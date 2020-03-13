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 Підозра на коронавірус у мешканки Запоріжжя не підтвердилася

У 47-річної мешканки Запорізької області, яка повернулася з Італії і була госпіталізована до обласної інфекційної лікарні з підозрою на коронавірус, підозра не підтвердилася.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це на брифінгу в Запорізькій ОДА повідомив заступник директора ДУ "Запорізький обласний лабораторний центр МОЗ" Олександр Мащак.

"Ми отримали результати. Коронавірусу не виявлено", - сказав він.

Жінка зараз перебуває в лікарні, де отримує необхідне лікування. Її життю нічого не загрожує.

За словами Мащака, наразі в обласній лікарні перебуває ще одна людина, в якої підозрюють коронавірус, - це чоловік старше 50 років, який приїхав із Санкт-Петербурга. Наразі медики чекають результатів аналізу з Києва.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що до запорізької обласної інфекційної лікарні госпіталізували з підозрою на коронавірусну інфекцію жінку, яка повернулася з Італії.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181258
 
 
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