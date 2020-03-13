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Все про:Зеленський (4776) Росія (26688) Донбас (15538) мінські угоди (1740) Європейська Солідарність (285)

 Не користуйтеся ситуацією з коронавірусом, щоб протягнути низку антиукраїнських рішень в інтересах Москви, - фракція "ЄС" звернулася до влади

Українська влада вирішила задовольнити ще одну примху Москви і підписала "Рішення тристоронньої контактної групи щодо створення так званої Консультативної ради". І наївно намагалася приховати документ від громадян.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві фракції "Європейська Солідарність".

"Рішення" є категорично неприйнятним, оскільки повністю ігнорує безпекову складову та всупереч Мінським домовленостям концентрується виключно на політичних питаннях. Більш того, цим "Рішенням" визнається правосуб’єктність російських окупантів як окремої переговорної одиниці, а наша команда їхній легітимізації протидіє шостий рік і ніколи на це не погоджувалася. Російська Федерація, яка де-юре і де-факто є агресором проти України, цим "Рішенням" ставиться на один щабель із ФРН, Францією та ОБСЄ. Таким чином, кремлівська версія про "внутрішній конфлікт в Україні" отримує визнання з боку самої України, а Росія видає себе за "миротворицю"", - йдеться в повідомленні.

У "Європейській Солідарності" зазначають, що немає жодного сумніву, що згоду на підписання цього документа дав особисто Володимир Зеленський… Але у нього ще є шанс публічно відмежуватися від цього "Рішення".

"Схоже, в пам’яті Зеленського ті червоні лінії, що напередодні Нормандського саміту в Парижі накреслило йому суспільство, потьмяніли. І тому назріває потреба навіть у цих надскладних умовах, ще раз зібратися, щоби їх поновити. Тож застерігаємо владу, яка виявилася абсолютно неспроможною підготувати країну до атаки коронавірусу, – не користатися ситуацією, пов’язаною із обмеженням масових заходів, щоб протягнути низку антиукраїнських рішень в інтересах Москви. Закликаємо Францію, Німеччину та ОБСЄ не підтримувати "Рішення", оскільки воно суперечить національним інтересам України та виписано на користь Росії", - підкреслили у фракції "Європейська Солідарність".

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що в Мінську підписано домовленості про створення органу, яким фіксується суб'єктність ОРДЛО, а Росія в статусі гаранта-спостерігача опинилася нарівні з Німеччиною, Францією та ОБСЄ.

Читайте: РФ розв'язала війну на Донбасі, жодних інших "сторін конфлікту" не існує, - Княжицький

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181300
 
   
 Топ коментарі
 
Зебіли-підараси!!!! Це ваша вина, уроди, що було укладено ті домовленості в Мінську! Це ви несете повну відповідальність за ту зе-суку в кріслі президента і за те, що тут відбувається. Здохніть всі нахуй до єдиного!!!!
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Зебіли-підараси!!!! Це ваша вина, уроди, що було укладено ті домовленості в Мінську! Це ви несете повну відповідальність за ту зе-суку в кріслі президента і за те, що тут відбувається. Здохніть всі ***** до єдиного!!!!
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Как ни парадоксально, но я радуюсь эпидемии короновируса...
Обьясняю почему... А потому, что Украина в таком случае выстоит как независимое государство.
Ибо не будет Зеленского и не будет кому сдавать Украину пуйлу.
А Зеленского не будет по той причине, потому что начнётся экономический кризис и стагнация экономики. И Зеленский либо сам уйдёт либо его уйдут...
А кризис неминуем... Сами видите. Страны самоизолируются, закрывается малый и средний бизнес (кафе, бары, рестораны, кинотеатры, театры, транспорт, даже торговля уменьшится... люди банально будут бояться выходить из дома... пострадают так же учителя, преподаватели, итд... ибо все школы будут закрыты на карантин... итд)... Сократится внешняя торговляю
будут падать в цене не только нефть и газ, но и золото, руды, химия (то что продаёт Украина за рубеж за валюту).
Гривна будет падать, что уже происходит... А значит инфляция.
Будут закрываться или приостанавливаться производства.
А значит безработица, нищета... Урезание бюджета, пенсий, соцвыплат, зарплат бюджетникам итд...
То есть, экономический кризис похлеще 2008-2010 годов...
И в этих условиях, Зеленскому - ..опа. Недовольство народа достигнет предела.
Далее внутриполитический кризис.
Он лично будет нести ответственность за кризис, ибо у него вся власть в руках - исполнительная, законодательная...
Поэтому его и снесут и он не успеет сдать Украину пуйлу.И припомнят тогда ему все его разговоры о мире (с пуйлом и на условиях пуйла), все его признания ОРДЛО, все его примирения, все отводы войск и запрет на ответ врагу, итд...
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"...он лично будет нести ответственность"...Откуда? Из Нью-Йорка или Лондона,а может из Москвы?...А если даже удастся его посадить на кол-это исправит то,что он УЖЕ натворил?...немедленный импичмент и свернуть всю его "агитбригаду" хохмачей и пройдысвитов
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а с проститутками ОБСЕ и Германие и Францией мы также поговорим на своих условиях Путину пошел 69 годок у него онкология прицепится новый вирус... он просто физически утечет как песок через пальцы из рук врачей... никому не удавалось договорится со Смертью..
всем кто наворовал миллиарды также будет обидно помирать а тем кто выживал и существовал а не жил страдал голодал болел да умирать страшно обидно но не так как олигархам и прочим блудливым подонкам.. еще может в такой способ Планета Земля освобождается об балласта лишнего на пару тройку лярдов населения закрывая вопрос с глобальными изменениями климата экологии?? как знать...
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Ой, та в того *уйла тих двійників - завалісь! Банкетний, удмурт, сіняк і т.д і т.п. А навідь, якщо всі зіпсуюцця, то луб'янка вже нових майструє.) *уйло, як і нарасєя, ніде не закінчуєцця. Мордор, мля...
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всё это так, но нашим кризисом не пропустит воспользоватся враг...почему вы думаете что парашка будет спокойно наблюдать как мы барахчемся в кризисе? Что заставит ее отказаться нас "додавить" в т.ч. военным способом? Напомнить, когда она напала на Крым? Во время как раз нашего кризиса власти и экономики...
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Ответственность - это настоящее наказание за содеянное преступление, потому что безнаказанность умножает преступления в геометрической прогрессии и делает жизнь нормального человека невыносимой.
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Якби не Мінськ то Х**ло дійшов би до Києва і пів-України були б "новоросія" бо в Україні армії НЕ БУЛО.
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правильно. але не це, що було домовлено між єрмаком і козаком
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молодець .іди візьми з полички рошенку.дурнику...
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зебільне, ти вже сватів подивилось? якщо ні, то йди далі деградуй. не твоє це, головою думати
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******* твой петя,невали з дурной головы на здоровую
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ау, зебіл, пєті вже нема. а ось зе-гандон і ти-його електорат є. так що свої промахи списувати на когось нема сенсу. йди краще почитай щось, розвивайся. може наступного разу за когось толкового проголосуєш, якщо він ще буде
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Все так увлеклись вирусологией, что практически и не замечают, что петруха удрал.
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А правда, где этот радеющий за народ реформатор?Ховается от вируса?
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Действительно. Только непонятно, почему его выставили на фотке сверху в отношении сегодняшнего дня!
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Не пользуйтесь ситуацией с коронавирусом, дабы протянуть ряд антиукраинских решений в интересах Москвы, - фракция "ЕС" обратилась к власти - Цензор.НЕТ 5478
Не пользуйтесь ситуацией с коронавирусом, дабы протянуть ряд антиукраинских решений в интересах Москвы, - фракция "ЕС" обратилась к власти - Цензор.НЕТ 7988

а говорили шо ******** сбежал
Да вот же он !!!
Не пользуйтесь ситуацией с коронавирусом, дабы протянуть ряд антиукраинских решений в интересах Москвы, - фракция "ЕС" обратилась к власти - Цензор.НЕТ 7988

теперь я спокоен за Украину)
пора ехать тариться пивом Не пользуйтесь ситуацией с коронавирусом, дабы протянуть ряд антиукраинских решений в интересах Москвы, - фракция "ЕС" обратилась к власти - Цензор.НЕТ 132
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Пепа в Испании.
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не может быть(
фото не настоящее?(
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А цензор даже не подаёт новости. У нас в Италии и то сказали.
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цензор давно вже соєвий
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Нас, остальных, гоняли с 2014-го. А теперь вообще преследуют.
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Ворюга и мародер сбежал в Испанию от допросов, москали уже вторые сутки с него ухахатываются, только порохоботы мордой кирпичем всеми силами стараются скрыть этот факта, на остатки гонорара еще что-то гавкают.
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Ты зачем, **** зебильная, под танки ВСУ ложилась в 2014?(
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Я же не писал КТО убежал.
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А вы возбудились, я написал что сбежал ворюга и мародер, получается что вы покрываете воров и мародеров. Мародеры вы вороватые и безмозглые.
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Не скули,порноактриса продажная.На колени перед куйло и МИРА выпрашивай.
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Вы все больше веселите меня, вместо чтобы ловить украинского вора, вы просите чтобы люди стояли на коленях перед ******. "Патриоты" хреновы. Позорники.
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валил бы в свой урюпинск, вонючка кацапская
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Не ловите нашего сбежавшего вора и мародера, валите к ***** в Урюпинск, дайте нам грабить свою Родину.

Тебя прям на цитаты можно деребанить.
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Что мразь, все что можешь калякать и то, только тут?Смотри не вздуйся от злобы.
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Все зависит от Авакова.
За кого он решит играть - тот и победит в Украине (на этом этапе истории).
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Ты думаешь полиция и НГ так ему преданы? Да чхали они на него, тем более учитывая опыт последнего майдана.
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Нина, от Авакова все зависело. В прошлом. В "деле рюкзаков". И больше нигде.
А сейчас от Авакова ничего не зависит.
Аваков - не Янек. У которого под каблуком, кроме МВД (вместе с Беркутом и ВВ), была еще и СБУ, и армия, и погранвойска. И где сейчас Хряк?
У Авакова сейчас - только МВД и Нацгвардия. В которых служит много патриотов, прошедших войну. В том числе на руководящих должностях (напр., Фацевич и Жуков). Так что здесь расклад сил понятен.
У ЗЕленого клоуна под рукой есть еще СБУ и ВСУ. Но и там ситуация сейчас кардинально отличается от того, что было в 2014-м. Когда СБУ было переполнено агентурой паРаши, а в нищих ВСУ почти некому было воевать.
От кого все будет зависеть - так это от народа. Точнее, от активной его части. Как и в 2014-м.
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Старая фотка. Порошенко удрал из страны, теперь своими холуями раскачивает зраду
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холуи - это ЗЕбилы и сочувствующие им дегенераты, продавшие Украину.
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Украину никто не продавал. Хорош врать.
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Украина продана Клоуном и его тупорылыми шутами.
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не продали а просто сдали втихую, ничего не разглашая и не опровергая))
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короновирус это не так страшно на фоне того что зеля может досидеть свой срок и болотироваться на новый.....
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А этим лишь бы пукнуть. Где ваш свиночолый? Га? Не пользуйтесь ситуацией с коронавирусом, дабы протянуть ряд антиукраинских решений в интересах Москвы, - фракция "ЕС" обратилась к власти - Цензор.НЕТ 175
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зелескот и кацапы, прозвучало заявление пэтюнчика. слушай мою команду - гавкать!
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гниды продают украину исподтишка ,по-тихому, пользуясь пандемией как оружием и во главе сидит ЗЕЛЕНАЯ СЛИЗЬ,СЛАБАК и ТРУС.
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Каждому ЗЕбилу по фонарному столбу!!!
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Зеленский должен выйти и конкретно рассказать ,что и зачем подписали ...если нет то ситуация может пойти по очень хреновому сценарию ...
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Сказал чёрт который дал возможность кремлевскому подонку Медведчуку скупить каналы и создать партию... А в 1997 году был в его партии и в отличных отношениях.
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...над свободой слова европа и мир посматривает, просто так не закроешь вонючки эти, хотя можно было под финиш и закрыть все нах волевым порядком...но история эта на суды в т. ч. и международные замыкается, а это в долгую...восстановили бы вещание межд. суды, маланцы хитрые, да и бабок кацапских немало им скинуто было...
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Зараз якщо армія повстане проти зрадників і почне їх відстрілювати, ч не здивуюся... Буде щось скоро вирішуватися глобальне...
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Саме цього й намагаєцця досягти *уйло з зажопами зеленми. Як жеж вони розхитують... А оті 25% тихенько сидять в засаді та чекають, коли ж вже ті зелені *уйло-зажопи обісруцця по самоє нє могу!)))
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Збилы а кто возле Яны Зинкевич стоит ? Не тот ли что убежал второй раз от правозесудья ?
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Даже если ЕС снимет санкции с РФ по Донбассу, то это все равно не поможет экономике РФ. Наступает мировой кризис похлеще всех предыдущих.
Рост экономик и Китая и ЕС и США падает критически. Фондовые рынки падают по всему миру, лопаются финансовые пузыри, наступает эпоха экономических таможенных войн, сворачивание производств, рост безработицы, развал мировой торговли (глобализации), обвал курсов валют, дефолты стран пойдут косяками...
Начнется суверенитет регионов (по типу Каталонии). И в РФ это все будет по полной!
Такие глобальные мировые кризисы ВСЕГДА приводили к массовым военным столкновениям. Ибо правительствам стран нужно куда-то "слить" народный гнев.
Например, в Китае грядет многомиллионная безработица. И куда деть скажем 200 млн. безработных? Пособий на такую ораву не хватит. Они же разнесут власть в щепки! (еще и западные спецслужбы помогут). У Китая не остается другого выхода, как захватить Новые Земли на Дальнем востоке и слить туда всех безработных.
И таких очагов будет много по всему миру...
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...Українська влада погодилася остаточно визнати ОРДЛО повноцінним суб'єктомУкраїнська влада остаточно погодилася визнати ОРДЛО повноцінними суб'єктами, з якими фіксуватимуться домовленості.Про це на своїй сторінці у Facebook пише політик Анатолій Гриценко."Перше - Україна (влада, точніше) погодилася остаточно визнати ОРДЛО повноцінним суб'єктом: тепер домовленості фіксуються і адресуються до виконання лише двом суб'єктам - Україні та ОРДЛО. Друге - створюється новий орган, Консультативна рада, в ньому по 10 осіб від України і, знову ж таки, від ОРДЛО.Третє - Росія не бере на себе жодних зобов'язань щодо виконання домовленого, вона присутня в статусі лише такого собі спостерігача-гаранта, нарівні з Німеччиною, Францією і ОБСЄ.Читайте также: Новые минские протоколы. ДокументТаким чином, зовнішню воєнну агресію з боку Росії проти України протокольно/процедурно зведено до «внутрішнього конфлікту в Україні».Насправді, Росію не визнали агресором, а зафіксували лише гарантом миру ще при президенті Порошенку, під час укладання домовленостей в Мінську-2 (12.02.2015). Нинішніми ж домовленостями ту хибну й несправедливу для України політичну фіксацію буде переведено на робочий рівень, на рівень виконання. Це те, чого хотів Путін, не Україна точно!", - написав він.https://antikor.com.ua/articles/364715-ukrajinsjka_vlada_pogodilasja_ostatochno_viznati_ordlo_povnotsinnim_subjektom
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Вернiть нам Пэтра.При Сивочолому Гетьманi коронавiруса в Украiнi не було i бути не могло.
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