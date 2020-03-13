 Зупинити коронавірус у Європі неможливо, - глава Єврокомісії фон дер Ляєн

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на FXStreet.

Наголошується, що глава Єврокомісії представила пакет заходів економічного реагування на COVID-19.

"Зупинити вірус неможливо, але необхідно уповільнити його поширення", - заявила фон дер Ляєн.

Урсула фон дер Ляєн також додала, що коронавірус став найбільшим шоком для економіки Євросоюзу, але він не повинен мати довгострокових наслідків.

"Ми готові зробити більше в міру того, як ситуація буде розвиватися", - заявила вона.

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У четвер ЄК оголосила про скасування переговорів із Британією через ситуацію з поширенням нового коронавірусу.

У зв'язку із загрозою поширення вірусу всі масові заходи скасували в Бельгії. Напередодні відмовитися від масових заходів закликала канцлер Німеччини Ангела Меркель.