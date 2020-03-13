 Зупинити коронавірус у Європі неможливо, - глава Єврокомісії фон дер Ляєн

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на FXStreet.
Наголошується, що глава Єврокомісії представила пакет заходів економічного реагування на COVID-19.
"Зупинити вірус неможливо, але необхідно уповільнити його поширення", - заявила фон дер Ляєн.
Урсула фон дер Ляєн також додала, що коронавірус став найбільшим шоком для економіки Євросоюзу, але він не повинен мати довгострокових наслідків.
"Ми готові зробити більше в міру того, як ситуація буде розвиватися", - заявила вона.
У четвер ЄК оголосила про скасування переговорів із Британією через ситуацію з поширенням нового коронавірусу.
У зв'язку із загрозою поширення вірусу всі масові заходи скасували в Бельгії. Напередодні відмовитися від масових заходів закликала канцлер Німеччини Ангела Меркель.
*опа?
Всем добра! Следите за собой и берегите своих близких!
Обьясняю почему... А потому, что Украина в таком случае выстоит как независимое государство.
Ибо не будет Зеленского и не будет кому сдавать Украину пуйлу.
А Зеленского не будет по той причине, потому что начнётся экономический кризис и стагнация экономики. И Зеленский либо сам уйдёт либо его уйдут...
А кризис неминуем... Сами видите. Страны самоизолируются, закрывается малый и средний бизнес (кафе, бары, рестораны, кинотеатры, театры, транспорт, даже торговля уменьшится... люди банально будут бояться выходить из дома... пострадают так же учителя, преподаватели, итд... ибо все школы будут закрыты на карантин... итд)... Сократится внешняя торговляю
будут падать в цене не только нефть и газ, но и золото, руды, химия (то что продаёт Украина за рубеж за валюту).
Гривна будет падать, что уже происходит... А значит инфляция.
Будут закрываться или приостанавливаться производства.
А значит безработица, нищета... Урезание бюджета, пенсий, соцвыплат, зарплат бюджетникам итд...
То есть, экономический кризис похлеще 2008-2010 годов...
И в этих условиях, Зеленскому - ..опа. Недовольство народа достигнет предела.
Далее внутриполитический кризис.
Он лично будет нести ответственность за кризис, ибо у него вся власть в руках - исполнительная, законодательная...
Поэтому его и снесут и он не успеет сдать Украину пуйлу.И припомнят тогда ему все его разговоры о мире (с пуйлом и на условиях пуйла), все его признания ОРДЛО, все отводы войск и запрет на ответ врагу, итд...
ибо мужик не сказал бы - давай больше кризисов и шоб враг обосрался.
врага, например, я, обосрал бы и без вирусов. а если бы и не обосрал - значит обсератель не вышел.....
2) Или китайцы скупят наши земли за
бусикикопейки.
3) Скупит *****.
Самый реалистичный сценарий: прилетят инопланетяне и будут работать, поднимать экономику, мести улицы ...