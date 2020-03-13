 Зеленського і Єрмака судитимуть за державну зраду, - журналіст Шуклінов про "консультативну раду" щодо Донбасу

Про це пише в фейсбуці журналіст "Ліги" Петро Шуклінов, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Володимир Зеленський, судячи з усього, погодився, що в Україні громадянська війна. Єрмак прямо виводить Росію з війни на Донбасі. Офіційний Київ почне прямі переговори з терористами: з одного боку - 10 представників Києва, з іншого - 10 Донецька/Луганська. Решта членів Мінська по одному голосу. Це сценарій Придністров'я, який теж підписував Козак. Повторили з Україною. Молдова в підсумку залишилася з ганьбою і без територій", - зазначив він.

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Як повідомлялося раніше, У Мінську підписані домовленості про створення органу, яким фіксується суб'єктність ОРДЛО, а Росія в статусі гаранта-спостерігача, опинилася нарівні з Німеччиною, Францією та ОБСЄ.