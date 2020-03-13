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 Політика України
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 Брифінг за результатами засідання РНБО щодо боротьби з коронавірусом. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Рада національної безпеки і оборони провела засідання щодо боротьби з коронавірусом.

Цензор.НЕТ пропонує пряму трансляцію брифінгу за результатами засідання РНБО.

Трансляція: hromadskeua

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський оновив склад РНБО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181277
 
 
 Топ коментарі
 
О капитуляции в Минске расскажите, твари. Брифинг по результатам заседания СНБО относительно борьбы с коронавирусом - Цензор.НЕТ 1467
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Хватит про вирус ,давай про ту херню что подписали в Минске ... Брифинг по результатам заседания СНБО относительно борьбы с коронавирусом - Цензор.НЕТ 6249
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Пипец как важно ! А что там в Минске ??!!!!!!!
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Как ни парадоксально, но я радуюсь эпидемии короновируса...
Обьясняю почему... А потому, что Украина в таком случае выстоит как независимое государство.
Ибо не будет Зеленского и не будет кому сдавать Украину пуйлу.
А Зеленского не будет по той причине, потому что начнётся экономический кризис и стагнация экономики. И Зеленский либо сам уйдёт либо его уйдут...
А кризис неминуем... Сами видите. Страны самоизолируются, закрывается малый и средний бизнес (кафе, бары, рестораны, кинотеатры, театры, транспорт, даже торговля уменьшится... люди банально будут бояться выходить из дома... пострадают так же учителя, преподаватели, итд... ибо все школы будут закрыты на карантин... итд)... Сократится внешняя торговляю
будут падать в цене не только нефть и газ, но и золото, руды, химия (то что продаёт Украина за рубеж за валюту).
Гривна будет падать, что уже происходит... А значит инфляция.
Будут закрываться или приостанавливаться производства.
А значит безработица, нищета... Урезание бюджета, пенсий, соцвыплат, зарплат бюджетникам итд...
То есть, экономический кризис похлеще 2008-2010 годов...
И в этих условиях, Зеленскому - ..опа. Недовольство народа достигнет предела.
Далее внутриполитический кризис.
Он лично будет нести ответственность за кризис, ибо у него вся власть в руках - исполнительная, законодательная...
Поэтому его и снесут и он не успеет сдать Украину пуйлу.И припомнят тогда ему все его разговоры о мире (с пуйлом и на условиях пуйла), все его признания ОРДЛО, все его примирения, все отводы войск и запрет на ответ врагу, итд...
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О капитуляции в Минске расскажите, твари. Брифинг по результатам заседания СНБО относительно борьбы с коронавирусом - Цензор.НЕТ 1467
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Хватит про вирус ,давай про ту херню что подписали в Минске ...
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Ольга Стефанишина@stefanyshyna 1 ч

Увага!
Змінили час та адресу засідання комітету з питань здоров'я нації.
Перенесли на 18:00. В приміщення МОЗ за адресою Грушевського, 7.
Будемо відбивати атаку регіоналів на медреформу
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Ермак налил воды и сбежал от вопросов журналистов.
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Самое поганое то, что не короновирус сейчас главное, а подписанная в Минске капитуляция Украины.
Специально для сторонников Зеленского объясняю. Капитуляция - это не мир, это расправа над проигравшим невоенными способами. Какая будет расправа России над Украиной? Вспомните историю, никакой коронавирус не унесет столько жизней украинцев, как многолетние репрессии, которые нас ждут. Не будет ни Украину, ни украинцев, и надо быть полными идиотами, чтобы этого не понимать.
"Когда боги хотят кого-нибудь наказать, они лишают его разума" - это о 73%, проголосовавших за Зеленского.
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А где СНБО меры по борьбе с зеленовирусом?
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