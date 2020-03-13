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Все про:Ткаченко Олександр (59) COVID-19 (771)

 "На сьогодні я не бачу альтернативи, крім повного закриття кордонів", - "слуга народу" Ткаченко про коронавірус в Україні

Глава парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, нардеп від "Слуги народу" Олександр Ткаченко вважає за необхідне закрити кордони та ізолювати Україну з метою уникнення розповсюдження пандемії коронавірусу Covid-19 по всій країні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"На сьогодні не бачу альтернативи, крім повного закриття кордонів. Тільки так ми зможемо не допустити поширення вірусу. Сподіваюся, це рішення буде прийнято сьогодні на засіданні РНБО", - зазначив Ткаченко.

За його словами, досвід країн, що опинилися в епіцентрі пандемії, доводить, що починати закривати кордони потрібно вже сьогодні, коли вірус ще не набрав в Україні сили.

Також читайте: Кличко просить Мінінфраструктури закрити авіасполучення з країнами, де поширюється коронавірус

Ткаченко вважає, що Україна повинна діяти за прикладом Тайваню: впровадити жорсткий контроль кордонів, ініціювати активний пошук випадків захворювання, ввести карантин для всіх, хто демонструє симптоми вірусу, забезпечити лікарні необхідними ресурсами для оперативного реагування на поширення хвороби, а також провести національну освітню кампанію для боротьби з панікою і дезінформацією.

"Самоізоляція - єдиний ефективний і, що важливо, загальнодоступний спосіб зупинити пандемію. Максимум людей повинні залишатися вдома. Це стосується навіть країн, де не зафіксовані масштабні сплески вірусу. Наприклад, з сьогоднішнього дня кордон закрила Словаччина", - підкреслив він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181280
 
 
 Топ коментарі
 
Шмарклі трохи опіздали, зате сильно уху їли.
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Саме гірше, що із самоізоляцією та втратою 13 млрд баксів переводів від заробітчан накриється і гривня і економіка.
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Они видят или не видят, а больные люди прибывают каждый день. Что у нас за власть хреновая? Даже за себя и своих родственников не беспокоятся. Сейчас же прекращайте этот бардак и закрывайте границы. Температуру меряйте себе в ж-пе. Больные пьют жаропонижающие и без температуры прошныривают мимо контроля. А в инкубационном периоде как вы определите больного? Жах просто.Идиоты!
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Шмарклі трохи опіздали, зате сильно уху їли.
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Саме гірше, що із самоізоляцією та втратою 13 млрд баксів переводів від заробітчан накриється і гривня і економіка.
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Тебя гривна интересует или жизнь? Ты и на том свете будешь про гривну и экономику переживать?
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Лариса, ты готова вернуться в 90-е - зарплата раз в полгода, туалетной бумагой?
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Они видят или не видят, а больные люди прибывают каждый день. Что у нас за власть хреновая? Даже за себя и своих родственников не беспокоятся. Сейчас же прекращайте этот бардак и закрывайте границы. Температуру меряйте себе в ж-пе. Больные пьют жаропонижающие и без температуры прошныривают мимо контроля. А в инкубационном периоде как вы определите больного? Жах просто.Идиоты!
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идиоты те кто думают что перекрытие границ спасет от вируса
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Уже писал, что Вместо того, чтобы работать на упреждение, чиновники чухаются с опозданием на две-три недели. Только недавно вернулся из Барселоны. Теперь понимаю, почему даже российский Аэрофлот отменил сотни рейсов в Испанию. Понимают ли власть, украинские авиакомпании, что это (Испания, в тч Барселона) еще одни ворота для коронавируса? Рейсы туда следует немедленно отменить, пока еще не поздно! Испания - следующая после Италии, Германии, Франции по распространению опасной беды.
Закройте Испанию! Еще есть время!
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Власти Испании полностью изолируют 70 тысяч жителей четырех муниципалитетов в Каталонии в рамках мероприятий по борьбе распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Европейская правда : Испания является второй в Европе по количеству больных опасным вирусом.
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У даному випадку вже ніякої різниці немає, але твій підмах шмарклям зараховано)
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кто б сомневался, что зелень предложит самое идиотское решение!
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та да)
Петр то уже съе@ался "На сегодняшний день я не вижу альтернативы, кроме полного закрытия границ", - "слуга народа" Ткаченко о коронавирусе в Украине - Цензор.НЕТ 5667
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я что не могу поинтересоваться куда делся бывший президент за которого голосовал?
если серьезно то кто теперь возглавит оппозицию?
или думаешь что он вернется и в нужный момент опять запрыгнет на трактор как в 2014-ом?
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Так це ж маркетинговий хід. Ніби так казала його зелена колега.
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Запретить вьезд украинцам не может никто и ничто.... так что увы и ах...полное закрытие границы это бред...
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Всіх закрити вдома і роздати презервативи!
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и каждому - по Скалецкой! (мне можно Королевскую).
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немного запоздало - недели на две.... ну раз у самих мозгов нет - смотрите что люди умные делают, США еще позавчера закрыли границу, но вы ж дибилкуватые, поэтому дождетесь пока начнется эпидемия в стране,, а потом начнете закрывать/перекрывать... Заболею - ссуки зеленые пойду не в больницу, а к вам на прием - в администрацию, районные советы, налоговую... - всех вас ***** обойду.
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ггг, т.е. несмотря шо вирусанет, чудаки обосрались и предлагают закрыться?
это одно из двух - либо - вирусесть, либо нас делают клоунами(сбрасывает колпак, тушь, и ретушь)
меры надо было принимать 1.5 мес. взад.
после клоунады(не случайной) с самолетом и Санжарами, считаю не лишним напомнить раздел конституции - .... там прямо как в Конституции сша - народ имеет право на....(борется с боевиками Авакова)
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я не вижу/ Зато народ видит: Нардеп Ткаченко из "Слуги народа" владеет виллой в заповедной зоне Киева на Трухановом острове./ Скандальный застройщик Вавриш признался, что нардеп Ткаченко является его партнером по Одесской киностудии.
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Закрытие границы,как в Израэля. 14 дней карантина оплати,иначе в страну не пустят!
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А лично я радуюсь параду на 9 мая в Москве и пусть Зеленский туда едет со всей свитой, с Медведчуком, ОПЗЖ и прочими украинофобами из Украины...
Там в рашке как раз в это время будет пик эпидемии короновируса... Пусть все массово там перезаразятся вирусом и сдохнут ватники
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слушайте,ну если даже тупой Кличко это понял.
А вам до сих пор не понятно что нужно закрыть границу.
я честно только пожимаю плечами от вашей некомпетентности.
каких то тупых детей набрали что в снбо что в раду. они по факту делают что то .
а планировать или понять уровень угрозы не могут.
по факту что то делать, открою тайну, будет поздно.
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Упоротость рыгосоевых зашкаливает просто)))
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можно примеры где "тесты предоставляются бесплатно"?
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В Германии (если врач рекомендует, т.е. "по рецепту").
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заболевшим (у кого есть симптомы) во всех странах, в т.ч. в Украине, тест делают бесплатно.
А если хочешь сам провериться, то покупай в аптеке за свои или иди в лабораторию и делай платный тест.
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Ты перепутал коронавирус с беременностью. Проверься на неё, потом комментируй. "На сьогодні я не бачу альтернативи, крім повного закриття кордонів", - "слуга народу" Ткаченко про коронавірус в Україні - Цензор.НЕТ 510
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Ты перепутал совок с Германией. Узнай сколько обходится больничной кассе 1 тест, потом напиши сколько работающий немец отчисляет на медицину с зарплаты, потом рассказывай про "халяву".
И заодно напиши если хочешь купить в аптеке в Германии тест, сколько будет стоить.
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Я не хочу покупать. У меня страховка есть. А что ты делаешь в Польше без страховки- не ясно (если, конечно, ты не из параши пишешь). "На сьогодні я не бачу альтернативи, крім повного закриття кордонів", - "слуга народу" Ткаченко про коронавірус в Україні - Цензор.НЕТ 290
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Давно пора. Для иностранцев закрыть наглухо, для украинцев - или платное прохождение теста за счет въезжающего, или 14-ти дневный карантин опять таки за счет въезжающего.
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А откажется платить ! Что тогда ?
Просить убежище , так как родина от тебя отказалась !?
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Границы между областями,въезд-выезд из областных центров-закрыть (блокпосты нацгвардии), в них же ввести полный карантин хотя бы на месяц-работают только аптеки, больницы, обьекты критической ифраструктуры, общественный транспорт закрыть-особенно метро.
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и зубы на полку. Зарплата раз в полгода, туалетной бумагой.
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ты сравни "запас прочности" у Италии и у Украины.
Китай вон уже "докарантинился" - экономика накрылась киской.
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Вы сравните медицину Италии, Китая и Украины, потенциал государственного менеджмента ,а потом определите приоритеты- затянуть пояса, или передохнуть.
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1. Закрытие гшраниц не спасет от вируса, может только немного замедлит распространение. Даже Меркель про это говорила
2. Если после перекрытия рухнет экономика, то тех кто заболеет лечить будет просто не на что, так что никакого выигрыша не будет.
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Испания полностью изолирует 70 тысяч жителей четырех муниципалитетов в Каталонии из-за вспышки коронавируса
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Согласен на 100%, только оттягивать нельзя. Как минимум с 15 марта и по 15 июня. ( три недели это просто показуха, не пускать нужно на апрельские и майские праздники и приближенные к ним сроки) Ну что ж вот так случилось, пусть празднуют в Италии , Франции, Германии, и т.д. Неплохие места однако...
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З ОРДЛО - стопудово! Бо рюкзаков сказав, що в Горлівці вже 12 випадків зараження цим вірусом.
От тіко звідки він там? В московії меньше випадків, в Україні теж... Авіасполучення у Горлівки зі світом немає... Звідки воно там? Марсіани?
Є ще один варіант - хтось бреше: або Аваков про 12 випадків в ОРДЛО, або наше МОЗ про кількість випадків в Україні...
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Спробуйте безкоштовно лікувати хворих,і тих що хворі на коронавірус і безмозглих з цензора.
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а я не вижу тупицу и взяточника Ткаченко в роли депутата.
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В первую очередь с РФ! Как наиболее вирусоопасной.
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Там уже не вирус, там ЭПИДЕМИЯ головного мозга!
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я не вижу альтернативы, кроме полного закрытия границ//

Да поздно уже пить боржоми.
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Альтернатива - закрыть всех в бомбоубежищах и подвалах!
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одна надежда на то, чтобы благодаря вирусу, раз уж его не избежать, хотя бы половина Рады и прочих "слуг" повыздыхивала
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https://www.youtube.com/watch?v=F_eD4oAp0qo&ab_channel=%D0%A7%D0%B8%D0%B7%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%80

"Перекроют нам границы,
Твой туризм пойдёт к .уям.
Не годится ездить в Ниццу,
Так сказал Омар Хайям."
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На прошлой неделе 230 тысяч человек заразилось насморком и 9 умерло от насморка.
И ни одному умершему не сделали анализ.
А шо может сделать эта гребаная медицина, в которой одноногому инвалиду нужно каждый год подтверждать свою инвалидность.
Так что поздно самоизолироваться - скоро нас изолируют от мира.
А слугам народа пусть близиться писец - катастрофа наступает при их полном самодержавии... Землю дебилы не продавайте - вас же хоронить потом негде будет...
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От вируса умрут немногие. Точно меньше, чем от рака. А вот экономические последствия для мировой экономики и для каждого из нас в том числе будут от серьезных до катастрофических. Буквально для каждого. На наших дорогах в день гибнут 12-20 человек. Это наших правителей в бронированных мерсах с сопровождением волнует мало. А когда есть каждому из них лично угроза насморка с осложнениями, зачесались. Не паникуйте. Пережили Чернобыль, переживем и Зеленского с коронавирусом.
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У этого вируса другая фишка, которую наши дебилы-недоучки властные или неспособны заметить, или не хотели о ней говорить, надеясь побыстрее закон о земле продавить и бабки от МВФ получить - инфицированного на начальной стадии вообще невозможно определить! Вирус-невидимка. Поэтому из-за жадности, меркантильности или тупости упущен момент, когда нужно было закрывать границы и изолироваться. Потому как о каком карантине можно говорить - вспомни маршрутку на Троенщину в часы пик, или то же метро.
Китайцы сразу закрыли общественный транспорт.
А вирус все время мутирует, и мы постоянно узнаеи о нем новое. Да, пока он слабее бубонной чумы, но что будет через месяц, через полгода? А по проникновению в человека это идеальное оружие. Осталось ему только отрастить зубки поострее и человечеству может наступить кирдык!
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Б.... Поки не пізно, перестаньте гнати на роботу бюджетних... Працювати мають виключно виробництво... Нах... Ганяти на роботу препада з універа чи вчителів у школах???? Чим думає місцева влада???? Явно не мозгами.
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