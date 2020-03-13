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 Політика України
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 Кабмін ухвалив рішення обмежити кількість пунктів пропуску через державний кордон

Уряд ухвалив рішення про обмеження кількості пунктів пропуску через державний кордон та пунктів контролю.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал, відповідне розпорядження ухвалено на виїзному позачерговому засіданні Кабінету Міністрів за участю Президента України Володимира Зеленського.

За словами Міністра внутрішніх справ Арсена Авакова таке рішення розроблене на виконання рішень Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

"З огляду на значне зростання кількості захворювання на коронавірусну інфекцію та високий рівень транскордонної міграції населення, Державна комісія надала відповідні пропозиції. На виконання цих рішень розроблено розпорядження щодо обмеження кількості пунктів пропуску через державний кордон та пунктів контролю для запобігання загроз занесенню та поширенню на територію України коронавірусної інфекції", - зазначив міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна найближчим часом закриє до 70% пунктів пропуску через кордон, - уряд

Кількість та які саме пункти залишаться відкритими, буде визначено сьогодні на Раді національної безпеки і оборони.

При цьому прем’єр-міністр України Денис Шмигаль наголосив, що всі українці, які зараз перебувають за кордоном зможуть безперешкодно повернутися додому.

"На сьогодні за межами нашої держави перебувають тисячі громадян України. Безумовно, кожен українець зможе повернутися додому", - підкреслив глава уряду.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що всі консульства України за кордоном готові надавати максимальне сприяння громадянам України для їхнього захисту та повернення додому в разі виявлення такого бажання.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181252
 
 
 Топ коментарі
 
А про кордон з ДЬІРОЮ забули?
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..Ордынцам упоротым вьезд закройте первым делом , оттуда много чего завезут , если не завезли уже...какого хера они сюда тысячами шастают, а вернувшись, пацанов наших убивают..сивуху курьером к ним назначьте, с платформой его путенгской в заднем кармане да таварисчев его, мертвечуков -рыбановичов, верных путицов-ленинцев, туда же включите... Кабмін ухвалив рішення обмежити кількість пунктів пропуску через державний кордон - Цензор.НЕТ 1372..
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Зачем? Мы лучше посмотрим шоу клованав, как они за твой счет кувыркаются и гримасничают.
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Чому ж тоді там є КППВ, якщо це не кордон?
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Чому ж тоді вони називаються не "пункт перетину кордону"?
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Вони зрадники, які принесли війну в Україну.
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ДРУ они ещё лечить будут не, как наших, а все лучшее.
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Сейчас порохоботы опять будут рассказывать сказки о том, как эффективно Петя боролся бы с вирусом.
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Ну за собачкой самолёт бы не посылал!
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Да петюня и за рыбкой бы посылал, правда создал бы соответствующую медиа картинку, а не на самом деле. И естественно бабала, как за 10 рейсов списал (правда в тихоря)
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Зачем? Мы лучше посмотрим шоу клованав, как они за твой счет кувыркаются и гримасничают.
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Все логічно. Колаборанти будут служити *********, але нехай не сподіваються на щось путяще. Запхнуть в Сирію, або ще кудись.
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А з лугандонією збираєтесь нові КПВВ відкривати???
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..Ордынцам упоротым вьезд закройте первым делом , оттуда много чего завезут , если не завезли уже...какого хера они сюда тысячами шастают, а вернувшись, пацанов наших убивают..сивуху курьером к ним назначьте, с платформой его путенгской в заднем кармане да таварисчев его, мертвечуков -рыбановичов, верных путицов-ленинцев, туда же включите... Кабмін ухвалив рішення обмежити кількість пунктів пропуску через державний кордон - Цензор.НЕТ 1372..
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А въезды с дыныры и лыныры закрыли? Эти же шастают, а в рашке коронавируса больше чем в Украине. Я уже молчу про туберкулёз и гастролеров, что банкоматы взрывают
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************** из днр можно 3 месяца и подержать закрытыми, может хоть электорат яныка и захарченко к кобзону уйдет
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