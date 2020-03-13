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Все про:Іспанія (271) COVID-19 (771)

 Іспанія повністю ізолює 70 тисяч жителів чотирьох муніципалітетів у Каталонії через спалах коронавірусу

Влада Іспанії повністю ізолює 70 тисяч жителів чотирьох муніципалітетів у Каталонії в межах заходів боротьби з поширенням коронавірусної інфекції COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Іспанія є другою в Європі за кількістю хворих на небезпечний вірус.

Станом на 13 березня в цій країні зареєстрували вже 3864 хворі особи.

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Мешканці не зможуть залишати територію муніципалітетів протягом двох тижнів, щоб зупинити спалах COVID-19. Зазначається, що тільки в одному містечку - Ігуаладі - було виявлено 58 випадків інфікування. Загалом у Каталонії таких 319. Гостям містечок дали три години, щоб залишити карантинну зону.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181296
 
 
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Зебіли-підараси!!!! Це ваша вина, уроди, що було укладено ті домовленості в Мінську! Це ви несете повну відповідальність за ту зе-суку в кріслі президента і за те, що тут відбувається. Здохніть всі ***** до єдиного!!!!
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Ты хочешь сказать,что бедоносец эту чуму в мир принес?
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Зе чума на те і чума, щоб розповсюджуватися. Найбільше вона поразила бідну Україну і 73% неосвіченого, тупого бидла
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Лущее плакай за сваиго каришневаго боха, а то ано тупое дрыснуло в Каталонию к себе на виллу, а там полный звиздец, сдохнет, хтош деньхи ******** платить будет. Іспанія повністю ізолює 70 тисяч жителів чотирьох муніципалітетів у Каталонії через спалах коронавірусу - Цензор.НЕТ 9529 Іспанія повністю ізолює 70 тисяч жителів чотирьох муніципалітетів у Каталонії через спалах коронавірусу - Цензор.НЕТ 1711 Іспанія повністю ізолює 70 тисяч жителів чотирьох муніципалітетів у Каталонії через спалах коронавірусу - Цензор.НЕТ 1711
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кстати.... а если там нелегально - будет ли мона подать вна суд за то шо поймали(типо на проверке доков)
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А Порошенко куда в Испании улетел? Где вилла?
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Какая Испания,там больных до чертей,Порошенко не дурак же
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А там звиздец, это усе шо нада знать о его умственных способностях.
Аминь за душу пэдры лалитавай.
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Каталония граничит с Францией. Оттуда расползлось. Очень много французов имеют недвижимость в каталонии. Видимо, убегая из Франции, принесли с собой в Испанию и вирус.
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ну вот и пипец настал местным сепарам
это же они каталонскую республику хотели?
ща испанцы их лечить начнут в обсервации
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Сейчас в Испании заболевших 4209 человек , 120 человек умерли.
Вчера погибших было 84 ...
😢
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