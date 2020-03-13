 Кабмін ухвалив рішення обмежити кількість пунктів пропуску через державний кордон

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал, відповідне розпорядження ухвалено на виїзному позачерговому засіданні Кабінету Міністрів за участю Президента України Володимира Зеленського.

За словами Міністра внутрішніх справ Арсена Авакова таке рішення розроблене на виконання рішень Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

"З огляду на значне зростання кількості захворювання на коронавірусну інфекцію та високий рівень транскордонної міграції населення, Державна комісія надала відповідні пропозиції. На виконання цих рішень розроблено розпорядження щодо обмеження кількості пунктів пропуску через державний кордон та пунктів контролю для запобігання загроз занесенню та поширенню на територію України коронавірусної інфекції", - зазначив міністр.

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Кількість та які саме пункти залишаться відкритими, буде визначено сьогодні на Раді національної безпеки і оборони.

При цьому прем’єр-міністр України Денис Шмигаль наголосив, що всі українці, які зараз перебувають за кордоном зможуть безперешкодно повернутися додому.

"На сьогодні за межами нашої держави перебувають тисячі громадян України. Безумовно, кожен українець зможе повернутися додому", - підкреслив глава уряду.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що всі консульства України за кордоном готові надавати максимальне сприяння громадянам України для їхнього захисту та повернення додому в разі виявлення такого бажання.