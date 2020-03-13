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 Суспільство, Здоров'я
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 Сьогодні з підозрою на коронавірус госпіталізована жінка, яка повернулася з Італії 8 березня, - Чернівецька ОДА

Сьогодні, 13 березня, в обласну клінічну лікарню з підозрою на коронавірус госпіталізували ще одну буковинку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Чернівецької ОДА.

Як зазначили у відомстві, жінка має ознаки інфекційного захворювання і перебувала в Італії. Вона повернулася додому 8 березня.

Також у інфекційному відділенні перебуває дружина буковинця, у якого вчора, 12 березня, діагностовано COVID-19. Вона почувається добре та не має ознак захворювання. Однак вирішила ізолюватися у медичному закладі, щоб не наражати на небезпеку оточення.

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Таким чином, станом на 13:00 13 березня, в області є 2 підтверджених випадки інфікування коронавірусом.

Всього до інфекційного відділення обласної клінічної лікарні з підозрою госпіталізовано 6 осіб.

Сьогодні з підозрою на коронавірус госпіталізована жінка, яка повернулася з Італії 8 березня, - Чернівецька ОДА 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181268
 
 
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Раніше привозили євро з тріппером, та тепер лише короновіріс. Де ж справедливість?
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От дебільне створіння. Ну якого, питається, пертись в сім`ю, розносити заразу, наражати на смертельну небезпеку рідних і всіх навколо? Та сиди ж ж, курво, в тій Італії. Там і нагодують і вилікують. Ні, сучища, пруться, бо додому, бо там страшно. От тепер, курво, тобі дійсно буде страшно.
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8 марта... цветы... Вспомнился анекдот...
- Доктор вы с ума сошли! Зачем вы мне прописали букетик фиалок в жопу засунуть?!
- Батенька, вам уже все равно. А у нашего патологоанатома Танечки завтра день рождения. Ей будет приятно.
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