 "На сьогодні я не бачу альтернативи, крім повного закриття кордонів", - "слуга народу" Ткаченко про коронавірус в Україні

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"На сьогодні не бачу альтернативи, крім повного закриття кордонів. Тільки так ми зможемо не допустити поширення вірусу. Сподіваюся, це рішення буде прийнято сьогодні на засіданні РНБО", - зазначив Ткаченко.

За його словами, досвід країн, що опинилися в епіцентрі пандемії, доводить, що починати закривати кордони потрібно вже сьогодні, коли вірус ще не набрав в Україні сили.

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Ткаченко вважає, що Україна повинна діяти за прикладом Тайваню: впровадити жорсткий контроль кордонів, ініціювати активний пошук випадків захворювання, ввести карантин для всіх, хто демонструє симптоми вірусу, забезпечити лікарні необхідними ресурсами для оперативного реагування на поширення хвороби, а також провести національну освітню кампанію для боротьби з панікою і дезінформацією.

"Самоізоляція - єдиний ефективний і, що важливо, загальнодоступний спосіб зупинити пандемію. Максимум людей повинні залишатися вдома. Це стосується навіть країн, де не зафіксовані масштабні сплески вірусу. Наприклад, з сьогоднішнього дня кордон закрила Словаччина", - підкреслив він.