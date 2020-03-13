 Болгарія оголосила надзвичайний стан через коронавірус: за добу кількість інфікованих у країні потроїлася

"Болгарія оголосила надзвичайний стан, надавши уряду надзвичайні повноваження після того, як кількість випадків коронавірусу в країні потроїлася за добу", - пише bloomberg, передає Цензор.НЕТ
За інформацією міністерства охорони здоров'я Болгарії, в країні зафіксовано 23 підтверджених випадків зараження вірусом, в тому числі один летальний.
Прем'єр-міністр Болгарії Бойко Борисов домагається права залучати поліцію для затримання пацієнтів, які рано виходять з карантину (після того, як це зробили 14 осіб).
Нагадаємо, перші два випадки зараження корона вірусом у Болгарії були зафіксовані 8 березня.
мы просто не знаем сколько у нас их
на всю Украину 30 тестеров
кстати, идея. но это как помочиться на кучу г..вна. - могут обвинить в покушении на природное вещество... пххх, да, ладно, быковать не буду(хоть я и быдло, эээ, то есть норм. чел... проко.лол.ся)
Таки болгары - наши братушки!