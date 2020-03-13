 Україна забороняє в'їзд жителям із реєстрацією на тимчасово окупованих територіях і іноземцям через КПВВ на лінії зіткнення, - Аваков

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на виїзному засіданні Кабміну, передає Цензор.НЕТ.
"Ми пропонуємо режим обмеження для іноземних громадян стовідсотковий по пунктах пропуску на лінії зіткнення і ми пропонуємо пропускати громадян України, які мають реєстрацію на неокупованій території, аби мати можливість більшого контролю. Тобто, якщо громадянин України проживає в Горлівці, на непідконтрольній нам окупованій території, має там місце реєстрації, він не може бути пропущеним на територію України поки діє карантин", - заявив Аваков.
если вторым пунктом карантин ВР и изоляция (от вируса ) керивныцтва - то у Борисыча есть реальный шанс войти в Историю великим человеком..
пусть пока посидят и подыхают от короновируса у себя в лугандоне
у них почти у всех регистрация на нашей территории,
а в Горловке они зарегистрированы по паспорту Лугандона.
Если прописан в лугандоне то пускать не будут
без этой временной прописки они бы пенсии и прочие выплаты не смогли бы получать
Шастают те, у кого украинский паспорт и временная регистрация на подконтрольной территории.
Им шастать не запрещается
Давно пора перекрыть гнойный абсцесс!
с "Байрактара"..
Deep Progressive Kebab
Для запобігання розповсюдженню коронавірусної інфекції серед груп ризику, МОЗ забороняє пенсіонерам збиратися під під'їздами, набиватися у маршрутки та стояти у чергах в ЖЕКах, на пошті, у полікліниці та щоб просто спитати.
воистину было бы счастье да несчастье помогло
пускай месяцок поварятся в собственном соку
похлебают русского мира
... а арту я бы на всякий случай поближе подтянул
2. это надо было бы делать месяц назад(как минимум)
3. просто дурак.
4. Шапошников прав(говорит шо аваков - бандит)
5. .... ну ладно, не скажу куда ему идти. но вы поняли.