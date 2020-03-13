EN|RU|UK
Теми дня: Карантин в Україні Коронавірус із Китаю Російські терористи збили Боїнг Новий Кабмін Російсько-турецька війна в Сирії Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Політика України
  3106  26
Все про:Вакарчук (171) мінські угоди (1740)

 Прямих переговорів із представниками окупаційного режиму не може бути, - Вакарчук про мінські документи

Лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук заявив про неприпустимість прямих переговорів із представниками окупаційного режиму.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Вакарчук написав у Facebook, коментуючи опубліковані в ЗМІ мінські документи, якими фіксується суб'єктність ОРДЛО, а Росія в статусі гаранта-спостерігача опинилася нарівні з Німеччиною, Францією та ОБСЄ.

"Жодних прямих переговорів із пособниками окупантів не буде. Медіа оприлюднили документ, який нібито підписав представник України в Мінську. Там йдеться про річ, яку не сприйме жоден справжній патріот України. Прямі переговори з маріонетками агресора. З людьми, які стріляють в українських військових за командою з Москви. Кремль багато років хоче зробити так, щоб ми визнали пособників окупантів "стороною переговорів". І назвали війну з Росією "внутрішнім конфліктом"", - заявив Вакарчук.

Він вимагає від президента надати офіційне пояснення щодо цього документа.

"Що саме було підписано в Мінську? Яка позиція влади і особисто президента щодо прямих переговорів з посібниками окупантів, яких контролює Москва?" - озвучив свої питання лідер "Голосу".

"Прямих переговорів з представниками окупаційного режиму не може бути. "Голос" і я особисто зробимо все можливе, щоб цього не сталося", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суб'єктність ОРДЛО і статус гаранта-спостерігача для РФ: ЗМІ опублікували мінські протоколи про "консультативну раду". ДОКУМЕНТ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181257
 
   
 Топ коментарі
 
Не может - но будут! Вы этого хотели, зелебобики? Прямых переговоров с представителями оккупационного режима не может быть, - Вакарчук о минских документах - Цензор.НЕТ 4507
 показати весь коментар
 
Почему зебилы так возбуждаются в новостях с вакарчуком или порошенко, но не возбуждаются когда квартальные дурачки грабят страну?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
А мені цікаво, що зробить Славко. Дасть у Мінську ще один концерт, де заспіває "Я не здамся без бою?"
 показати весь коментар
 
Оманский осёл уже побежал готовить очередной ролик.
 показати весь коментар
 
 
Не может - но будут! Вы этого хотели, зелебобики? Прямых переговоров с представителями оккупационного режима не может быть, - Вакарчук о минских документах - Цензор.НЕТ 4507
 показати весь коментар
 
 
Будут и "прямые переговоры", и налог "на восстановление домбаса" бо мудрий нарид не против.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
А это что тогда было?
Прямых переговоров с представителями оккупационного режима не может быть, - Вакарчук о минских документах - Цензор.НЕТ 7400
 показати весь коментар
 
 
Саня и Колыван уже сыграли в 10 негритят..
 показати весь коментар
 
 
Эти клоуны просто никто, две фамилии в МС-2 и всё, сдохли и всё закончилось.
Прямых переговоров с представителями оккупационного режима не может быть, - Вакарчук о минских документах - Цензор.НЕТ 2207
 показати весь коментар
 
 
Читай Минск1. Ребята рассписались что "ознакомлены"
 показати весь коментар
 
Прямых переговоров с представителями оккупационного режима не может быть, - Вакарчук о минских документах
__________________________________________________________________________________
А ви поясніть це Коломойському, бо Зе про це нічого не знає.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
А кто Вакарчук такой?
 показати весь коментар
 
голосовать нужно было за отказ от этой территории,лишение гражданства всех кто там , незнаю правда это или нет, но такой вариант работает на раскол,а не консолидацию страны, подонки,бандиты и убийцы должны получить не реабилитацию, а пожизненный срок или расстрел
 показати весь коментар
 
 
Почему зебилы так возбуждаются в новостях с вакарчуком или порошенко, но не возбуждаются когда квартальные дурачки грабят страну?
 показати весь коментар
 
 
Тому що вони підстилка квартальних дурачків.
 показати весь коментар
 
 
свинособаки павлова натренированы таким образом
 показати весь коментар
 
 
Славко, ти що, тільки прокинувся?
Вже є, нажаль, фактичне визнання терористів як "суб'єктів переговорного процесу".
Країну штовхають у прірву справжньої громадянської війни, бо патріоти, ветерани національно-визвольної війни та волонтери не це неподобство дивитися просто так не стануть.
 показати весь коментар
 
 
Вакарчук-"лідер партії" ? А може х... з бугра ?
 показати весь коментар
 
Росіян і їх посібників в Україні треба силою примусити до миру... Іншого не дано.
 показати весь коментар
 
Слава , а что ж ты в такой сложный для страны период ( во всех отношениях) с руководства партии слинял. А теперь слова - слова...( А мы за вас голосовали...)
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору