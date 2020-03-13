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 Суспільство, За кордоном
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Все про:вірус (400) пандемія (5) COVID-19 (771)

 Коронавірус: кількість інфікованих у світі 135,467 тис. осіб, померлих - 4981, в Україні зафіксовано 3 випадки захворювання

Станом на день 13 березня у світі зареєстровано 135 467 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус (COVID-19), з них 4981 - летальний, одужали 69 645 осіб.

Як інформує Цензор НЕТ, про це повідомляє Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Гопкінса (США).

Серед країн ЄС найбільше випадків зараження коронавірусом зафіксовано в Італії - 15 113, одужали - 1045, померли 1016 осіб; Іспанії - 3864, одужали - 189, померли 90; Німеччині - 3059, одужали - 46, померли 6; Франції – 2882, одужали - 12, померли 61.

У материковому Китаї - 80 945 хворих (померли 3180 тис.), Ірані - 10 075 (429), Південній Кореї - 7869 (66).

Коронавірус: кількість інфікованих у світі 135,467 тис. осіб, померлих - 4981, в Україні зафіксовано 3 випадки захворювання 01

За даними ДСНС, загалом станом на 13 березня на території України зафіксовано 3 випадки захворювання на коронавірус COVID-19 у двох областях, а саме: Чернівецька - 2 і Житомирська - 1.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зупинити коронавірус у Європі неможливо, - глава Єврокомісії фон дер Ляєн

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181298
 
 
 Топ коментарі
 
Зебіли-підараси!!!! Це ваша вина, уроди, що було укладено ті домовленості в Мінську! Це ви несете повну відповідальність за ту зе-суку в кріслі президента і за те, що тут відбувається. Здохніть всі нахуй до єдиного!!!!
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Как так то, в маленькой Беларуси уже 27 случаев, а в огромной Украине только 3, пахнет пиздежом
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Уже 137 тыс инфицировано, умерло 5075. Статья устарела.
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Зебіли-підараси!!!! Це ваша вина, уроди, що було укладено ті домовленості в Мінську! Це ви несете повну відповідальність за ту зе-суку в кріслі президента і за те, що тут відбувається. Здохніть всі ***** до єдиного!!!!
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А ти взагалі читаєш, що я пишу? Яке відношення епідемія має до домовленостей в Мінську? Ти мабуть не знаєш, але представник твого улюбленого зеленого дебіла зустрічався з кацапами в Мінську, де було обговорено про створення наддержавного комітету, де будуть представники ОРДЛО, України. Тобто ми визнаємо, точніше зе мразь визнає їх як субєктів політики. А рашка буде миротворцем, уявляєш?
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Как так то, в маленькой Беларуси уже 27 случаев, а в огромной Украине только 3, пахнет ********
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и можно ли будет выпускать беркут и К?
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а аваков нам поведал про 12 диагностированных из Горловки. Неужели он соврал? не может быть! Коронавирус: число инфицированных в мире 135,467 тыс. человек, умерших - 4981, в Украине зафиксировано 3 случая заболевания - Цензор.НЕТ 9196 Дебилы, .ля (с)
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В Италии статистику сутки не обновляли. Настораживает.
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В Европе корона бушует, в Азии тоже, а у нас заразилось несколько человек.

Вот что значит эффективное государственное управление выстроенное олиагархами выходцами из-90-х.

Такой эффективной борьбы с коронавирусом как у нас нет нигде в мире.
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Что есть, то есть. Как говорится, склероз нельзя вылечить, но о нём можно забыть...
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Мені цікаво, чтого поряд з статистикою коронавіруса не публікують таку ж статистику порівняно хоча б з то річною про захворювання та смерті від ГРЗ по кацапському ОРВИ ?
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Не дай Бог эту напасть в Украине, ко всем другим напастям.
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В мене якось дивно сайт зі статті відображається - випадків усього 91773, при чому у списку зліва чомусь нема ані Італії, ані Німеччини, ані Іспанії з Іраном, і на мапі вони не відмічені колами також. Хоча про Україну написано 3, тобто інформація наче не застаріла, час 14:53. Хтось сам нещодавно передивлявся?
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