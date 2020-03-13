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 Політика України, Київські новини
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 Київ замовив ще 100 тисяч експрес-тестів для діагностики коронавірусу, - Кличко

Столична влада замовила ще 100 000 експрес-тестів на коронавірус.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА, про це мер Києва Віталій Кличко заявив в ефірі радіо "НВ".

"На той випадок, якщо кількість хворих у столиці буде великою, ми вже замовили 100 000 швидких тестів, що невдовзі будуть у Києві. Щоб ми були підготовленими і могли оперативно здійснювати діагностику в разі потреби", – сказав Кличко.

Водночас він зазначив, що на сьогодні в Києві не зареєстровано випадків захворювання на коронавірус.

Кличко наголосив, що Київ вживає всіх можливих превентивних заходів для упередження можливого поширення вірусу Covid-19.

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Із 12 березня в столиці запроваджено план протиепідемічних заходів та обмежень, що діятимуть попередньо до кінця березня.

Особливу увагу столична влада приділяє й безпеці в громадському транспорті. Увесь рухомий склад громадського транспорту столиці, в тому числі й метро, двічі на день обробляють дезінфікуючими засобами – перед подачею на маршрути та в кінці зміни.

Нагадаємо, раніше мер Києва звернувся до Міністерства інфраструктури України та керівництва аеропорту "Бориспіль" із пропозицією закрити авіасполучення з країнами, де поширюється епідемія коронавірусу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181282
 
   
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Чтоб знать сколько гектар земли на кладбища выделять
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чтоб изолировать больных и не заражать других. Лечение существует, лечат последствия заражения этим вирусом. С самим вирусом справляется иммунная система.
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А сколько зелёносопельные заказали тестов? 640 штук?
640 против 100.000!
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правильно работаем. в ремонт моста 1500000000 а в жизнь и здоровье людей, большой и толстый .....уй
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Эти "экспресс-тесты" по крови из пальца за 15ть минут - фэйк.

Подробней тут: https://www.chinadaily.com.cn/a/202003/09/WS5e659239a31012821727d4b0.html

В нормальных тестах по всему миру используют мазок с горла или носа, результаты приходится ждать от нескольких часов до 2 суток.
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Помнится все всё горло прокричали на Юльку когда Юлька в 2009 закупила вагоны тамифлю. Особенно кремль орал, который сам закупил ещё больше. Таки и сейчас панику раскрутили - сейчас закупят пару вагонов тестов. Но забалевших, я думаю, в этот раз будет меньше чем при Юльке когда бушевала пандемия свиного грибба.
И самое интересное - корововирус внезапный, ВОЗ кричал, что тестов нет - караул, а тут через 2 недели их предлагают сотнями тысяч. Совпадение? Не думаю.
Взявшим три вагона тестов, четвёртый вагон бесплатно! ВОЗ.
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