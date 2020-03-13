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 Албанія запровадила надзвичайні заходи для "перемоги" над коронавірусом: 3-денна комендантська година і штраф у 5 тис. євро за порушення

Прем'єр-міністр Албанії Еді Рама оголосив низку нових надзвичайних заходів, щоб зупинити поширення коронавірусу в країні.

Про це повідомляє Albanian Daily News, передає Цензор.НЕТ.

"Я перепрошую 1000 разів, але цю війну не можна виграти інакше", - написав Еді Рама у Facebook.

Надзвичайні заходи в Албанії передбачають заборону використання приватних автомобілів і міського транспорту у восьми містах - Тірана, Дуррес, Шкодер, Лежа, Ельбасан, Люшня, Фіері і Вльора - з п'ятниці 6 ранку до опівночі неділі. Дороги, що з'єднують Тірану і Дуррес з іншими частинами країни, закриті. Єдині транспортні засоби, яким буде дозволено їздити, - це державні машини, вантажні транспортні засоби, які перевозять їжу та медичні препарати, та автомобілі швидкої допомоги.

Припинено роботу всіх торгових центрів і магазинів, крім тих, які продають продукти харчування або медичні товари. Закрито більшість барів, кафе і ресторанів. Вводиться заборона на багатолюдні зібрання, конференції, спортивні заходи та зустрічі. Частково закрито урядові установи. Закрито підприємства легкої промисловості та колл-центри (що працюють переважно на італійському ринку).

Поліція і армія встановили загалом 70 контрольно-пропускних пунктів по всій країні, щоб перевірити, чи дотримуються люди вимог самоізоляції. За порушення умов карантину на громадян чекає штраф у 5000 євро.

Поліцейські транспортні засоби транслюють повідомлення через гучномовець, у яких просять громадян не виходити на вулиці.

Тим часом Центральний банк Албанії ухвалив рішення про тримісячну відстрочку виплат за кредитами як для бізнесу, так і для домогосподарств. Усі охочі тепер можуть відкласти платежі за своїми кредитами без нарахування пені.

Ще раніше Албанія припинила сполучення з іноземними державами, де лютує епідемія коронавірусу COVID-19, насамперед з Італією.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181253
 
 
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"Между тем Центральный банк Албании принял решение о трехмесячной отсрочке выплат по кредитам как для бизнеса, так и для домохозяйств. Все желающие теперь могут отложить платежи по своим кредитам без начисления пени."
И это правильное решение, раз такие жесткие ограничения. Украинские барыги навряд ли такое же сделают.
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От это номер. Это чтобы больше сожрали с магазинов? Где эти толпы шариться будут? Конечно по улицам.
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Па пацански па Албински. Там тоже аидно албанские Аваковы есть.
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