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 Коронавірус у Білорусі підтверджено у 27 пацієнтів

У Білорусі кількість заражених новим коронавірусом COVID-19 зросла із 21 до 27 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "БЕЛТА", про це заявила начальниця головного управління організації медичної допомоги Міністерства охорони здоров'я Олена Богдан.

"РНК коронавірусу сумарно виділено у 27 пацієнтів. Три пацієнти вже одужали. Це перший пацієнт і особи, які є контактами першого рівня", - повідомила вона.

У закладах охорони здоров'я перебувають 24 людини, в однієї захворювання має середньотяжкий характер, у решти - легкий чи безсимптомний перебіг.

"На сьогодні виписано частину громадян - контактів першого рівня. Наприклад, останній представник БНТУ (Білоруський національний технічний університет. - Ред.) виписаний у середу. На сьогодні ізольовано 224 людини", - сказала Богдан.

Також читайте: Кількість хворих на коронавірус у Білорусі сягнула 12

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181291
 
 
 Топ коментарі
 
Думаю на самом деле их сотни,просто дома тихо болеют.
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Почему из на расии нет новостей о коронавирусе? Померли уже все?
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Так на расеи же запретили говорить о заболевших коронавирусом. поэтому ихтамнет
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Думаю на самом деле их сотни,просто дома тихо болеют.
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Почему из на расии нет новостей о коронавирусе? Померли уже все?
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Так на расеи же запретили говорить о заболевших коронавирусом. поэтому ихтамнет
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В Беларуси тоже медперсоналу запретили говорить правду, это уголовное наказание.
На самом деле цифры с 3 нулями, а может уже с четырьмя.
Не верьте только Литвину, если сюда зайдёт.
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А в Украине никому ничего не запрещали, поэтому 3 подтвержденных заболевших.

Смешно.
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це скоріше за усе різниця в медицині. У вас більше порядку в державній медицині, а у нас це непотріб. Інакше просто не має пояснення. За любих обставин українців по світу їздить значно більше ніж білорусів. Тому скільки у нас зараз нулів, одному Богу відомо...
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Я скрываюсь на даче в дремучих лесах. Накупил продуктов и пережду, пока все не помрут.
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Да там, скорее всего, "совковский" вариант... Раньше при гриппе ставили ОРЗ и ОРВИ, а сейчас то же самое - при коронавирусе... Единственное спасение для РФ - малая плотность населения... (Кстати, в сельской местности эпидемические вспышки простудных заболеваний - редкость... Количество межличностных контактов меньше...).
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ты думаешь в Украине меньше? не будь наивным.
в Белоруссии просто всем тесты делают. и не скрывают правду.

увеличение заболевших от орви в Украине за неделю на 21% больше чем было раньше.
https://censor.net.ua/news/3181105/za_nedelyu_ot_oslojneniyi_grippa_v_ukraine_umerli_9_chelovek_s_nachala_epidsezona_63_minzdrav/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_73115150

может нас по тихому убивают или во власть проникли люди из руцкого мира и делают это сознательно? или может они не компетентны? правда то где ?.
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Ні, білоруси приховують, просто у нас усім пох.ру. Країна "Акакаяразница"...
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возможно и так. но 27 и 3 как то у них ближе к какой то правде
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Полный бред. Мир сошел с ума. Здесь вообще паника. С понедельника закрывают все школы, колледжи, и университеты.... А все почему? А просто люди устали от современного метода управления. Хотят глобальной катастрофы. Наверное это плохо, но похоже выхода нет.
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да ладно... Коронавирус в Беларуси подтвержден у 27 пациентов - Цензор.НЕТ 4129.просто французам вновинку окунуться в реальный мир
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да какая паника? предлагают поехать тебе в ухань или милан. и включит умного и беззаботного там. всё ж просто.
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Ну, я с Вами согласен. Сегодня звонил на работу ( я уже удалено работаю), ни кого на месте нет кроме нескольких технисьнеов. Короче полный абзац.
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Ваня. Очень приятно познакомиться. Я Вова. Так вот, нахрена мне в Ухань? Мне и здесь неплохо живётся. Вот только ни жену, ни внучку не могу здесь встретить. Паника.. На следующей неделе закроют границы. Так что у кого там родственники, поторопитесь.
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а у нас три одна померла чикичики та мы няшки... а не эта грязная европа Коронавірус у Білорусі підтверджено у 27 пацієнтів - Цензор.НЕТ 5552
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