 Не користуйтеся ситуацією з коронавірусом, щоб протягнути низку антиукраїнських рішень в інтересах Москви, - фракція "ЄС" звернулася до влади

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві фракції "Європейська Солідарність".
"Рішення" є категорично неприйнятним, оскільки повністю ігнорує безпекову складову та всупереч Мінським домовленостям концентрується виключно на політичних питаннях. Більш того, цим "Рішенням" визнається правосуб’єктність російських окупантів як окремої переговорної одиниці, а наша команда їхній легітимізації протидіє шостий рік і ніколи на це не погоджувалася. Російська Федерація, яка де-юре і де-факто є агресором проти України, цим "Рішенням" ставиться на один щабель із ФРН, Францією та ОБСЄ. Таким чином, кремлівська версія про "внутрішній конфлікт в Україні" отримує визнання з боку самої України, а Росія видає себе за "миротворицю"", - йдеться в повідомленні.
У "Європейській Солідарності" зазначають, що немає жодного сумніву, що згоду на підписання цього документа дав особисто Володимир Зеленський… Але у нього ще є шанс публічно відмежуватися від цього "Рішення".
"Схоже, в пам’яті Зеленського ті червоні лінії, що напередодні Нормандського саміту в Парижі накреслило йому суспільство, потьмяніли. І тому назріває потреба навіть у цих надскладних умовах, ще раз зібратися, щоби їх поновити. Тож застерігаємо владу, яка виявилася абсолютно неспроможною підготувати країну до атаки коронавірусу, – не користатися ситуацією, пов’язаною із обмеженням масових заходів, щоб протягнути низку антиукраїнських рішень в інтересах Москви. Закликаємо Францію, Німеччину та ОБСЄ не підтримувати "Рішення", оскільки воно суперечить національним інтересам України та виписано на користь Росії", - підкреслили у фракції "Європейська Солідарність".
Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що в Мінську підписано домовленості про створення органу, яким фіксується суб'єктність ОРДЛО, а Росія в статусі гаранта-спостерігача опинилася нарівні з Німеччиною, Францією та ОБСЄ.
Обьясняю почему... А потому, что Украина в таком случае выстоит как независимое государство.
Ибо не будет Зеленского и не будет кому сдавать Украину пуйлу.
А Зеленского не будет по той причине, потому что начнётся экономический кризис и стагнация экономики. И Зеленский либо сам уйдёт либо его уйдут...
А кризис неминуем... Сами видите. Страны самоизолируются, закрывается малый и средний бизнес (кафе, бары, рестораны, кинотеатры, театры, транспорт, даже торговля уменьшится... люди банально будут бояться выходить из дома... пострадают так же учителя, преподаватели, итд... ибо все школы будут закрыты на карантин... итд)... Сократится внешняя торговляю
будут падать в цене не только нефть и газ, но и золото, руды, химия (то что продаёт Украина за рубеж за валюту).
Гривна будет падать, что уже происходит... А значит инфляция.
Будут закрываться или приостанавливаться производства.
А значит безработица, нищета... Урезание бюджета, пенсий, соцвыплат, зарплат бюджетникам итд...
То есть, экономический кризис похлеще 2008-2010 годов...
И в этих условиях, Зеленскому - ..опа. Недовольство народа достигнет предела.
Далее внутриполитический кризис.
Он лично будет нести ответственность за кризис, ибо у него вся власть в руках - исполнительная, законодательная...
Поэтому его и снесут и он не успеет сдать Украину пуйлу.И припомнят тогда ему все его разговоры о мире (с пуйлом и на условиях пуйла), все его признания ОРДЛО, все его примирения, все отводы войск и запрет на ответ врагу, итд...
всем кто наворовал миллиарды также будет обидно помирать а тем кто выживал и существовал а не жил страдал голодал болел да умирать страшно обидно но не так как олигархам и прочим блудливым подонкам.. еще может в такой способ Планета Земля освобождается об балласта лишнего на пару тройку лярдов населения закрывая вопрос с глобальными изменениями климата экологии?? как знать...
а говорили шо
********сбежал
Да вот же он !!!
теперь я спокоен за Украину)
пора ехать тариться пивом
фото не настоящее?(
Тебя прям на цитаты можно деребанить.
За кого он решит играть - тот и победит в Украине (на этом этапе истории).
А сейчас от Авакова ничего не зависит.
Аваков - не Янек. У которого под каблуком, кроме МВД (вместе с Беркутом и ВВ), была еще и СБУ, и армия, и погранвойска. И где сейчас Хряк?
У Авакова сейчас - только МВД и Нацгвардия. В которых служит много патриотов, прошедших войну. В том числе на руководящих должностях (напр., Фацевич и Жуков). Так что здесь расклад сил понятен.
У ЗЕленого клоуна под рукой есть еще СБУ и ВСУ. Но и там ситуация сейчас кардинально отличается от того, что было в 2014-м. Когда СБУ было переполнено агентурой паРаши, а в нищих ВСУ почти некому было воевать.
От кого все будет зависеть - так это от народа. Точнее, от активной его части. Как и в 2014-м.
Рост экономик и Китая и ЕС и США падает критически. Фондовые рынки падают по всему миру, лопаются финансовые пузыри, наступает эпоха экономических таможенных войн, сворачивание производств, рост безработицы, развал мировой торговли (глобализации), обвал курсов валют, дефолты стран пойдут косяками...
Начнется суверенитет регионов (по типу Каталонии). И в РФ это все будет по полной!
Такие глобальные мировые кризисы ВСЕГДА приводили к массовым военным столкновениям. Ибо правительствам стран нужно куда-то "слить" народный гнев.
Например, в Китае грядет многомиллионная безработица. И куда деть скажем 200 млн. безработных? Пособий на такую ораву не хватит. Они же разнесут власть в щепки! (еще и западные спецслужбы помогут). У Китая не остается другого выхода, как захватить Новые Земли на Дальнем востоке и слить туда всех безработных.
И таких очагов будет много по всему миру...
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