 Компаній для утилізації біоматеріалів і речей, заражених коронавірусом, в Україні немає, - Фірсов

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це написав на сторінці у Facebook тимчасовий виконувач обов'язків голови Державної екологічної інспекції Єгор Фірсов.
"Нещодавно ми зіткнулися з важливою проблемою. Пам’ятаєте історію з карантином у Нових Санжарах? Там постало питання, а що робити з медичним інвентарем, інструментами, аналізами крові і таке інше, якщо вірус все ж діагностують. Хто має знищити/утилізувати всі ці небезпечні речі? Виявилось, що у країні, де список утилізаторів складається з сотень фірм, не знайшлося жодної, яка б була готова це робити. Жодної! Одні не мають обладнання, другі – спеціалістів, треті просто бояться… і так по всьому списку. Погодьтеся, це неадекватна ситуація" , - зазначив він.
За словами Фірсова, у зв'язку з цим постало питання про проведення перевірок усіх компаній-утилізаторів, щоб виявити, хто працює згідно з нормами, а хто "торгує документами".
"Постало справедливе питання: а може варто проінспектувати всіх утилізаторів і зрозуміти, хто з них дійсно працює, а хто лише торгує документами. Адже ця ситуація стосується не тільки утилізації медичних відходів, те ж саме і з відпрацьованими маслами, і з буровими відходами (нафтовидобування), батарейками, фармацевтичними відходами та ін.", - написав він.
За інформацією глави інспекції, більшість компаній отримали ліцензії, але замість реальної утилізації зливають/викидають небезпечні відходи.
"Одним з державних органів, хто має контролювати цю діяльність – є Держекоінспекція. Вже давно потрібно було навести лад у цій сфері. Всі знають, що це одна з найтемніших та найкорупційніших сфер діяльності", - повідомив Фірсов.
Він зазначив, що для того, щоб глибше вивчити проблеми галузі і визначитися з тими, хто готовий утилізувати медичні та інші небезпечні відходи, Держекоінспекція запрошує представників компаній-утилізаторів на нараду 17 березня.
какие еще биоматериалы остающиеся после лечения?
говорили же только сопли?
Как в ОП вирус "а ля рус"..
а где.. до этого... утилизируются биоматериалы из простых и обычных... инфекционных больниц? в частности - тубдиспансеров, СПИД-больных и проч... ????
але ж ні, в нас "усьо харашо, ми готові до епідемії!"
ура, таваріщі!
Як ворог напав то армії не має, правоохоронної системи та судів не має, освіти та медицини не має, доріг не має.... а як показали минулорічні вибори мізків теж не має.
Для тих хто не в курсі, у нас звичайні біоматеріали (ампутовані руки, ноги, пальці, апендикси і т.п. просто закапують у землю, аби де... на так званих медичних полігонах. Причому, він може бути за вашим будинком, а ви і знати не будете, поки якась дитина, випадково не найде викопану собаками руку...(останнє речення це приклад із реального життя, який бачив особисто)