 Україна забороняє в'їзд іноземцям на два тижні, - Данілов. ВIДЕО

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов, передає Цензор.НЕТ.

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"Через 48 годин наша країна закриє кордон для іноземних громадян. Міністерство закордонних справ попередить усі установи, всі країни про те, що кордон України для іноземних громадян на два тижні буде закрито", - сказав він.

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"Через два тижні залежно від того, як розвиватиметься ситуація, ми на засіданні РНБО ухвалюватимемо подальші рішення", - додав Данілов.

"У нас є велике прохання до громадян України, щоб за можливості обмежити закордонні поїздки", - додав секретар РНБО.

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