. ВIДЕО

Україна забороняє в'їзд у країну іноземцям.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов, передає Цензор.НЕТ.

Відео Громадське

"Через 48 годин наша країна закриє кордон для іноземних громадян. Міністерство закордонних справ попередить усі установи, всі країни про те, що кордон України для іноземних громадян на два тижні буде закрито", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін ухвалив рішення обмежити кількість пунктів пропуску через державний кордон

"Через два тижні залежно від того, як розвиватиметься ситуація, ми на засіданні РНБО ухвалюватимемо подальші рішення", - додав Данілов.

"У нас є велике прохання до громадян України, щоб за можливості обмежити закордонні поїздки", - додав секретар РНБО.

Новина оновлюється...

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181302
 
 
 Топ коментарі
 
а смысл? если из европы поприезжали заробитчане с вирусом, и никаких карантинов для 99% приехавших не было.
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Та какие братья? Адиннарит, как говорят у Зеленского
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Братьев с ДНР ето не касается уточнил он.
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Ольга Стефанишина

@stefanyshyna 1 ч

Увага!
Змінили час та адресу засідання комітету з питань здоров'я нації.
Перенесли на 18:00. В приміщення МОЗ за адресою Грушевського, 7.
Будемо відбивати атаку регіоналів на медреформу
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Та какие братья? Адиннарит, как говорят у Зеленского
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идиоты?
или все настолько .... "не хватает тестов для и на.... вируса то"?
так к нам инвесторы не приедут даже...... хм..... да кому мы надо то? ээээ Украина запрещает въезд иностранцам, - Данилов - Цензор.НЕТ 8119
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А выезд ? Украина запрещает въезд иностранцам, - Данилов - Цензор.НЕТ 4766Если встанет Майдан глушить госизменщиков ,то уже никто-никуда не идёт ?
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а наши потенциальные бацилоносители так и будут шлендать туда сюда? хотя бы с рашкой границу перекройте демоны пока предлог есть благовидный
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а смысл? если из европы поприезжали заробитчане с вирусом, и никаких карантинов для 99% приехавших не было.
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Шото знал пэтюнька, теперь отмазка есть, менянепускают)))
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А настольгия по чокаладу тебя радует , лучше чем путин хло..
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а что ему мешает вернуться? кто и куда его не пускает?
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Дебилы, зробитчан пропускайте через двухнедельнный карантин
Иностранцы иностранцами, заробитчане завезут корону аж бегом
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ну ниче, сейчас гастербайтерня наедет с польш и италий, и их никто не будет изолировать в "санжары", значит догоним и перегонем китай по темпам развития эпидемии.
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Сподіваюсь це стосується і братушок нашої влади - кац#пів
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Придурки, закрийте повністю всі бюджетні організації що пов'язані з освітою... Ато діти не навчаються, а бюджетники і далі на роботу мотаються. Також всі ринки тре прикрити покищо
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Не а две недели а до середины июня ,и то если ситуация изменится.
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Я вообще не понимаю какой нахер вирус *** когда Укр???аину сдают
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Если бы не карантин из-за вируса, то и не сподобились бы. А надо было это сделать ещё в феврале 2014-го . . . И не на 2 недели, а до завершения боевых действий.
Война, а страна - что проходной двор : террористы шляются, наёмные убийцы ФСБ, провокаторы, шпионы русские.
И Крым / ОРДиЛО линию пересечения так само - иностранцам закрыть на въезд / нашим на выезд. Блокада должна была быть полная.

На въезд закрыть иностранцам, а на выезд - нашим. Армяне в своё время так сделали в Нагорном Карабахе, всем запретили выезд, в т.ч. женщинам и детям. Чтобы мужики на фронте понимали, что бежать семьям невозможно. В результате превосходящая во всех отношениях азербайджанская армия не смогла восстановить контроль над территорией (не выражаю симпатий в какую-либо сторону, просто констатирую факт).
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Як думаєте, наскільки швидко іноземні країни запровадять дзеркальні заходи стосовно України?
Перед тим як запроваджувати ідіотські рішення потрібно добре думати...
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