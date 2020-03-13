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Все про:Чехія (301) COVID-19 (771)

 Чехія з 16 березня повністю заборонить в'їзд і виїзд з країни

Уряд Чехії оголосив, що в зв'язку з загрозою коронавірусу з 16 березня набуває чинності повна заборона на в'їзд іноземців на чеську територію і на виїзд чехів з країни.

Про це повідомив глава МВС Чехії Ян Гамачек, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Опівночі на понеділок ми забороняємо всім іноземцям в'їжджати до Чеської Республіки і водночас (забороняємо. – Ред.) всім громадянам Чехії залишати чеську територію", - наводять західні ЗМІ слова глави МВС Чехії Яна Гамачека.

Раніше в Чехії виявили 117 випадків захворювання коронавірусом.

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Станом на 13 березня кількість заражених коронавірусом у світі перевищує 128 тис. осіб, зафіксовано понад 4,7 тис. летальних випадків. У той же час близько 70 тис. осіб вилікувалися.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181274
 
   
 Топ коментарі
 
До нас прийшов коронавірус і рюцкій мір вже стукає гарматою в двері.
В країні завівся зрадник..
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А заробитчане, у кого трехмесячный безвиз заканчивается?
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Так... вторая Северная Корея уже есть. Кто следующий?
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Неделю назад, в НБУ заявили, что в связи с эпидемией короновируса, денежные переводы заробитчан из Европы в Украину резко сократятся.
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если слуги народа сегодня у нас не сделают тоже самое
это будет преступление против нации
штаты закрыли!
с орков пример берём? или команды от них ждём?
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До нас прийшов коронавірус і рюцкій мір вже стукає гарматою в двері.
В країні завівся зрадник..
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ось це я розумію підхід. Закрили кордони і все, ще надзвичайний стан введуть і все.
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Вот так бы и нам.. Но хватит ли духу у власти. Вряд ли ( и это замечу не Китай, а демократическая Чехия)
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