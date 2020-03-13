 У Мінську підписано акт про капітуляцію України у війні за незалежність - це держзрада, - Бутусов про створення "консультативної ради" з представниками ОРДЛО

Про це написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов, коментуючи рішення Тристоронньої контактної групи, засідання якої відбулося в Мінську 11 березня.

"Державна зрада. 11 березня в Мінську підписано ганебний акт про капітуляцію України у Війні за незалежність. Але жодних повноважень Кучма для ухвалення цього рішення не має, все це можна і потрібно скасувати. І все це буде скасовано. Якщо в країні є Служба безпеки, то вона зобов'язана відкрити кримінальну справу проти всього складу Тристоронньої контактної групи в Мінську. Таємно, без погоджень з Верховною Радою, представником України прийнято сценарій Путіна - фактичне визнання окупаційної влади РФ як "представників окремих районів України". Визнання "окремих районів" повністю суперечить позиції самого президента Зеленського, який у Мюнхені 15 лютого заявив: "Ми готові до переговорів з місцевим населенням, але не з невизнаною, з погляду міжнародного права, владою". Цей документ по суті демонструє, що "невизнана влада" фактично визнається, а Росія вже не несе відповідальності за мирне врегулювання", - наголосив журналіст.

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"Це сценарій Придністров'я, який призвів до здачі Молдовою частини своєї території, і підписав цей план свого часу від РФ той самий Дмитро Козак. Сьогодні о 13:30 буде брифінг головного перемовника від України - голови Офісу Президента Андрія Єрмака - я хочу почути, хто конкретно за це несе відповідальність, весь список. Так от, що зараз необхідно: 1. Виступити має не якийсь клерк, а сам президент України Володимир Зеленський і назвати, що це таке. Президент має вчитися відповідати за вчинки і називати речі своїми іменами. 2. Усі домовленості мають бути в повному обсязі представлені на розгляд Верховної Ради, президент не має права ухвалювати такі рішення сам, необхідна ратифікація парламентом. 3. Громадянське суспільство має мобілізуватися і дати оцінку діям капітулянтів, і слід розглянути питання - чи гідні ці люди досі перебувати у своїх кабінетах. Зрадникам у владі не місце", - резюмував Бутусов.

Як повідомлялося раніше, у Мінську підписано домовленості про створення органу, яким фіксується суб'єктність ОРДЛО, а Росія в статусі гаранта-спостерігача опинилася нарівні з Німеччиною, Францією та ОБСЄ.