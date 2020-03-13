 Україна забороняє в'їзд жителям із реєстрацією на тимчасово окупованих територіях і іноземцям через КПВВ на лінії зіткнення, - Аваков

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на виїзному засіданні Кабміну, передає Цензор.НЕТ.

"Ми пропонуємо режим обмеження для іноземних громадян стовідсотковий по пунктах пропуску на лінії зіткнення і ми пропонуємо пропускати громадян України, які мають реєстрацію на неокупованій території, аби мати можливість більшого контролю. Тобто, якщо громадянин України проживає в Горлівці, на непідконтрольній нам окупованій території, має там місце реєстрації, він не може бути пропущеним на територію України поки діє карантин", - заявив Аваков.

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