 Прямих переговорів із представниками окупаційного режиму не може бути, - Вакарчук про мінські документи

Як передає Цензор.НЕТ, про це Вакарчук написав у Facebook, коментуючи опубліковані в ЗМІ мінські документи, якими фіксується суб'єктність ОРДЛО, а Росія в статусі гаранта-спостерігача опинилася нарівні з Німеччиною, Францією та ОБСЄ.

"Жодних прямих переговорів із пособниками окупантів не буде. Медіа оприлюднили документ, який нібито підписав представник України в Мінську. Там йдеться про річ, яку не сприйме жоден справжній патріот України. Прямі переговори з маріонетками агресора. З людьми, які стріляють в українських військових за командою з Москви. Кремль багато років хоче зробити так, щоб ми визнали пособників окупантів "стороною переговорів". І назвали війну з Росією "внутрішнім конфліктом"", - заявив Вакарчук.

Він вимагає від президента надати офіційне пояснення щодо цього документа.

"Що саме було підписано в Мінську? Яка позиція влади і особисто президента щодо прямих переговорів з посібниками окупантів, яких контролює Москва?" - озвучив свої питання лідер "Голосу".

"Прямих переговорів з представниками окупаційного режиму не може бути. "Голос" і я особисто зробимо все можливе, щоб цього не сталося", - додав він.

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