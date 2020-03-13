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 Політика України
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Все про:Княжицький (51) Росія (26688) санкції (2530) Донбас (15538) Європейська Солідарність (285)

 РФ розв'язала війну на Донбасі, жодних інших "сторін конфлікту" не існує, - Княжицький

Росія - агресор, ініціатор і сторона конфлікту на Донбасі. І саме їй нести відповідальність за військові дії в Донбасі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявив нардеп Микола Княжицький.

"Очевидно, жоден український громадянин, патріот держави ніколи не повинен іти на те, щоб підтримувати визнання стороною конфлікту ставлеників і васалів Москви. Сторони конфлікту – це агресор, Російська Федерація, і Україна. Так, це сторони конфлікту. Це конфлікт, який виник з ініціативи Російської Федерації, яка розв’язала війну і в якій ми захищаємо нашу землю. Ніяких інших сторін конфлікту, ніяких маріонеток, які потім очолюють російські регіони і є громадянами Росії, не існує. Росія хоче, щоб з неї зняли санкції", – заявив політик.

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"Тому що зараз ми бачимо, що відбувається в економіці РФ, коли Росія обдурила сама себе, вийшовши з ОПЕК, сподіваючись на те, що ціна на нафту не буде настільки знижена, що саудити знизять ціну, а Росія зможе продавати за тією ціною, за якою вона і продавала, потрапила в халепу. Фактично в Росії немає коштів для того, щоб утримувати ті ціни на нафту, які є. І ще більше Росія зацікавлена в тому, щоб максимально швидко були зняті санкції. Санкції можна зняти, коли сказати, що "их там нет", "России там нет". І тоді вигадати ці сторони конфлікту і посилювати агресора", – додав народний депутат.

Нагадаємо, раніше радник секретаря РНБО Сергій Сивохо назвав війну на Донбасі "внутрішнім конфліктом".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181254
 
   
 Топ коментарі
 
Ну, що, панове, дообиралися? Путін відкриває шампанське. За що полягли наші хлопці?
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Хватить бредить.
Порох был единственный лидер который дрался против агрессора.
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Так з ким збирається Єрмак вести перемовини?
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как с кем.. с резидентом агентом... ГРУ МО РФ...
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Та Ермак уже решил, что РФ не при чём
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Ну, що, панове, дообиралися? Путін відкриває шампанське. За що полягли наші хлопці?
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Мабуть українські воїни полягли за космічну зарплату нових міністрів СН.
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нєт, расіся харошая, вивсьоврьоті!
дайош платформу націанальнага прімірєнія!
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не только "знает" он пляшет под дудку ху*ла, выполняя его хотелки … немедленный импичмент, суд над всеми русоподельниками и выбор настоящего гетмана, а не клоуна …
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Зелевонючки, к вам вопрос.

По какому округу или партийному списку вы голосовали за Ермака ?
Вы же знаете что никакой не "зеленский", а именно Ермак управляет государством.
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Так Ермак уже подписал договорённость в Минске по которой ОРДЛО официально стали сторной конфликта а РФ просто наблюдателем, как Франция и Германия.
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У Кремля есть союзники ы Цурвине: это часть номенклатуры, олигархата, и конечно же политикума, включая оппоблок, часть гиперпатриотов и конечно же Порошенко.
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Потрібно чітко заявити - Україна находиться в стані війни з паРашею. А що оголосив Пєцік - АТО. Ще, Україна зверталась в ООН з заявою, що паРаша - агресор.
І ще багато питань.
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коментар відмічено як спам  
 
У Кремля есть союзники в Украине: это часть номенклатуры, олигархата, и конечно же политикума, включая оппоблок, часть гиперпатриотов и конечно же Порошенко.
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Хватить бредить.
Порох был единственный лидер который дрался против агрессора.
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Ермак - предатель. Подлежит аресту и суду по статье 111-й УК Украины.
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...чего то готовится за спинами сивухи той, выставленной для сбора негатива...заявы последние фельдмаршала нового, по темы Наты- как будто с "чужого" голоса очень знакомого...Порошка выдавили подальше не мытьем,так катаньем, теперь поле чистое, разрозненные национ-сты погоду не сделают уже , погрязли в разборах междусобойных и упорядочении "бизнесов" своих, а кое где и чужих , да и под ментами титуханов и пр. управляемых заробитчан немеренно ходит по свистку на все готовых..вирус опять же, карантин... звезды сошлись как то не очень.. РФ розв'язала війну на Донбасі, жодних інших "сторін конфлікту" не існує, - Княжицький - Цензор.НЕТ 7621..
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самое прикольное, что бубочка , когда его начнут умножать на нуль, будет сопли пускать типа а меня то за что)))) типа я хороший, то бояре дерьмо))))
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Сивуха- то не причина. Шмарклю тре негайно знімати. Бо то його кандидатири, а значить друзі і однодумці. До влади прийшов вражина.
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