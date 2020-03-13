 НСЗУ готова укладати договори з медичними установами "вторинки": З 1 квітня вони зможуть почати працювати в нових умовах

Про це повідомив директор департаменту договірної роботи НСЗУ Андрій Віленський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Практично всі пропозиції від медустанов, які планували укласти контракт з НСЗУ, оброблені. Наступного тижня ми починаємо підписання контрактів з цими медичними закладами", - сказав він на пресконференції в Києві в п'ятницю.

Віленський також повідомив, що "з медустановами екстреної меддопомоги вже підписані контракти".

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"З 1 квітня медустанови зможуть почати працювати в нових умовах", - сказав він.

При цьому Віленський підкреслив, що нові умови роботи дозволять ефективно розподіляти та використовувати ресурси в системі охорони здоров'я.

У свою чергу, в.о. глави НСЗУ Оксана Мовчан повідомила, що НСЗУ отримала понад 1700 заявок від медустанов спеціалізованої медичної допомоги про входження в реформу, які зараз очікують підписання контрактів.

"У нас є закон про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення і закон про держбюджет на 2020 рік. Згідно з цими законами з 1 квітня стартує другий етап медреформи", - сказала вона.

Зі свого боку головний лікар Вознесенської багатопрофільної лікарні (Миколаївська обл.) Володимир Красьоха зазначив, що другий етап реформи дозволить не тільки підвищити зарплати лікарям стаціонарів, а й покрити дефіцит коштів, який відчувають кращі районні лікарні, які надають медпослуги жителям інших районів, які звертаються до них.

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"Нехай люди, які думають скасувати другий етап реформи, подивляться в очі нашим лікарям первинної ланки, які вже увійшли в реформу і отримують гідну зарплату, нехай вони подивляться в очі лікарям стаціонарів, хірургам, які сьогодні отримують в чотири рази менше, ніж лікарі "первинки". Є два варіанти: або дати гідну зарплату лікарям стаціонарів, або забрати зарплату у лікарів "первинки", - сказав він.

У свою чергу, завідувач відділенням нейрохірургії Полтавської обласної лікарні Михайло Тончев також підкреслив, що "лікарі в стаціонарах чекають реформу і чекають хорошу зарплату".

"Якщо їм не дати зарплату, лікарі виїжджатимуть за кордон. Пацієнти Полтави вже змогли оцінити переваги нової моделі. Працюючи в пілотному проєкті в Полтаві, ми змогли збільшити і кількість, і якість медичної допомоги", - сказав він.