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 Політика України, Здоров'я
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Все про:вірус (400) утилізація (23) Фірсов (85) COVID-19 (771)

 Компаній для утилізації біоматеріалів і речей, заражених коронавірусом, в Україні немає, - Фірсов

В Україні не знайшлося жодної фірми-утилізатора, яка б погодилася знищувати медичні відходи, що утворюються внаслідок діагностики та лікування коронавірусу, а також речі заражених.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це написав на сторінці у Facebook тимчасовий виконувач обов'язків голови Державної екологічної інспекції Єгор Фірсов.

"Нещодавно ми зіткнулися з важливою проблемою. Пам’ятаєте історію з карантином у Нових Санжарах? Там постало питання, а що робити з медичним інвентарем, інструментами, аналізами крові і таке інше, якщо вірус все ж діагностують. Хто має знищити/утилізувати всі ці небезпечні речі? Виявилось, що у країні, де список утилізаторів складається з сотень фірм, не знайшлося жодної, яка б була готова це робити. Жодної! Одні не мають обладнання, другі – спеціалістів, треті просто бояться… і так по всьому списку. Погодьтеся, це неадекватна ситуація" , - зазначив він.

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За словами Фірсова, у зв'язку з цим постало питання про проведення перевірок усіх компаній-утилізаторів, щоб виявити, хто працює згідно з нормами, а хто "торгує документами".

"Постало справедливе питання: а може варто проінспектувати всіх утилізаторів і зрозуміти, хто з них дійсно працює, а хто лише торгує документами. Адже ця ситуація стосується не тільки утилізації медичних відходів, те ж саме і з відпрацьованими маслами, і з буровими відходами (нафтовидобування), батарейками, фармацевтичними відходами та ін.", - написав він.

За інформацією глави інспекції, більшість компаній отримали ліцензії, але замість реальної утилізації зливають/викидають небезпечні відходи.

"Одним з державних органів, хто має контролювати цю діяльність – є Держекоінспекція. Вже давно потрібно було навести лад у цій сфері. Всі знають, що це одна з найтемніших та найкорупційніших сфер діяльності", - повідомив Фірсов.

Він зазначив, що для того, щоб глибше вивчити проблеми галузі і визначитися з тими, хто готовий утилізувати медичні та інші небезпечні відходи, Держекоінспекція запрошує представників компаній-утилізаторів на нараду 17 березня.

Компаній для утилізації біоматеріалів і речей, заражених коронавірусом, в Україні немає, - Фірсов 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181295
 
 
 Топ коментарі
 
а вот теперь я насторожился Компаний для утилизации биоматериалов и вещей зараженных коронавирусом в Украине нет, - Фирсов - Цензор.НЕТ 3456
какие еще биоматериалы остающиеся после лечения?
говорили же только сопли?
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Треба будувати крематорій. Заодно деяких ЗЕжидів спалимо...
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Пархатые заинтересованы, что бы украинцев передохло как можно больше, оттяпать землю, кинуть напоследок на ЗВР, и на Израиль. Поэтому все так медленно и через Ж, поэтому уехало 20 млн масок, поэтому месяц всех пускали и никого не проверяли.
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Под чернобыльский купол. Радиация вирус наверное победит.
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Кацапам предложите,они возьмуться,еще и в очереди станут.
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а вот теперь я насторожился Компаний для утилизации биоматериалов и вещей зараженных коронавирусом в Украине нет, - Фирсов - Цензор.НЕТ 3456
какие еще биоматериалы остающиеся после лечения?
говорили же только сопли?
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Не так страшЁн короновирус,
Как в ОП вирус "а ля рус"..
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Треба будувати крематорій. Заодно деяких ЗЕжидів спалимо...
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Пархатые заинтересованы, что бы украинцев передохло как можно больше, оттяпать землю, кинуть напоследок на ЗВР, и на Израиль. Поэтому все так медленно и через Ж, поэтому уехало 20 млн масок, поэтому месяц всех пускали и никого не проверяли.
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интересно девки пляшут...
а где.. до этого... утилизируются биоматериалы из простых и обычных... инфекционных больниц? в частности - тубдиспансеров, СПИД-больных и проч... ????
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мені було б спокійніше, коли б зюуряд сказав, що є слабкі місця, що чогось нема зовсім, а чогось не вистачає
але ж ні, в нас "усьо харашо, ми готові до епідемії!"
ура, таваріщі!
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в Украине вообще ничего нет, кроме пары десятков воров-миллиардеров, которым все пох.
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У нас не має ніх.я. Просто спрійміть це як факт, а не робіть з цього кожного разу відкриття.
Як ворог напав то армії не має, правоохоронної системи та судів не має, освіти та медицини не має, доріг не має.... а як показали минулорічні вибори мізків теж не має.
Для тих хто не в курсі, у нас звичайні біоматеріали (ампутовані руки, ноги, пальці, апендикси і т.п. просто закапують у землю, аби де... на так званих медичних полігонах. Причому, він може бути за вашим будинком, а ви і знати не будете, поки якась дитина, випадково не найде викопану собаками руку...(останнє речення це приклад із реального життя, який бачив особисто)
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Шо значить нЄт, мля?! Віруси мають біологічне походження. А якщо це біологія то все знищується температурою згорання. В котельню і всі діла, опалювальний сежон ще не закінчився. А то зара кинуться кАмпанії створювати що б з бюджету бабла накосити...
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ща ...будут ...ви головне бабла нормально "виділіть" ...пару бухгалтерів і "вивезуть" все (бабло) учисту ...
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