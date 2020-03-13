 Зеленський оновив склад РНБО

Зі складу РНБО виключені колишній прем'єр-міністр Олексій Гончарук, колишній міністр оборони Андрій Загороднюк, колишній міністр фінансів Оксана Маркарова і колишній Генеральний прокурор Руслан Рябошапка, передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ОП.
На їхнє місце призначені нові члени уряду Денис Шмигаль, Андрій Таран та Ігор Уманський, а також т.в.о. директора Державного бюро розслідувань Ірина Венедіктова.
Колишній міністр закордонних справ Вадим Пристайко залишився в РНБО на новій посаді віцепрем'єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. При цьому до складу Радбезу включений його наступник по МЗС Дмитро Кулеба.
Таким чином, до РНБО зараз входять до 16 осіб:
Зеленський Володимир (президент)
Аваков Арсен (МВС)
Баканов Іван (СБУ)
Венедіктова Ірина (ДБР)
Данілов Олексій (секретар РНБО)
Євдокимов Валерій (Служба зовнішньої розвідки)
Єрмак Андрій (Офіс президента)
Кулеба Дмитро (МЗС)
Пристайко Вадим (Кабмін)
Разумков Дмитро (Верховна Рада)
Смолій Яків (НБУ)
Таран Андрій (Міноборони)
Уманський Ігор (Мінфін)
Хомчак Руслан (Генштаб)
Черкаський Ігор (Держфінмоніторинг)
Шмигаль Денис (Кабмін)
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сивоху хачуууууу!!!
Вот результат оманского сговора осла зе
Что еще светит за госизмену?
Россия не сторона конфликта, а миротворец.
Крым российский.
Санкции с России будут сняты до конца апреля.
А Кривонос где?
І це добре, бо йому нічого робити серед зрадників та колаборантів
57 хв ·
Государственная измена. 11 марта в Минске подписан позорный акт о капитуляции Украины в Войне за независимость. Но никаких полномочий Кучма для принятия этого решения не имеет, все это можно и нужно отметить. И все это будет отменено.
Если в стране есть Служба безопасности, то она обязана открыть уголовное дело против всего состава Трехсторонней контактной группы в Минске.
Тайно, без согласований с Верховной Радой, представителем Украины принят сценарий Путина - фактическое признание оккупационных властей РФ как "представителей отдельных районов Украины". Признание "отдельных районов" полностью противоречит позиции самого президента Зеленского, который в Мюнхене 15 февраля заявил: «Мы готовы к переговорам с местным населением, но не с непризнанными, с точки зрения международного права, властями».
Этот документ по сути показывает, что "непризнанные власти" фактически признаются, а Россия уже не несет ответственности за мирное урегулирование.
Это сценарий Приднестровья, который привел к сдаче Молдовой части своей территории, и подписал этот план в свое время от РФ тот же самый Дмитрий Козак.
Все шесть лет вели переговоры с РФ, и обмен пленными Зеленский согласовывал с Путиным. А теперь РФ уже не несет ответственность, теперь в документе есть "отдельные районы Украины", то есть Украина ведет переговоры сама с собой, это означает, что мы сами признаем у себя "внутренний конфликт". Тот самый, который пиарит Сивохо.
Сейчас в 13.30 будет брифинг главного переговорщика от Украины - главы Офиса президента Андрея Ермака - я хочу услышать кто конкретно за это несет ответственность, весь список.
Так вот, что сейчас необходимо:
1. Выступить должен не какой-то клерк, а сам президент Украины Владимир Зеленский и назвать, что это такое. Президент должен учиться отвечать за поступки и называть вещи своими именами.
2. Все договоренности должны быть в полном объеме представлены на рассмотрение Верховной Рады, президент не имеет права принимать такие решения сам, необходима ратификация парламентом.
3. Гражданское общество должно мобилизоваться и дать оценку действиям капитулянтов, и следует рассмотреть вопрос - достойны ли эти люди до сих пор находиться в своих кабинетах. Предателям во власти не место.
Arseniy Yatsenyuk
@Yatsenyuk_AP
5 часов назад
Зеленському не потрібно їхати 9 травня на парад Путіна. Було б правильно, якби президент прийняв рішення, як ми відзначаємо 8 і 9 травня спільно з нашими європейськими друзями. Ідеологема Кремля, що Росія - країна переможниця. РФ цим намагається приватизувати спільну перемогу
Сейчас, прозрев, он начинает понимать, что с себя представляет эта зешобла. А ведь раньше перед выборами, он сам был за то, абы не Порошенко и топил его при каждом удобном случае. Сейчас все, такие, как тот же Бутусов, виновные в том что происходит. Но радует то, что у них наступает прозрение.
Юрій Гудименко
Я вам вот что хочу сообщить, мои дорогие.
С утра выходит мэр Киева Виталий Кличко, который не устаёт рассказывать в интервью о своей застаревшей дружбе с Ермаком, и сообщает, что коронавирус, эпидемия и карантин. По причине коронавируса, эпидемии и карантина, сообщает нам Кличко, будут ограничены массовые мероприятия.
Метро с сотнями тысяч людей в закрытом помещении не закрывается. Вокзалы не закрываются. Аэропорты не закрываются. А массовые мероприятия закрываются. Это нам Кличко сообщает по видео.
Ооооокей.
Дальше выходит Кабинет министров имени Ермака и сообщает нам всем всё то же. Закрывают школы, ВУЗы и массовые мероприятия, превышающие 200 человек. Метро пускай работает, шпайш машт флоу. И Рада, там особо прописано, должна работать (420+ депутатов в закрытом помещении). А митинги всё.
Оооооооокей-2.
А дальше выходит уже не видосик от Кличко, а документик от Кличко. От КГГА, если точнее. И в документике написано, что ограничение на массовые мероприятия уже не 200 человек. А уже оно в Киеве 60 человек. И только тех, «які пройшли термометрію».
А теперь своими словами.
В городе, где подтверждённых случаев заболевания 0 (прописью: ноль), вводится запрет на массовые мероприятия, а на метро не вводится. И на автобусы. И на троллейбусы. И на трамваи. Значит, что этот запрет, вероятно, не призван побеждать эпидемию, которой, кстати, нет, если верить тому же Кабмину. Это значит, что этот запрет должен победить что-то другое. Например, право на массовые протесты.
Я не думаю, что так власть Ермака-Зеленского планирует уменьшить запланированные акции ко Дню добровольца или планирующиеся на следующей неделе изменения в избирательный кодекс в части выборов на Донбассе (это пока слухи, но). Я считаю, что так власть Ермака-Зеленского под предлогом эпидемии (1 заболевший на страну) смотрит, сглотнем ли мы запреты массовых собраний.
Поэтому что я вам могу сказать, дорогие мои мамкины диктаторы.
Хрен вам, а не отмена движей на 14 марта. Надо не больше 200 человек? Окей, будет много колонн по 199 человек. Боимся эпидемии? Так мы будем в масках. Медицинских. Из эпидемиологических соображений.
Тут не Россия. Тут фигня с «пройдите рамку» не сработает. Тут Украина. И у нас тут другая эпидемия. У нас рак власти. Рак системы. Зелёные метастазы поползли.
Придётся вас лечить.
А массовые мероприятия - это НЕ необходимость. Отменяется то без чего можно всполне пережить.
Интервалы уменьшить - хорошая идея, а митинги, концерты и тд - совсем не мешает приостановить.
А то тут некоторые вообще метро предлагают отменить. Представляете, как вечером будет масса народа не в метро, а пешком топать?
лавровамерина и скабеевусливной бачок, чтобы не тратить время и средств на слив инфы
А что вы подписали 11 марта, товарищ зелЁный пид###? Как это объяснять?
Микола Княжицький
План влади наступний: скористатися заходами безпеки від поширення коронавірусу, заборонити масові заходи, у цей час прийняти спекулятивний, антиукраїнський закон про землю, скасувати закон про українську мову і, можливо, прийняти закон про особливий статус ОРДЛО на постійній основі.
І головне, нічим заперечити необхідність заходів проти поширення коронавірусу. Тому ми вже маємо думати про ******* форми боротьби для захисту демократії та державності.
Ми маємо вимагати від влади у такому випадку перенесення розгляду питань, які є резонансними у суспільстві. Бо люди все одно вийдуть. У масках. Балаклави називаються.
Іван Хомяк
З позиції лінійної логіки, карантин - це добре.
Просте питання, яких у мене декілька: якщо через три тижні карантину епідемія не зупиниться? "Продлевать будете?" На скільки? До повного припинення епідемії? Скільки часу він зможе тривати?
А якщо "діти не в школі" і "більше трьох не збиратися" не спрацює? (До речі, має хтось інформацію про навчальні заклади, які стали епіцентрами масового зараження?) Тоді його буде посилено до італійсько-китайсько-корейського зразка? А якщо і це не спрацює?
Ми маємо справу із людьми, яким потрібно заробляти гроші, щоб жити. Що буде, коли буде перейдено поріг, за яким перебування в карантині стане фінансово неможливим? Це не потягне за собою соціальний вибух? І якщо це станеться, то не зросте кількість жертв через насильство і втрату контролю над поширенням хвороби. Фінансовий, соціально-психологічний та політичний фактор тут не менш важливий за вірулентність чи контактність.
Карантин можна використати як тимчасовий засіб, але ніхто не зможе цілою державою сидіти в ньому роками. Я не бачу жодної підстави вважати, що епідемія закінчиться в червні. Буде за щастя, якщо коронавірус за допомогою масової вакцинації вдасться взяти під контроль до 2023-2024 років.
Будьмо реалістами, не спрощуймо проблему. Наші зелені більшовики використовуватимуть на повну котушку коронавірус із політичною метою - знищення опонентів і захист від заворушень через економічний провал. Для них коронавірус - це подарунок з неба. Вони за час виграний карантином (якщо він буде виграний) не зроблять нічого. Ось вже який тиждень не можуть тестувальні системи дістати. Тому повернімося в реальність і починаймо готуватися до епідемії з усіма її наслідками самі.
Ми проходимо п'ять стадій прийняття неминучого. Зараз у нас стадія "торгування". Хто не перейде швиденько до стадії "прийняття", той…
Більш про це не писатиму, просто дістану цей допис через 40 днів або за рік. Експеримент - це найвища інстанція в суперечці.
Вали в Ростов
зебіли, ви зробили це разом, дебіли-експериментатори,.
является государственным изменником
Все что оно подписсывает недействительно
3 роки тюрми має отримати ця МЕРЗОТА!!
яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти ківалови, шубіни, медведчуки, сивохи, партнови, шефіри, шуфричі, бувші ригіАнали і 95 кагал!
А шо уже говорить как о президенте, тот же фигляр, кукла,
а теперь ещё и предатель Украины. Кем он ещё станет, -
одному чорту известно..