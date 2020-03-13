 "Ніхто місто закривати не збирається", - у КМДА спростували інформацію про закриття Києва на в'їзд і виїзд

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА, про це на своїй сторінці в соцмережі повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Він пояснив, що у соцмережах та в деяких ЗМІ поширюється інформація про нібито закриття столиці на в’їзд та виїзд у разі виявлення хоча б одного хворого на коронавірус.

"Офіційно заявляю: ніхто місто закривати не збирається. Наразі жодних рішень щодо обмеження в’їзду та виїзду з міста не ухвалювали", – повідомив Микола Поворозник.

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Він підкреслив, що такі обмеження застосовуються за окремим рішенням постійної комісії техніко-економічної безпеки та надзвичайних ситуацій чи нормативними документами, які ухвалені на державному рівні.

Нагадаємо, у Києві з 12 березня запровадили обмежувальні заходи з метою запобігання поширенню коронавірусу. Міська влада закликає киян та гостей столиці бути свідомим та відповідальним, адже від цього залежить їхня ефективність.