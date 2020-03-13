 Коронавірус у Білорусі підтверджено у 27 пацієнтів

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "БЕЛТА", про це заявила начальниця головного управління організації медичної допомоги Міністерства охорони здоров'я Олена Богдан.

"РНК коронавірусу сумарно виділено у 27 пацієнтів. Три пацієнти вже одужали. Це перший пацієнт і особи, які є контактами першого рівня", - повідомила вона.

У закладах охорони здоров'я перебувають 24 людини, в однієї захворювання має середньотяжкий характер, у решти - легкий чи безсимптомний перебіг.

"На сьогодні виписано частину громадян - контактів першого рівня. Наприклад, останній представник БНТУ (Білоруський національний технічний університет. - Ред.) виписаний у середу. На сьогодні ізольовано 224 людини", - сказала Богдан.

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