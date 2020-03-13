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 Київські новини
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 "Ніхто місто закривати не збирається", - у КМДА спростували інформацію про закриття Києва на в'їзд і виїзд

Міська влада не ухвалювала жодних рішень про закриття Києва на в'їзд і виїзд.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА, про це на своїй сторінці в соцмережі повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Він пояснив, що у соцмережах та в деяких ЗМІ поширюється інформація про нібито закриття столиці на в’їзд та виїзд у разі виявлення хоча б одного хворого на коронавірус.

"Офіційно заявляю: ніхто місто закривати не збирається. Наразі жодних рішень щодо обмеження в’їзду та виїзду з міста не ухвалювали", – повідомив Микола Поворозник.

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Він підкреслив, що такі обмеження застосовуються за окремим рішенням постійної комісії техніко-економічної безпеки та надзвичайних ситуацій чи нормативними документами, які ухвалені на державному рівні.

Нагадаємо, у Києві з 12 березня запровадили обмежувальні заходи з метою запобігання поширенню коронавірусу. Міська влада закликає киян та гостей столиці бути свідомим та відповідальним, адже від цього залежить їхня ефективність.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181288
 
 
 Топ коментарі
 
В больницах тесты будут продавать? Хорошо, что во всем мире тесты в аптеках раздают бесплатно.
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В больницах тесты будут продавать? Хорошо, что во всем мире тесты в аптеках раздают бесплатно.
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Бесплатно- по направлению (рецепту) врача. "Ніхто місто закривати не збирається", - у КМДА спростували інформацію про закриття Києва на в'їзд і виїзд - Цензор.НЕТ 189
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нормальные страны и заботящиеся о здоровье своих граждан столицы уже ввели запрет за въезд и выезд своих граждан без экстренной необходимости … Ждем пандемию в Киеве ????????? Забота о здоровье проживающих ?????????? Санитарная служба, ау !!!!!!!!!
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Якщо закрити Київ на в'їзд і виїзд, то прийдеться закрити половину підприємств, бо на роботу в Київ з передмістя і навіть з інших областей щодня їде кілька сотень тисяч.
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надо закрывать города где будет вспышка как Радомышль.... посмотрим где еще проявится
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цена этому решению буду человеческие жизни, когда люди начнут умирать тогда город будут закрывать....
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У нас ФТУ отменили все турниры. Киевские тоже. Жалко, конечно. Но что поделать(
Надеюсь, этот ужас скоро закончится
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Белорусов уже 27 больных,а у нас 3,кто кроме з.******** в эти сказки поверит?
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тестов нету... вот и 3 ... все остальніе как ОРВИ записаны
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А я б цей сепарський Київ закрив би на глухо і головне що там вся ЗЕлена банда залишилась і побільше коронавірусу!!!
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