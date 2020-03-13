 Іспанія повністю ізолює 70 тисяч жителів чотирьох муніципалітетів у Каталонії через спалах коронавірусу

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Іспанія є другою в Європі за кількістю хворих на небезпечний вірус.

Станом на 13 березня в цій країні зареєстрували вже 3864 хворі особи.

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Мешканці не зможуть залишати територію муніципалітетів протягом двох тижнів, щоб зупинити спалах COVID-19. Зазначається, що тільки в одному містечку - Ігуаладі - було виявлено 58 випадків інфікування. Загалом у Каталонії таких 319. Гостям містечок дали три години, щоб залишити карантинну зону.