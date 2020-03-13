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 Політика України, Здоров'я
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 Україна забороняє в'їзд жителям із реєстрацією на тимчасово окупованих територіях і іноземцям через КПВВ на лінії зіткнення, - Аваков

Через оголошений в Україні карантин у зв'язку з коронавірусом, країна забороняє в'їзд жителям з реєстрацією на тимчасово окупованих територіях і іноземцям.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на виїзному засіданні Кабміну, передає Цензор.НЕТ.

"Ми пропонуємо режим обмеження для іноземних громадян стовідсотковий по пунктах пропуску на лінії зіткнення і ми пропонуємо пропускати громадян України, які мають реєстрацію на неокупованій території, аби мати можливість більшого контролю. Тобто, якщо громадянин України проживає в Горлівці, на непідконтрольній нам окупованій території, має там місце реєстрації, він не може бути пропущеним на територію України поки діє карантин", - заявив Аваков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кличко просить Мінінфраструктури закрити авіасполучення з країнами, де поширюється коронавірус

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181261
 
   
 Топ коментарі
 
наконец то сепаров не будут пускать в Украину за пенсией, соцвыплатами, итд...
пусть пока посидят и подыхают от короновируса у себя в лугандоне
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желательно на постоянной основе
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если вторым пунктом карантин ВР и изоляция (от вируса ) керивныцтва - то у Борисыча есть реальный шанс войти в Историю великим человеком..
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То есть от своей же территории отделяемся, а границу с кацапами не закрываем?
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Тамнашилюдзі!!! Бандєравци, дайте жрать проклятиі!

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Если ты что-то пропустил,то именно с этой "своей территории" кацапы убивают украинцев,а украинцы содержат за счёт своих налогов этот Мордор.Рвы и минные поля до наращивания сил Украиной.
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можно тролить дырявых, признавая руссо туристо,а дыру разворачивая подсрачником - второй сорт русских никому не интересен
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наконец то сепаров не будут пускать в Украину за пенсией, соцвыплатами, итд...
пусть пока посидят и подыхают от короновируса у себя в лугандоне
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это врядли. думаю будут возить туда бабло. нашижлюди.
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почему не будут пускать ?

у них почти у всех регистрация на нашей территории,

а в Горловке они зарегистрированы по паспорту Лугандона.
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у них в паспорте есть прописка...
Если прописан в лугандоне то пускать не будут
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у них почти у всех в паспорте есть прописка на подконтрольной территории.

без этой временной прописки они бы пенсии и прочие выплаты не смогли бы получать
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А вот это давно надо было сделать. Ибо нех. шастать!
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Так ничего же нового не сделано.

Шастают те, у кого украинский паспорт и временная регистрация на подконтрольной территории.

Им шастать не запрещается
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Це тому, що зевлада почала визнавати державність ОРДЛО.
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И зрада тут как тут Украина запрещает въезд жителям с регистрацией на временно оккупированных территориях и иностранцам через КПВВ на линии столкновения, - Аваков - Цензор.НЕТ 1017
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Опоздали на 6 лет!!!!
Давно пора перекрыть гнойный абсцесс!
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С сегодняшнего дня В ОРДИЛО эпидемия инфарктов/инсультов среди пенсионных туристов.
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та хер на них, сколько наших ребят "за спасибо" погибли? дыра должна заплатить! особенно городские пенсионеры,эти мрази точно стояли с флагами рассеи и они же почти все прут к фашистам
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а точніше смокчуть один в одного! Ще б туди того підара сівоху закинуть!
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Сівоху відправити в Горлівку презентувати платформу прімірєнія!
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Я думаю в Горловке, его найдут занять чем поинтереснее
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Кормильцы на силос перейдут. Смачного Украина запрещает въезд жителям с регистрацией на временно оккупированных территориях и иностранцам через КПВВ на линии столкновения, - Аваков - Цензор.НЕТ 8079
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Хотели "кормильцы" голозадые в одну ж*опу, а оказались в другой - дыныры..
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Deep Progressive Kebab

Для запобігання розповсюдженню коронавірусної інфекції серед груп ризику, МОЗ забороняє пенсіонерам збиратися під під'їздами, набиватися у маршрутки та стояти у чергах в ЖЕКах, на пошті, у полікліниці та щоб просто спитати.
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Для цього існує дуплетівська страна в смартфоні. Кожному пенсу по смартфону!
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Половина з них вже зареєструвалсь тут щоб отримувати пензії.
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а как быть с эпидемией "руцкомирского" вируса? до освобождения территорий #нех$йшастать.
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ну наконец то
воистину было бы счастье да несчастье помогло
пускай месяцок поварятся в собственном соку
похлебают русского мира
... а арту я бы на всякий случай поближе подтянул
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1. Нагнетает панику?
2. это надо было бы делать месяц назад(как минимум)
3. просто дурак.
4. Шапошников прав(говорит шо аваков - бандит)
5. .... ну ладно, не скажу куда ему идти. но вы поняли.
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..дошли таки мои слова до урядников, пусть и через месяц..давно нужно было перекрыть эту шару.. Україна забороняє в'їзд жителям із реєстрацією на тимчасово окупованих територіях і іноземцям через КПВВ на лінії зіткнення, - Аваков - Цензор.НЕТ 7445
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