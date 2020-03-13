 Комітет виборців України застеріг від спроб зірвати вибори в 179 окрузі

Відповідну заяву оприлюднено на офіційному сайті організації, передає Цензор.НЕТ.

За інформацією Комітету виборців України, у 179 окрузі на Харківщині за підтримки одного з кандидатів фактично розпочато кампанію зі зриву виборів. Зокрема, опубліковано звернення до Президента з проханням перенести дату виборів у зв’язку з введенням в Україні карантину.

"КВУ наголошує, що згідно з вимогами чинного законодавства (положення ст. 38, 64, 69 Конституції України) наразі немає правових підстав для перенесення дати виборів у 179 окрузі і закликає неухильно дотримуватися рекомендацій ЦВК та організовувати виборчий процес у відповідності до вимог Конституції та законів України", – йдеться у заяві.

Комітет виборців України нагадав, що відповідно до Конституції конституційне право громадян України обирати та бути обраними до органів державної влади може бути обмежене лише в разі надзвичайного чи воєнного стану.

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Разом з тим, у КВУ зазначили, що зараз активно поширюється маніпулятивна інформація щодо нібито неможливості проведення проміжних виборів народного депутата у зв’язку із коронавірусом.

"З огляду на це КВУ звертає увагу на Постанову ЦВК від 12 березня, якою Центрвиборчком визначив перелік заходів, які необхідно вжити для убезпечення кандидатів, виборців, членів комісії від поширення коронавірусу та проведення виборів у відповідності до чинного законодавства", – наголошують автори заяви.

У КВУ наголосили, що ЦВК звернулась до Харківської обласної державної адміністрації щодо надання ДВК інформаційних матеріалів з профілактики інфікування коронавірусом, організації дезінфекції приміщень для голосування, забезпечення членів виборчих комісій індивідуальними засобами захисту, антисептичними засобами та засобами термометрії. Для виборців планується забезпечити наявність антисептичних засобів перед приміщеннями для голосування.

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