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 Політика України, Київські новини
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Матеріали за темою:
Все про:Київ (7414) Кличко (958) авіасполучення (236) Мінінфраструктури (370) COVID-19 (771)

 Кличко просить Мінінфраструктури закрити авіасполучення з країнами, де поширюється коронавірус

Мер Києва Віталій Кличко звернувся до Міністерства інфраструктури України та керівництва аеропорту "Бориспіль" закрити авіасполучення з країнами, де поширюється епідемія коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба КМДА.

"Ми всі спостерігаємо за ситуацією, коли до Києва досі прямують рейси з Мілану! У цьому місті, як і у всій Італії, сьогодні дуже складна ситуація і поширюється епідемія коронавірусу. Ми робимо все можливе, аби не допустити поширення хвороби в Києві й Україні. Аеропорти – ворота в нашу країну, і один із перших фільтрів для недопущення інфікованих людей. Припинення авіасполучення з країнами, де сьогодні поширюється епідемія, необхідне для мінімізації ймовірності спалаху коронавірусу як у Києві, так і в країні загалом", – наголосив Віталій Кличко.

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Він також нагадав, що з 12 березня в столиці запровадили обмежувальні заходи для упередження можливого розповсюдження захворювання на коронавірус. Також місто закупило 5 тисяч експрес-тестів, що допоможуть лікарям швидко діагностувати захворювання у пацієнтів.

"Тести ми купуватимемо ще. Також я доручив комунальному підприємству "Фармація" забезпечити комунальні аптеки антисептиками та засобами особистої гігієни в необхідній кількості", – наголосив Кличко.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181259
 
   
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Неспешно, но сранно, что Виаля говорит, а преЗЕденту по иксу
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Виталя худо-бедно городом поруководил уже достаточное время и советников грамотных достаточно, а у президента пшик.
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Хоть щось путнє за весь час розкрадання пропонує нерозумний.
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У Кличка почали проявлятись ознаки розуму. Чи хтось підказав?
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Квартальному дурачку и его шутам сейчас не до короновируса. На кону многомиллиардный транш откремля за пуск воды в крым и легализацию лугандона
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Аваков "усіх тичасово вихавші українці зможуть повернутись в Україну" - Клічко "закрить нахрєн усі аеропорти". як на мене там ще між ціма репліками повинно ще щось бути.
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