 Чехія з 16 березня повністю заборонить в'їзд і виїзд з країни

Про це повідомив глава МВС Чехії Ян Гамачек, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Опівночі на понеділок ми забороняємо всім іноземцям в'їжджати до Чеської Республіки і водночас (забороняємо. – Ред.) всім громадянам Чехії залишати чеську територію", - наводять західні ЗМІ слова глави МВС Чехії Яна Гамачека.
Раніше в Чехії виявили 117 випадків захворювання коронавірусом.
Станом на 13 березня кількість заражених коронавірусом у світі перевищує 128 тис. осіб, зафіксовано понад 4,7 тис. летальних випадків. У той же час близько 70 тис. осіб вилікувалися.
это будет преступление против нации
штаты закрыли!
с орков пример берём? или команды от них ждём?
В країні завівся зрадник..