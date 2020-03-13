 Україна забороняє в'їзд іноземцям на два тижні, - Данілов. ВIДЕО

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов, передає Цензор.НЕТ.
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"Через 48 годин наша країна закриє кордон для іноземних громадян. Міністерство закордонних справ попередить усі установи, всі країни про те, що кордон України для іноземних громадян на два тижні буде закрито", - сказав він.
"Через два тижні залежно від того, як розвиватиметься ситуація, ми на засіданні РНБО ухвалюватимемо подальші рішення", - додав Данілов.
"У нас є велике прохання до громадян України, щоб за можливості обмежити закордонні поїздки", - додав секретар РНБО.
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Ольга Стефанишина
@stefanyshyna 1 ч
Увага!
Змінили час та адресу засідання комітету з питань здоров'я нації.
Перенесли на 18:00. В приміщення МОЗ за адресою Грушевського, 7.
Будемо відбивати атаку регіоналів на медреформу
или все настолько .... "не хватает тестов для и на.... вируса то"?
так к нам инвесторы не приедут даже...... хм..... да кому мы надо то? ээээ
Иностранцы иностранцами, заробитчане завезут корону аж бегом
Война, а страна - что проходной двор : террористы шляются, наёмные убийцы ФСБ, провокаторы, шпионы русские.
И Крым / ОРДиЛО линию пересечения так само - иностранцам закрыть на въезд / нашим на выезд. Блокада должна была быть полная.
На въезд закрыть иностранцам, а на выезд - нашим. Армяне в своё время так сделали в Нагорном Карабахе, всем запретили выезд, в т.ч. женщинам и детям. Чтобы мужики на фронте понимали, что бежать семьям невозможно. В результате превосходящая во всех отношениях азербайджанская армия не смогла восстановить контроль над территорией (не выражаю симпатий в какую-либо сторону, просто констатирую факт).
Перед тим як запроваджувати ідіотські рішення потрібно добре думати...