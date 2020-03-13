 Коронавірус у Білорусі підтверджено у 27 пацієнтів

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "БЕЛТА", про це заявила начальниця головного управління організації медичної допомоги Міністерства охорони здоров'я Олена Богдан.
"РНК коронавірусу сумарно виділено у 27 пацієнтів. Три пацієнти вже одужали. Це перший пацієнт і особи, які є контактами першого рівня", - повідомила вона.
У закладах охорони здоров'я перебувають 24 людини, в однієї захворювання має середньотяжкий характер, у решти - легкий чи безсимптомний перебіг.
"На сьогодні виписано частину громадян - контактів першого рівня. Наприклад, останній представник БНТУ (Білоруський національний технічний університет. - Ред.) виписаний у середу. На сьогодні ізольовано 224 людини", - сказала Богдан.
На самом деле цифры с 3 нулями, а может уже с четырьмя.
Не верьте только Литвину, если сюда зайдёт.
Смешно.
в Белоруссии просто всем тесты делают. и не скрывают правду.
увеличение заболевших от орви в Украине за неделю на 21% больше чем было раньше.
https://censor.net.ua/news/3181105/za_nedelyu_ot_oslojneniyi_grippa_v_ukraine_umerli_9_chelovek_s_nachala_epidsezona_63_minzdrav/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_73115150
может нас по тихому убивают или во власть проникли люди из руцкого мира и делают это сознательно? или может они не компетентны? правда то где ?.
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