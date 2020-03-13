 "Укрзалізниця" тимчасово призупинила пасажирське залізничне сполучення зі Словаччиною

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

"До сьогодні між країнами курсували поїзди № 960/961 Кошице — Мукачево, № 962/963 Кошице — Мукачево, № 8860/8863 Чієрна над Тисою — Чоп та № 8862/8861 Кошице — Чоп, що належать Словацьким залізницям, а також безпересадковий вагон Укрзалізниці № 26/382 Київ — Кошице.

Поїзди Кошице — Мукачево, Чієрна над Тисою — Чоп та Кошице — Чоп залишилися на території Словацької Республіки. Пасажири безпересадкового вагону Київ — Кошице, що відправився 12 березня з Києва, покинули поїзд на станції Чоп. Повертатися до Києва вони відмовилися", - сказано в повідомленні.

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Продаж квитків на зазначені поїзди призупинено. Повернення коштів за раніше придбані проїзні документи проводиться в усіх квиткових касах Укрзалізниці згідно з діючими нормативно-правовими актами та правилами.

Інші міжнародні поїзди та поїзди внутрішнього сполучення курсують за графіком.

Також повідомляється, що при перетині кордону з Україною всім пасажирам проводиться температурний скринінг.

"Укрзалізниця виконує всі накази та вимоги Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства інфраструктури України, підтримує постійний контакт із Державною прикордонною службою, Центром громадського здоров’я МОЗ та іншими установами.

Перепрошуємо за незручності та закликаємо пасажирів ставитися до ситуації з розумінням", - повідомили в" Укрзалізниці ".

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